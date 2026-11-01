Huế làm mới sản phẩm du lịch

Không chỉ dựa vào lợi thế di sản và văn hóa truyền thống, thành phố Huế đang hướng đến đa dạng hóa sản phẩm, phát triển du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe và các sự kiện sáng tạo. Đây được xem là hướng đi nhằm tạo thêm sức hút cho điểm đến, khai thác hiệu quả mùa thấp điểm và gia tăng thời gian lưu trú của du khách.

Du khách đến tham quan Đại Nội Huế. Ảnh: huegov

Sáng 31/10, UBND thành phố Huế tổ chức Hội nghị công bố chương trình kích cầu và giới thiệu các sản phẩm du lịch mới đến năm 2027, với sự tham gia của đại diện các sở, ngành, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp du lịch, dịch vụ.

TÌM SẢN PHẨM HÚT KHÁCH MÙA THẤP ĐIỂM

Tại hội nghị, thành phố Huế tập trung giới thiệu kế hoạch cơ cấu lại sản phẩm du lịch, triển khai các chương trình kích cầu và mở rộng những loại hình du lịch mới. Trọng tâm là phát huy lợi thế về di sản, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, đồng thời khai thác thêm các lĩnh vực có tiềm năng như du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và các hoạt động văn hóa, giải trí hiện đại.

Đáng chú ý, Đề án “Phát triển du lịch y tế thành phố Huế giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035” được kỳ vọng mở ra hướng phát triển mới cho ngành du lịch địa phương. Với lợi thế về y tế chuyên sâu, đội ngũ nhân lực chất lượng cao và hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh, Huế có điều kiện kết hợp dịch vụ y tế với nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm du lịch.

Hướng đi này không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm mà còn mở rộng nhóm khách hàng, nhất là những người có nhu cầu kết hợp khám, chữa bệnh với nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe.

Cùng với du lịch y tế, thành phố dự kiến tổ chức hai sự kiện đáng chú ý trong năm 2027, gồm Tuần lễ Âm nhạc và Di sản Quốc tế Huế (Huế Wonderverse Music Fest) và chương trình truyền hình thực tế sáng tạo (The Hue Creators).

Các chương trình hướng đến kết nối giá trị văn hóa, di sản với âm nhạc và những hình thức sáng tạo hiện đại, qua đó đưa hình ảnh Huế đến gần hơn với công chúng trẻ, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường khách trong nước và quốc tế.

Một điểm mới khác là việc giới thiệu ứng dụng “AI ra quyết định hỗ trợ du khách”, hướng đến ứng dụng công nghệ trong cung cấp thông tin, hỗ trợ lựa chọn và nâng cao trải nghiệm tại điểm đến. Dịp này, Hiệp hội Du lịch thành phố Huế cũng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các cơ sở y tế, tạo cơ sở kết nối nguồn lực giữa hai lĩnh vực du lịch và chăm sóc sức khỏe.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh yêu cầu phát huy sự chủ động, trách nhiệm và đồng hành của các cấp, ngành, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp trong triển khai các chương trình kích cầu, phát triển sản phẩm du lịch.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị Ảnh: UBND TP Huế

Theo lãnh đạo thành phố, một trong những yêu cầu quan trọng hiện nay là khai thác hiệu quả thị trường vào những giai đoạn thấp điểm, tạo thêm động lực thu hút du khách, duy trì hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả khai thác du lịch quanh năm.

Thực tế, du lịch Huế có thế mạnh nổi bật về di sản, văn hóa và các lễ hội truyền thống. Tuy nhiên, việc đa dạng hóa sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm có khả năng khai thác trong mùa mưa, mùa thấp điểm, đang trở thành yêu cầu đặt ra nhằm giảm tính mùa vụ và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho rằng việc cơ cấu lại sản phẩm phải xuất phát từ điều kiện thực tế, nhận diện đúng tiềm năng và lợi thế để tập trung khai thác. Bên cạnh du lịch di sản, văn hóa truyền thống, Huế cần chú trọng phát triển du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe, du lịch ẩm thực và các sản phẩm có khả năng tạo sức hút ở nhiều thời điểm trong năm.

Đặc biệt, các sản phẩm mới phải bảo đảm tính thực tiễn, khả năng tổ chức và đáp ứng nhu cầu của du khách, tránh dừng lại ở ý tưởng mà cần được đầu tư bài bản, có sự tham gia thực chất của doanh nghiệp và tạo ra giá trị trải nghiệm rõ nét.

KẾT NỐI SỰ KIỆN VỚI TOUR, TUYẾN VÀ DỊCH VỤ

Bên cạnh việc phát triển sản phẩm mới, Huế cũng đặt trọng tâm vào khai thác sức lan tỏa của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và giải trí để tạo thêm động lực cho thị trường du lịch.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang, các chương trình như lễ hội âm nhạc, truyền hình thực tế sáng tạo, lễ hội ánh sáng và những sự kiện văn hóa, giải trí cần được tổ chức gắn với hoạt động kinh doanh du lịch. Doanh nghiệp cần chủ động xây dựng các gói dịch vụ, tour tuyến và chương trình trải nghiệm phù hợp, tận dụng lượng khách đến tham dự sự kiện để kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang phát biểu. Ảnh: UBND TP Huế

Đây cũng là cách để chuyển sức hút từ những sự kiện riêng lẻ thành giá trị kinh tế cho toàn bộ hệ sinh thái du lịch, từ lưu trú, ăn uống, vận chuyển đến mua sắm và các dịch vụ trải nghiệm.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động chuẩn bị, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; đồng thời sớm công bố lịch các sự kiện, hoạt động văn hóa, du lịch để các đơn vị có cơ sở xây dựng kế hoạch kinh doanh, kết nối sản phẩm và triển khai quảng bá, xúc tiến thị trường.

Việc tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp được xác định là yếu tố quan trọng để huy động nguồn lực xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ và hình thành những sản phẩm có sức cạnh tranh.