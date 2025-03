Tiến độ các trạm dừng nghỉ và hệ thống điều hành giao thông cao tốc Bắc – Nam

Mới đây, tại hội nghị giao ban công tác tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2025 của Bộ Xây dựng, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, cho biết trong tổng số 21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, hiện đã có 8 trạm hoàn tất việc lựa chọn nhà đầu tư và đang trong giai đoạn triển khai đầu tư.

Các trạm này bao gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết (trạm Km144+560 và trạm Km205+092), Phan Thiết - Dầu Giây.

Đối với 13 trạm còn lại đang được tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để lựa chọn nhà đầu tư. Trong đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư của 7/12 trạm, đồng thời đang trong quá trình đánh giá hồ sơ của 5 trạm khác. Công tác tổ chức đàm phán ký kết hợp đồng dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2025.

Tuy nhiên, trạm dừng nghỉ thuộc dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang đang gặp khó khăn khi không có nhà đầu tư tham gia đấu thầu, buộc phải hủy thông báo mời thầu và tiến hành các bước xử lý tiếp theo.

Nhằm đảm bảo tiến độ triển khai hệ thống trạm dừng nghỉ, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng đã yêu cầu Ban Quản lý dự án 6 và Ban Quản lý dự án Thăng Long phối hợp với các tỉnh Nghệ An, Đồng Nai, Bình Thuận để hoàn tất bàn giao mặt bằng hai trạm thuộc dự án Nghi Sơn - Diễn Châu và Phan Thiết - Dầu Giây trong tháng 3/2025.

Đồng thời, các Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, 85 và 7 cũng được giao nhiệm vụ phối hợp với các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận để bàn giao mặt bằng ba trạm thuộc dự án Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết trong tháng 4/2025.

Riêng Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cần nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục để mời thầu lại đối với trạm trên đoạn Cần Thơ - Hậu Giang, đặt mục tiêu ký kết hợp đồng trong tháng 5/2025.

Bên cạnh việc thúc đẩy tiến độ trạm dừng nghỉ, công tác triển khai hệ thống giao thông thông minh (ITS) trên các tuyến cao tốc Bắc - Nam cũng đang được đẩy mạnh.

Đại diện Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng cho biết việc đấu thầu cho hệ thống ITS trên 5 dự án thành phần đầu tư công giai đoạn 2017-2020 đang trong giai đoạn hoàn tất.

Trong đó, các gói thầu thuộc dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45 và Phan Thiết - Dầu Giây do Ban Quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư, dự kiến được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trước ngày 10/3/2025.

Bên cạnh đó, đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn do Ban Quản lý dự án 2 dự kiến phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trước ngày 17/3/2025; đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu do Ban Quản lý dự án 6 đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết do Ban Quản lý dự án 7 cũng sẽ hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu trước ngày 19/3/2025.

Riêng cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, các chủ đầu tư đã phát hành hồ sơ mời thầu vào đầu tháng 2/2025. Trong đó với các gói thầu tư vấn thiết kế có 6/12 dự án đã mở thầu, dự kiến phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 15/3.

Ngoài ra, có 2 dự án không có nhà thầu tham gia, chủ đầu tư đã gia hạn thời gian mời thầu đến ngày 14/3, dự kiến phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 15/3; có 3/12 dự án mở thầu ngày 13/3, dự kiến phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 20/3.

Riêng Dự án Quảng Ngãi-Hoài Nhơn dự kiến mở thầu ngày 20/3, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 30/3/2025.

Lãnh đạo Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng đánh giá công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế chậm khoảng 1,5 tháng do các chủ đầu tư chậm trong phê duyệt đề cương và dự toán gói thầu.

Đối với hệ thống giám sát điều hành giao thông cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thành lựa chọn nhà thầu và khởi công các gói thầu xây lắp trước ngày 15/3.

Đồng thời, hoàn thành lựa chọn nhà thầu và khởi công gói thầu cung cấp thiết bị và gói thầu cung cấp phần mềm dùng chung trước ngày 10/4; hoàn thành hệ thống giám sát điều hành giao thông theo tiến độ hợp đồng để đưa vào sử dụng trong năm 2025.

Với cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, các ban quản lý dự án hoàn thành lựa chọn tư vấn thiết kế trước ngày 15/3; hoàn thành hồ sơ thiết kế và dự toán bước thiết kế sau thiết kế cơ sở trong tháng 4; hoàn thành lựa chọn nhà thầu trước ngày 15/5; hoàn thành hệ thống giám sát điều hành giao thông để đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2025.