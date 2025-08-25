VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
So sánh giá ô tô điện và ô tô xăng tại một số quốc gia

Ngọc Trang

25/08/2025, 14:43

Ô tô điện đang ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới và giá cả của loại xe này cũng có xu hướng giảm do cạnh tranh gay gắt và sự cải tiến của pin điện. Tuy nhiên, tại một số quốc gia trừ Trung Quốc, giá xe điện đắt hơn nhiều so với xe xăng.

VnEconomy

Tại Trung Quốc, giá trung bình của ô tô chạy hoàn toàn bằng điện - viết tắt là BEV - rẻ hơn gần 3% so với ô tô chạy xăng. Lợi thế giá này của xe điện là kết quả của nhiều năm hỗ trợ chính sách của Bắc Kinh, quy mô sản xuất lớn và cạnh tranh gay gắt trên thị trường nội địa.

Các nhà sản xuất ô tô điện như BYD có nhiều dòng xe điện giá rẻ dành cho thị trường đại trà. Ngoài ra, ô tô điện Trung Quốc thường sử dụng pin lithium sắt phốt-phát (ithium iron phosphate) - có giá rẻ hơn nhiều so với pin sử dụng nickel.

Ngược lại, ở cả Đức và Mỹ, ô tô điện vẫn đắt hơn nhiều so với ô tô xăng. Tại Đức, giá trung bình của ô tô điện là 63.837 USD, so với 47.558 USD cả ô tô xăng. Tương tự, ô tô điện ở Mỹ đắt hơn 31% so với ô tô xăng.

Theo các nhà phân tích, sự chênh lệch này tại các thị trường phương Tây cho thấy quá trình thâm nhập của ô tô điện có thể diễn ra không đồng đều, trừ khi giá xe giảm xuống.

Khi mở rộng ra thị trường quốc tế, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc có thể gây xáo trộn thị trường với nhiều dòng xe giá rẻ. Điều này khiến nhà chức trách ở nhiều nước phương Tây lo rằng xe điện giá rẻ Trung Quốc có thể ngập tràn thị trường, gây thiệt hại có các nhà sản xuất trong nước.

Trong bối cảnh đó, các nhà sản xuất ô tô ở châu Âu và Mỹ phải cần cân bằng giữa công nghệ và giá cả để đưa xe điện vào thị trường đại trà.

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: