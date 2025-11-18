Thứ Năm, 20/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Indonesia chuẩn bị đánh thuế vàng xuất khẩu

Đức Anh

18/11/2025, 10:20

Indonesia đang có kế hoạch áp thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm vàng muộn nhất vào cuối năm sau...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

“Các quy định về thuế xuất khẩu vàng đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Mức thuế xuất khẩu sẽ được ấn định tùy theo từng loại sản phẩm vàng”, ông Febrio Nathan Kacaribu, Vụ trưởng phụ trách chiến lược kinh tế - tài khóa tại Bộ Tài chính Indonesia, phát biểu tại một phiên điều trần tại Hạ viện tuần trước.

Theo ông Kacibaru, khi vàng giao dịch trong ngưỡng 2.800-3.200 USD/oz, thuế xuất khẩu sẽ là 7,5% đến 12,5%. Tuy nhiên, khi giá vàng vượt 3.200 USD/oz, thuế suất sẽ tăng lên 10-15%.

Mức thuế cao nhất sẽ áp dụng đối với vàng dạng bán thành phẩm, vàng thô, thỏi vàng hoặc vàng đúc. Ngược lại, vàng thỏi tinh chế đóng khuôn sẽ chịu mức thuế thấp nhất.

Sau khi thông tin về thuế xuất khẩu vàng được công bố, giá cổ phiếu các doanh nghiệp liên quan đến vàng đồng loạt giảm, trong bối cảnh nhà đầu tư đang đánh giá lại tác động của loại thuế này đối với biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Trong 1 năm qua, giá vàng thế giới đã tăng từ khoảng 2.565 USD/oz lên mức kỷ lục gần 4.400 USD/oz, trước khi điều chỉnh giảm khoảng 5% trong vài tuần gần đây.

Indonesia hiện là nhà sản xuất vàng lớn thứ 8 thế giới, chỉ đứng sau Trung Quốc và Kazakhstan ở khu vực châu Á. Từ đầu năm nay, các hoạt động liên quan tới vàng tại nước này diễn ra sôi động, cả trên thị trường vật chất lẫn trên các sàn giao dịch.

Hồi tháng 7, Sở Giao dịch Chứng khoán Indonesia thông báo kế hoạch ra mắt một quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đầu tư vào vàng trong năm nay. Động thái này phản ánh nhu cầu gia tăng đối với các sản phẩm đầu tư gắn với vàng như một kênh đa dạng hóa tài sản, đồng thời phục vụ mục đích bảo hiểm, hưu trí và bảo toàn tài sản cá nhân.

Sang tháng 9, công ty Merdeka Gold Resources, thành viên tập đoàn khai khoáng Merdeka Copper Gold Group, huy động được 4,66 nghìn tỷ rupiah (tương đương khoảng 279 triệu USD) trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) liên quan đến vàng lớn nhất năm tại Indonesia. Đợt phát hành được đăng ký mua gấp 4,6 lần quy mô chào bán, cho thấy sức hút lớn của tài sản vàng đối với nhà đầu tư.

Tháng trước, Merdeka Gold Resources bắt đầu đưa vào khai thác mỏ vàng Pani trên đảo Sulawesi và đây có thể trở thành một trong những mỏ vàng lớn nhất Indonesia. Công ty đặt mục tiêu xử lý 7 triệu tấn quặng mỗi năm, sản xuất khoảng 4 tấn vàng và nâng sản lượng lên 14 tấn vào năm 2030.

Trong tháng này, giá vàng do Aneka Tambang, công ty sản xuất vàng miếng lớn nhất Indonesia, niêm yết có thời điểm tăng 27.000 rupiah trong một ngày lên 2,287 triệu rupiah. Mức tăng này cao gấp khoảng 10 lần biên độ biến động giá thông thường trong ngày.

Ông Rizal Kasli, Chủ tịch Hiệp hội Chuyên gia Khai khoáng Indonesia, cho rằng việc chính phủ áp thuế xuất khẩu là hợp lý bởi việc này có thể góp phần làm tăng giá trị cho trữ lượng vàng quốc gia, trong bối cảnh nhu cầu trong nước ngày càng tăng và đã vượt sản lượng.

“Nhập khẩu vàng của Indonesia ước tính đạt hơn 40 tấn mỗi năm. Trong khi đó, sản lượng vàng chính thức được ghi nhận ở mức hơn 150 tấn/năm”, ông Kasli nói với tờ báo Nikkei Asia.

Tuy nhiên, ông Hendra Sinadia, Chủ tịch Hiệp hội Khai khoáng Indonesia, lại cho rằng vàng miếng là sản phẩm hạ nguồn đã qua tinh chế, do đó “không nên bị cấm xuất khẩu và cũng không nên bị áp thuế xuất khẩu”.

Còn ông Josua Pardede, nhà kinh tế trưởng tại ngân hàng Permata Bank, nhận định nếu chính sách thuế xuất khẩu được triển khai hiệu quả, Indonesia có thể cải thiện cán cân thương mại bằng cách dịch chuyển sang xuất khẩu các mặt hàng có giá trị gia tăng cao hơn.

Tuy nhiên, vị chuyên gia nhấn cũng thừa nhận rằng mức thuế xuất khẩu có thể làm suy yếu dòng vốn đầu tư, khiến doanh nghiệp trì hoãn các dự án mới và về lâu dài có thể làm giảm sản lượng vàng nếu doanh nghiệp xem đây là gánh nặng quá lớn hoặc khó dự đoán.

Theo ông Kacaribu của Bộ Tài chính Indonesia, ngoài kế hoạch áp thuế xuất khẩu vàng, Chính phủ nước này cũng dự định khôi phục thuế xuất khẩu than đá nhưng mạnh chính sách này vẫn đang trong quá trình thảo luận. Indonesia bãi bỏ thuế xuất khẩu than từ năm 2006.

“Chính sách thuế xuất khẩu này phù hợp với mục tiêu tiếp tục thúc đẩy chế biến sâu và mở rộng các hoạt động kinh tế liên quan đến than tại Indonesia”, ông Kacaribu cho biết.

"Sốt" vàng ở Indonesia, ngân hàng nhận gửi hơn 1,3 tấn sau nửa năm

13:27, 22/09/2025

VnEconomy

FT: Trung Quốc mua vàng nhiều gấp 10 lần số liệu chính thức

10:29, 17/11/2025

FT: Trung Quốc mua vàng nhiều gấp 10 lần số liệu chính thức

Giá vàng tiếp tục đổ dốc trong lúc chờ số liệu kinh tế Mỹ

08:05, 18/11/2025

Giá vàng tiếp tục đổ dốc trong lúc chờ số liệu kinh tế Mỹ

Từ khóa:

Indonesia thế giới thuế xuất khẩu vàng Indonesia vàng

Chủ đề:

Giá vàng trong nước và quốc tế

Đọc thêm

Trung Quốc phát hiện mỏ vàng lớn nhất từ năm 1949

Trung Quốc phát hiện mỏ vàng lớn nhất từ năm 1949

Trung Quốc vừa công bố phát hiện mỏ vàng lớn nhất ở nước này kể từ năm 1949, với trữ lượng ước tính lên tới 1.444 tấn tại tỉnh Liêu Ninh....

Khoảng 1 tỷ USD nông sản Philippines được miễn thuế đối ứng Mỹ

Khoảng 1 tỷ USD nông sản Philippines được miễn thuế đối ứng Mỹ

Nhóm nông sản vừa được Mỹ miễn thuế quan đóng vai trò then chốt đối với nông dân và các tỉnh nông nghiệp của Philippines...

Thuế quan có thể ảnh hưởng dai dẳng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Thuế quan có thể ảnh hưởng dai dẳng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Giới chuyên gia kinh tế cho rằng thuế quan cao hơn sẽ để lại những ảnh hưởng kéo dài, có thể tiếp tục trong năm tới và thậm chí lâu hơn..

VnEconomy

"Mở khóa" cơ hội tăng trưởng năng lượng tái tạo Nhật Bản

Nhật Bản đang đứng trước cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ năng lượng tái tạo - chìa khóa cho phát triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính...

EU cảnh báo có thể phải trả giá khi trừng phạt Trung Quốc vì vấn đề Nga

EU cảnh báo có thể phải trả giá khi trừng phạt Trung Quốc vì vấn đề Nga

EU đối mặt rủi ro lớn khi đẩy mạnh nỗ lực gây sức ép buộc Trung Quốc chấm dứt việc hỗ trợ Nga tránh các biện pháp trừng phạt của phương Tây...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Thế giới

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tăng tốc hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm trong năm 2025

Đầu tư

2

COP30 và nỗ lực loại bỏ nhiên liệu hóa thạch: Thực tế và triển vọng

Kinh tế xanh

3

Nghệ An xây dựng bảng giá đất 2026

Bất động sản

4

Kiến nghị xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư metro từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh đi Cần Giờ

Đầu tư

5

Cơ hội "vàng" cho ngành hàng hải và đóng tàu Việt Nam

Kết nối

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy