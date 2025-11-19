Trung Quốc phát hiện mỏ vàng lớn nhất từ năm 1949

Trung Quốc vừa công bố phát hiện mỏ vàng lớn nhất ở nước này kể từ năm 1949, với trữ lượng ước tính lên tới 1.444 tấn tại tỉnh Liêu Ninh....

Phát hiện này - được hoàn thành chỉ trong 15 tháng thăm dò và tìm kiếm - diễn ra trong bối cảnh giá vàng đang đạt mức cao kỷ lục.

Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc đã xác nhận phát hiện mỏ vàng Dadonggou vào cuối tuần trước. Đây là mỏ vàng đơn lẻ lớn nhất được báo cáo tại Trung Quốc kể từ năm 1949. Giới chức cho biết địa điểm này chứa khoảng 2,586 triệu tấn quặng với hàm lượng trung bình 0,56 gram vàng mỗi tấn, tương đương khoảng 1.444 tấn vàng.

Với giá vàng hiện tại, khối lượng vàng này có giá trị khoảng 193 tỷ USD.

Dự án mỏ vàng nói trên - được triển khai bởi Tập đoàn Địa chất và Khai thác mỏ Liêu Ninh, một doanh nghiệp nhà nước - đã huy động gần 1.000 kỹ thuật viên và công nhân, hoàn thành việc thăm dò chỉ trong 15 tháng. Đây là một khoảng thời gian ngắn bất thường đối với một mỏ có quy mô lớn như vậy. Nhà chức trách mô tả phát hiện này là "siêu lớn" nhưng có hàm lượng thấp, và cho biết mỏ đã vượt qua đánh giá khả thi kinh tế ban đầu.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng chưa tiết lộ vị trí chính xác của mỏ vàng này, ngoài việc xác nhận mỏ nằm ở phía đông tỉnh Liêu Ninh, dẫn đến nhiều suy đoán về các cân nhắc chiến lược đằng sau việc tiết lộ hạn chế này.

Việc phát hiện mỏ vàng này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu vàng toàn cầu đang ở mức cao. Giá vàng thế giới đã liên tục lập kỷ lục trong năm nay, đỉnh điểm là mức gần 4.400 USD/oz của giá vàng giao ngay vào tháng 10 vừa qua.

Giá kim loại quý này đã tăng hơn 50% từ đầu năm, được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố gồm sự mất giá của đồng USD, căng thẳng địa chính trị và xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là ở các nền kinh tế mới nổi đang tìm cách đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.

Trung Quốc đã đẩy nhanh nỗ lực thăm dò khoáng sản, trong đó có vàng, trong những năm gần đây. Nước này đã báo cáo phát hiện một mỏ vàng có trữ lượng hơn 1.000 tấn ở tỉnh Hồ Nam hồi năm 2024, và một mỏ vàng khác có trữ lượng hơn 40 tấn ở tỉnh Cam Túc vào tháng 10 năm nay.

Trung Quốc đạt sản lượng khai thác 377,24 tấn vàng trong năm 2024, tăng 0,56% so với năm trước. Tiêu thụ vàng của nước này đạt 985,31 tấn trong năm 2024, với nhu cầu về vàng thỏi và tiền xu tăng vàng hơn 24% so với năm trước.

Các nhà phân tích cho rằng xu hướng trên phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của tầng lớp trung lưu đang mở rộng của Trung Quốc trong việc bảo vệ tài sản giữa bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu - nguyên nhân khiến vàng trở thành tài sản trú ẩn an toàn ngày càng được nhà đầu tư cá nhân ở nước này ưa chuộng.