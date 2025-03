Sẽ xem xét đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến tránh quốc lộ 91 qua An Giang trong giai đoạn 2026 - 2030

Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 199/BXD-KHTC ngày 10/3/2025 gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh An Giang gửi tới sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Bộ Xây dựng cho biết đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang do Ban Dân nguyện (nay là Ủy ban Dân nguyện và Giám sát) chuyển đến theo Công văn số 18/BDN ngày 14/01/2025. Trong đó có nội dung:

“Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) khảo sát để nâng cấp tuyến quốc lộ 91C (đoạn từ cầu Cồn Tiên đến cửa khẩu quốc gia Khánh Bình) vì đây là đoạn đường huyết mạch của huyện An Phú, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới. Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, đầu tư mở rộng mặt đường tuyến tránh quốc lộ 91 (đường N1) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi lưu thông, hạn chế xảy ra tình trạng tai nạn giao thông, đồng thời góp phần phục vụ liên kết vùng hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương…”

Trả lời cử tri tỉnh An Giang, Bộ Xây dựng cho biết, theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến quốc lộ 91C có điểm đầu kết nối với quốc lộ 91 tại thành phố An Giang và điểm cuối tại cửa khẩu Khánh Bình, chiều dài khoảng 36 km, quy mô cấp III, 2 - 4 làn xe. Hiện trạng đã đầu tư cơ bản đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, 2 làn xe.

Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện duy tu thường xuyên và đầu tư sửa chữa bằng nguồn vốn sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ, với tổng kinh phí các năm 2023 và 2024 là khoảng 73,9 tỷ đồng, và năm 2025 dự kiến khoảng 23 tỷ đồng, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Đoạn tuyến quốc lộ 91 tránh thành phố Châu Đốc, từ Km113+071 - Km125 đã được đầu tư hoàn thành vào tháng 8/2014 với quy mô 2 làn xe, chiều rộng mặt đường Bmặt = 7 m; chiều rộng nền đường Bnền = 9 m, mặt đường bê tông nhựa và hiện đang khai thác bình thường. Để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến, Bộ đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa nền, mặt đường, gia cố mái taluy nền đường, hệ thống thoát nước với kinh phí khoảng 28,3 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong tháng 4/2025 và hoàn thành tháng 10/2025.

Bộ Xây dựng cho biết thống nhất với đề nghị của cử tri tỉnh An Giang về sự cần thiết đầu tư, nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91C và mở rộng mặt đường tuyến tránh quốc lộ 91, đáp ứng nhu cầu vận tải, phát triển kinh tế của tỉnh An Giang nói riêng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

“Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn lực nên chưa thể bố trí vốn để đầu tư các đoạn tuyến trong giai đoạn 2021 - 2025. Bộ Xây dựng ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang để rà soát, bàn giao các tuyến quốc lộ sẽ phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quản lý và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường trong giai đoạn 2026 - 2030”, Bộ Xây dựng nêu rõ.

Về các nội dung khác của cử tri như đầu tư các cầu nối giữa xã Bình Phước Xuân và Mỹ Hiệp thuộc huyện Chợ Mới; cầu nối xã Bình Phước Xuân qua thị trấn Hội An; cầu qua sông Cái Sắn nối liền quốc lộ 80, Bộ Xây dựng nhấn mạnh sự cần thiết đầu tư các dự án này. Tuy nhiên, Bộ xác nhận rằng đây là các công trình này thuộc thẩm quyền quản lý, đầu tư của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, nên Bộ đề nghị tỉnh An Giang chủ động cân đối nguồn vốn để triển khai thực hiện, đồng thời trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh về nội dung nêu trên theo thẩm quyền.