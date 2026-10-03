Bộ trưởng Tài chính: Kiên trì tất cả mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán trong thời gian tới

Bộ Tài chính kiên trì tất cả các mục tiêu trong chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua, để tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới...

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời câu hỏi của báo chí tại họp báo - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Ngày 21/09/2026 vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức chuyển sang trạng thái "thị trường mới nổi" thứ cấp, theo tiêu chuẩn đánh giá của tổ chức FTSE Russell. Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu – FTSE Russell Global Equity Index Series là một dấu mốc vô cùng quan trọng đối với thị trường tài chính Việt Nam.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 ngày 3/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã làm rõ những giải pháp nhằm duy trì thứ hạng và tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán sau khi được nâng hạng.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, việc phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 theo Quyết định số 1726/QĐ-TTg.

Để đảm bảo việc duy trì thứ hạng và tiếp tục phát triển hướng tới thứ hạng cao hơn, Bộ Tài chính đã xác định rất rõ những nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế. Bộ Tài chính sẽ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngay trong kỳ họp tháng 10/2026 tới đây. Việc sửa đổi này sẽ đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được nâng hạng. Đồng thời, đáp ứng sự phát triển tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và đáp ứng tình hình mới, xem xét đưa vào những quy định có kiểm soát để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo xu hướng thế giới.

Bộ Tài chính cũng tiếp tục trình Quốc hội cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính tạo ra môi trường thuận lợi hơn cho các chủ thể tham gia thị trường.

Thứ hai, thực hiện các giải pháp phát triển nguồn cung vốn và đa dạng hàng hóa trên thị trường. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ các quy định liên quan đến IPO doanh nghiệp gắn với niêm yết, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đưa cổ phiếu lên trên thị trường chứng khoán. Đồng thời, triển khai các giải pháp khuyến khích doanh nghiệp có quy mô lớn, quản trị tốt của các nhà đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Bộ Tài chính cũng trình Quốc hội sửa Luật Đầu tư để làm rõ và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua việc xác định tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ các giải pháp liên quan đến việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp, kể cả phát hành trái phiếu ra công chúng lẫn phát hành trái phiếu riêng lẻ và đa dạng hóa trái phiếu và chứng khoán phái sinh, những trái phiếu xanh sẽ được ưu tiên khuyến khích phát hành.

Thứ ba, chúng ta đã tạo ra nguồn cung rồi thì cũng cần tạo ra nhu cầu đầu tư trên thị trường. "Một trong những giải pháp chúng tôi đã nhiều lần chia sẻ là việc phát triển hệ thống các nhà đầu tư tổ chức trên thị trường, tăng cơ cấu nhà đầu tư tổ chức trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng để tạo ra sự phát triển bền vững của thị trường", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Với các quy định liên quan đến tiếp cận thị trường đối với các nhà đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành khác xem xét rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài có thể tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bộ Tài chính cũng đang có đề án riêng để phổ cập và đào tạo nhà đầu tư trong nước, nâng cao trình độ và năng lực của các nhà đầu tư, hướng tới các nhà đầu tư cá nhân cũng sẽ có điều kiện tiếp cận nguồn kiến thức, có trình độ cao hơn để tham gia thị trường chứng khoán.

Thứ tư, Bộ Tài chính tiếp tục hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát để đảm bảo thị trường chứng khoán Việt Nam đáp ứng yêu cầu minh bạch, đảm bảo các vi phạm được ngăn chặn, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả chủ thể tham gia thị trường.

Với 4 nhóm giải pháp đồng bộ nêu trên, Bộ Tài chính kiên trì tất cả các mục tiêu trong chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua, để tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới, đáp ứng đúng yêu cầu là một kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế, phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn tới.