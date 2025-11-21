Vàng giảm giá sau báo cáo việc làm Mỹ, SPDR Gold Trust xả gần 4 tấn

Giá vàng thế giới đi xuống trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (20/11), sau khi số liệu việc làm tốt hơn dự báo của Mỹ làm suy giảm thêm khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12...

Tuy nhiên, mức giảm hạn chế do đồng USD chững lại và nhu cầu phòng ngừa rủi ro còn ở mức cao khi cổ phiếu công nghệ Mỹ lại bị bán tháo.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 0,6 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 0,01%, còn 4.076,4 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 giảm 0,6%, chốt ở mức 4.060 USD/oz.

Giá vàng đã tăng vào đầu phiên, nhưng xu thế bị đảo ngược khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 - dữ liệu lẽ ra được công bố vào đầu tháng 10 nhưng bị hoãn do Chính phủ Mỹ đóng cửa. Theo báo cáo này, khu vực phi nông nghiệp của Mỹ có thêm 119.000 công việc trong tháng 9, nhiều hơn gấp đôi mức dự báo 50.000 công việc mà giới phân tích đưa ra trước khi báo cáo được công bố.

Dấu hiệu vững vàng của thị trường lao động khiến các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai hiện đặt cược khả năng dưới 40% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp cuối cùng của năm 2025 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME. Trong phiên, có lúc khả năng này giảm còn 25%.

Triển vọng Fed tiếp tục giảm lãi suất yếu đi đã đưa chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD tăng giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác trong phiên ngày thứ Năm, trước khi kết thúc phiên ở mức hơn 100,2 điểm, không có nhiều thay đổi so với phiên trước.

Vàng là tài sản không mang lãi suất và được định giá bằng USD nên triển vọng lãi suất khó giảm thêm và đồng USD vững giá đều là những yếu tố không có lợi cho giá vàng.

“Số liệu việc làm đã xác nhận những gì mà giới chức Fed thảo luận trong cuộc họp tháng 10. Đó là một thị trường việc làm đang tăng trưởng chậm lại nhưng ổn định. Một động thái giảm lãi suất vào tháng 12 vì thế đang trở thành một kịch bản có khả năng ngày càng thấp đi”, gây ra áp lực mất giá đối với vàng - chiến lược gia Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận xét.

Cục Thống kê lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ cho biết sẽ không công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10, và thay vào đó sẽ gộp chung báo cáo này vào báo cáo tháng 11. Số liệu chung của hai tháng sẽ được công bố vào ngày 16/12, sau cuộc họp của Fed. Như vậy, số liệu việc làm tháng 9 vừa được công bố sẽ là một điểm dữ liệu chi phối quyết định lãi suất sắp tới của ngân hàng trung ương này.

Những ngày gần đây, nhiều quan chức Fed bày tỏ quan điểm thận trọng với việc tiếp tục cắt giảm lãi suất, cho rằng nới lỏng thêm có thể làm gia tăng rủi ro lạm phát và làm suy yếu niềm tin của công chúng vào các nhà hoạch định chính sách tiền tệ. Biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed, được công bố vào ngày thứ Tư, cũng cho thấy quan điểm này.

Dù đã điều chỉnh từ vùng giá kỷ lục gần 4.400 USD/oz thiết lập vào tháng 10 và chững lại trong khoảng 4.000-4.100 USD/oz trong thời gian gần đây, giá vàng đã tăng 55% trong năm nay.

Giới phân tích vẫn lạc quan về triển vọng của giá vàng trong dài hạn. Một báo cáo mới công bố của ngân hàng UBS nhận định đến giữa năm 2026, giá vàng có thể đạt mức 4.500 USD/oz nhờ Fed nối lại việc giảm lãi suất, rủi ro địa chính trị còn dai dẳng, và xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương và các quỹ ETF.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 4,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.039,4 tấn.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Mức giảm hạn chế của giá vàng trong phiên ngày thứ Năm cho thấy nhu cầu phòng ngừa rủi ro của nhà đầu tư còn cao do mối lo ngại về cổ phiếu công nghệ (AI). Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên này khi cổ phiếu AI tiếp tục bị xả hàng mạnh. Chỉ số S&P 500 giảm gần 1,6% và chỉ số Nasdaq giảm gần 2,2% khi đóng cửa.

Lúc 7h40 sáng nay (21/11) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 1,8 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương giảm 0,01%, giao dịch ở mức 4.077,9 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương xấp xỉ 130 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.136 đồng (mua vào) và 26.386 đồng (bán ra), giảm 2 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.