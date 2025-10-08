Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức bước vào nhóm “mới nổi thứ cấp”

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 08/10/2025
Hoàng Sơn
08/10/2025, 17:56
Sau hơn 25 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được Tổ chức FTSE Russell nâng hạng lên “thị trường mới nổi thứ cấp” vào ngày 8/10/2025. Điều này không chỉ khẳng định nỗ lực cải cách và hội nhập mạnh mẽ của Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội lớn thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế...
Ngày 8/10/2025, Tổ chức FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ nhóm “thị trường cận biên” lên “thị trường mới nổi thứ cấp”. Đây là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu sau hơn 25 năm hình thành và phát triển thị trường vốn.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định, việc FTSE Russell ghi nhận và nâng hạng là kết quả của chủ trương đúng đắn, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, cùng nỗ lực phối hợp của Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành, doanh nghiệp và thành viên thị trường. Thành quả này cũng phản ánh sự hỗ trợ hiệu quả của Ngân hàng Thế giới, các chuyên gia FTSE cùng các định chế đầu tư quốc tế trong quá trình cải cách và hội nhập của Việt Nam.
“Có thể nói, thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển hơn 25 năm qua. Điều này không chỉ mở ra cơ hội lớn thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài mà còn thể hiện con đường phát triển đúng hướng và năng lực hội nhập sâu rộng của Việt Nam vào hệ thống tài chính quốc tế”, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh.
Việc FTSE Russell nâng hạng không phải là đích đến mà là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của thị trường chứng khoán Việt Nam, hướng tới tăng trưởng chất lượng, minh bạch và bền vững.
“Thị trường vốn và thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chứng kiến sự thay đổi về chất. Không chỉ đón nhận các dòng vốn ngoại chất lượng cao, thị trường còn đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn về quản trị doanh nghiệp và tính minh bạch. Đây chính là động lực để cả cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nhà đầu tư cùng nâng tầm, đóng góp mạnh mẽ hơn cho nền kinh tế.”
Chính vì vậy, kết quả đạt được hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu, và để duy trì cũng như tiến xa hơn, Việt Nam cần tiếp tục thúc đẩy các cải cách mạnh mẽ, đồng bộ và kiên trì trên tất cả các lĩnh vực của thị trường.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, việc nâng hạng lần này được xem là thành quả của quá trình cải cách toàn diện, từ hoàn thiện khung pháp lý, nâng cấp hạ tầng công nghệ, cải thiện chất lượng sản phẩm – dịch vụ đến việc nâng cao ý thức, hành vi của nhà đầu tư.
Ngoài ra, trong Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, mục tiêu dài hạn không chỉ là duy trì vị thế “thị trường mới nổi thứ cấp” trong hệ thống xếp hạng của FTSE Russell, mà còn hướng tới đáp ứng tiêu chí của MSCI, tiến tới mục tiêu trở thành “thị trường mới nổi bậc cao” vào năm 2030.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định Chiến lược Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2030 đã xác định rõ mục tiêu xây dựng một thị trường ổn định, an toàn, lành mạnh, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Thị trường chứng khoán không chỉ là kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ lực cho nền kinh tế, mà còn đặt chú trọng trong phát triển tài chính xanh, tài chính bền vững và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.
Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, thúc đẩy hiện đại hóa và số hóa hạ tầng thị trường, tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Mục tiêu là xây dựng một thị trường chứng khoán minh bạch, hiệu quả, hiện đại, vận hành theo các chuẩn mực quốc tế hàng đầu.
Tổ chức FTSE Russell đã chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ "Thị trường cận biên" lên "Thị trường mới nổi thứ cấp". Nhân sự kiện quan trọng này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc trao đổi nhanh với báo chí vào sáng ngày 8/10/2025 xung quanh chủ đề thời sự này.
