Trang chủ Thế giới

Trung Quốc phát hiện mỏ vàng lớn nhất từ năm 1949

Điệp Vũ

19/11/2025, 20:03

Trung Quốc vừa công bố phát hiện mỏ vàng lớn nhất ở nước này kể từ năm 1949, với trữ lượng ước tính lên tới 1.444 tấn tại tỉnh Liêu Ninh....

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Phát hiện này - được hoàn thành chỉ trong 15 tháng thăm dò và tìm kiếm - diễn ra trong bối cảnh giá vàng đang đạt mức cao kỷ lục.

Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc đã xác nhận phát hiện mỏ vàng Dadonggou vào cuối tuần trước. Đây là mỏ vàng đơn lẻ lớn nhất được báo cáo tại Trung Quốc kể từ năm 1949. Giới chức cho biết địa điểm này chứa khoảng 2,586 triệu tấn quặng với hàm lượng trung bình 0,56 gram vàng mỗi tấn, tương đương khoảng 1.444 tấn vàng.

Với giá vàng hiện tại, khối lượng vàng này có giá trị khoảng 193 tỷ USD.

Dự án mỏ vàng nói trên - được triển khai bởi Tập đoàn Địa chất và Khai thác mỏ Liêu Ninh, một doanh nghiệp nhà nước - đã huy động gần 1.000 kỹ thuật viên và công nhân, hoàn thành việc thăm dò chỉ trong 15 tháng. Đây là một khoảng thời gian ngắn bất thường đối với một mỏ có quy mô lớn như vậy. Nhà chức trách mô tả phát hiện này là "siêu lớn" nhưng có hàm lượng thấp, và cho biết mỏ đã vượt qua đánh giá khả thi kinh tế ban đầu.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng chưa tiết lộ vị trí chính xác của mỏ vàng này, ngoài việc xác nhận mỏ nằm ở phía đông tỉnh Liêu Ninh, dẫn đến nhiều suy đoán về các cân nhắc chiến lược đằng sau việc tiết lộ hạn chế này.

Việc phát hiện mỏ vàng này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu vàng toàn cầu đang ở mức cao. Giá vàng thế giới đã liên tục lập kỷ lục trong năm nay, đỉnh điểm là mức gần 4.400 USD/oz của giá vàng giao ngay vào tháng 10 vừa qua.

Giá kim loại quý này đã tăng hơn 50% từ đầu năm, được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố gồm sự mất giá của đồng USD, căng thẳng địa chính trị và xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là ở các nền kinh tế mới nổi đang tìm cách đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.

Trung Quốc đã đẩy nhanh nỗ lực thăm dò khoáng sản, trong đó có vàng, trong những năm gần đây. Nước này đã báo cáo phát hiện một mỏ vàng có trữ lượng hơn 1.000 tấn ở tỉnh Hồ Nam hồi năm 2024, và một mỏ vàng khác có trữ lượng hơn 40 tấn ở tỉnh Cam Túc vào tháng 10 năm nay.

Trung Quốc đạt sản lượng khai thác 377,24 tấn vàng trong năm 2024, tăng 0,56% so với năm trước. Tiêu thụ vàng của nước này đạt 985,31 tấn trong năm 2024, với nhu cầu về vàng thỏi và tiền xu tăng vàng hơn 24% so với năm trước.

Các nhà phân tích cho rằng xu hướng trên phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của tầng lớp trung lưu đang mở rộng của Trung Quốc trong việc bảo vệ tài sản giữa bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu - nguyên nhân khiến vàng trở thành tài sản trú ẩn an toàn ngày càng được nhà đầu tư cá nhân ở nước này ưa chuộng.

Indonesia chuẩn bị đánh thuế vàng xuất khẩu

FT: Trung Quốc mua vàng nhiều gấp 10 lần số liệu chính thức

Mốc 4.200 USD/oz "khó nhằn", giá vàng có thể cần tích lũy thêm

giá vàng thế giới Trung Quốc

Khoảng 1 tỷ USD nông sản Philippines được miễn thuế đối ứng Mỹ

Khoảng 1 tỷ USD nông sản Philippines được miễn thuế đối ứng Mỹ

Nhóm nông sản vừa được Mỹ miễn thuế quan đóng vai trò then chốt đối với nông dân và các tỉnh nông nghiệp của Philippines...

Thuế quan có thể ảnh hưởng dai dẳng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Thuế quan có thể ảnh hưởng dai dẳng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Giới chuyên gia kinh tế cho rằng thuế quan cao hơn sẽ để lại những ảnh hưởng kéo dài, có thể tiếp tục trong năm tới và thậm chí lâu hơn..

VnEconomy

"Mở khóa" cơ hội tăng trưởng năng lượng tái tạo Nhật Bản

Nhật Bản đang đứng trước cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ năng lượng tái tạo - chìa khóa cho phát triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính...

EU cảnh báo có thể phải trả giá khi trừng phạt Trung Quốc vì vấn đề Nga

EU cảnh báo có thể phải trả giá khi trừng phạt Trung Quốc vì vấn đề Nga

EU đối mặt rủi ro lớn khi đẩy mạnh nỗ lực gây sức ép buộc Trung Quốc chấm dứt việc hỗ trợ Nga tránh các biện pháp trừng phạt của phương Tây...

Doanh nghiệp Mỹ đã vay hàng trăm tỷ USD từ các ngân hàng quốc doanh Trung Quốc

Doanh nghiệp Mỹ đã vay hàng trăm tỷ USD từ các ngân hàng quốc doanh Trung Quốc

Trong thời gian 23 năm, các ngân hàng quốc doanh Trung Quốc đã âm thầm bơm hàng trăm tỷ USD vốn vay cho các doanh nghiệp Mỹ, một thực tế mà nhiều người không hề hay biết - trang Euronews cho hay...

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Thế giới

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

1

Tăng tốc hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm trong năm 2025

Đầu tư

2

COP30 và nỗ lực loại bỏ nhiên liệu hóa thạch: Thực tế và triển vọng

Kinh tế xanh

3

Nghệ An xây dựng bảng giá đất 2026

Bất động sản

4

Kiến nghị xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư metro từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh đi Cần Giờ

Đầu tư

5

Cơ hội "vàng" cho ngành hàng hải và đóng tàu Việt Nam

Kết nối

