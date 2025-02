So sánh giá xăng tại các nền kinh tế trên thế giới

Đồ thị thông tin dưới đây theo dõi giá xăng tại 169 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, dựa trên dữ liệu tính tới ngày 3/2/2025 tới Global Petrol Prices.

Theo đó, Hồng Kông là nơi có giá xăng cao nhất thế giới với 3,41 USD/lít. Top 10 nơi có giá xăng cao nhất thế giới chủ yếu là các nền kinh tế phát triển như Iceland (2,23 USD/lít), Đan Mạch (2,12 USD) hay Singapore (2,06 USD).

Ở chiều ngược lại, giá xăng tại Iran - nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới – là nơi có giá xăng thấp nhất chỉ với 0,03 USD/lít. Nhìn chung, các nước sản xuất dầu mỏ lớn thường có giá xăng thấp, điển hình ở những nền kinh tế như Nga, Saudi Arabia và Mỹ. Nhưng một ngoại lệ là Na Uy. Dù là nước sản xuất dầu lớn nhất châu Âu, người dân Na Uy phải trả tới 1,91 USD/lít.

Giá xăng bị chi phối bởi nhiều yếu tố. Thứ nhất là giá dầu thô - mức giá thay đổi tùy loại dầu. Giá dầu thô ngọt nhẹ thường đắt hơn và mỗi thùng cho ra nhiều thành phẩm xăng hơn.

Yếu tố thứ hai là chi phí lọc dầu, tùy thuộc vào mức độ phức tạp và công nghệ lọc dầu.

Một yếu tố nữa cũng ảnh hưởng tới giá xăng là chi phí vận chuyển, phân phối và thuế. Các khoản trợ cấp của chính phủ cũng có thể ảnh hưởng tới giá xăng bán lẻ. Cùng là 3 nước sản xuất dầu lớn, nhưng Iran, Nga và Na Uy có giá xăng chênh lệch lớn.

Trong khi Iran và Nga có giá xăng thấp nhờ trợ cấp của chính phủ, Na Uy có giá xăng cao hơn đáng kể do áp mức thuế cao để giảm nhu cầu tiêu thụ xăng và thúc đẩy sử dụng các loại nhiên liệu sạch. Nhờ vậy, tỷ lệ sử dụng xe điện tại Na Uy hiện là gần 90%.

Cuối cùng, để lập đồ thị so sánh trên, giá xăng tại mỗi nền kinh tế được quy đổi sang USD, do đó, tỷ giá của đồng nội tệ tại các nền kinh tế này so với USD cũng ảnh hưởng tới giá xăng bán lẻ.