Sau chuyển sàn, chứng khoán sẽ được phân loại chất lượng để phục vụ "khẩu vị đầu tư"

Sau kế hoạch chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết về Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), cơ quan quản lý tiếp tục tính toán phương án tổ chức lại cách vận hành thị trường với nhiều thay đổi như giao dịch xuyên trưa, nới biên độ dao động giá và rút ngắn thời gian thanh toán…

Chứng khoán tính chuyện giao dịch xuyên trưa. (Ảnh: Duy Linh)

"Cùng với kế hoạch chuyển toàn bộ cổ phiếu đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu một loạt thay đổi trong phương thức vận hành thị trường", ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết tại Họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc chuyển toàn bộ cổ phiếu đang niêm yết từ HNX sang HoSE nằm trong chương trình cơ cấu lại danh mục hàng hóa theo Thông tư 139/2025/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021/TT-BTC quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 69/2023/TT-BTC)

Mục tiêu là hoàn tất việc chuyển toàn bộ cổ phiếu đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2026. Dù vậy, thời điểm thực hiện cụ thể chưa được ấn định mà sẽ phụ thuộc vào kết quả đánh giá tác động và kiểm thử với các sở giao dịch.

Sở dĩ cần kiểm thử là bởi quá trình này không chỉ dừng ở hệ thống giao dịch. Việc chuyển đổi còn liên quan đến hệ thống thanh toán, bù trừ của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Theo ông Hoàng Văn Thu, quá trình thử nghiệm hiện diễn ra thuận lợi và đang bám sát kế hoạch.

Việc chuyển cổ phiếu giữa hai sở giao dịch không được cơ quan quản lý xem đơn thuần là thay đổi “địa chỉ giao dịch” của doanh nghiệp. Đây là một nội dung trong tổng thể kế hoạch tổ chức lại thị trường và sắp xếp lại danh mục hàng hóa"

Song song với việc chuyển cổ phiếu niêm yết, cơ quan quản lý cũng đang nghiên cứu phương án chia danh mục hàng hóa thành các bảng dựa trên phẩm cấp và chất lượng, qua đó đáp ứng những nhu cầu cũng như “khẩu vị” đầu tư khác nhau.

Cụ thể, bốn yếu tố được đưa vào xem xét gồm quy mô vốn điều lệ, khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng và trạng thái tuân thủ của cổ phiếu.

Trong đó, các trạng thái của cổ phiếu như đang bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế, tạm ngừng hoặc đình chỉ giao dịch sẽ được xem xét nhằm đánh giá mức độ tuân thủ quy định của các doanh nghiệp tham gia thị trường.

Dựa trên cơ sở 4 tiêu chí này, danh mục cổ phiếu dự kiến được sắp xếp thành 2-3 bảng, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư trong việc đánh giá, lựa chọn và quản lý danh mục đầu tư.

Cùng với việc tổ chức lại danh mục hàng hóa, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đang nghiên cứu các giải pháp đổi mới phương thức vận hành thị trường.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các phương án đang được xem xét gồm tổ chức giao dịch xuyên trưa, điều chỉnh biên độ dao động giá và khả năng bỏ một số phiên giao dịch định kỳ hoặc khớp lệnh định kỳ.

“Cho dù chính sách mới có áp dụng hay không, chúng tôi vẫn ưu tiên mục tiêu là hệ thống phải an toàn, giao dịch phải thông suốt và phải ổn định. Sau khi hoàn tất đánh giá, cơ quan quản lý sẽ công bố lộ trình cụ thể để các chủ thể tham gia thị trường có thời gian chuẩn bị và chuyển đổi” (Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

Tuy nhiên, đây mới là những phương án đang được nghiên cứu. Trước khi quyết định áp dụng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ phải đánh giá đầy đủ tác động của từng chính sách. Yêu cầu được đặt ra là hệ thống phải an toàn, hoạt động giao dịch không bị gián đoạn và thị trường giữ được sự ổn định.

Ở góc độ điều hành, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng các chính sách mới đối với thị trường chứng khoán cần được triển khai chủ động, kịp thời và bám sát chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thứ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẩn trương đánh giá tác động của các đề xuất chính sách. Khi các điều kiện đã chín muồi, cơ quan quản lý cần chủ động chuẩn bị đầy đủ hạ tầng kỹ thuật để sớm đưa các chính sách mới vào vận hành.

“Việc nghiên cứu áp dụng các cơ chế mới như giao dịch xuyên trưa, rút ngắn thời gian thanh toán T+2 và xem xét biên độ giao dịch là những bước đi cần thiết hướng tới một thị trường chứng khoán phát triển khỏe mạnh và hiện đại hơn. Tuy nhiên, yêu cầu xuyên suốt vẫn là phải bảo đảm an toàn hệ thống, ổn định thị trường và khả năng vận hành thông suốt khi chính sách mới được áp dụng”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.