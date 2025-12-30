Giới tỷ phú công nghệ kiếm đậm nhờ AI trong năm 2025

Năm 2025 ghi nhận những bước phát triển lớn của các công ty trí tuệ nhân tạo (AI), khi các mô hình mới liên tiếp ra mắt và đầu tư vào lĩnh vực này cũng tăng mạnh. Cùng với đó, tài sản của nhiều người giàu cũng được đẩy cao...

Theo tạp chí Forbes, trào lưu AI đã tạo ra hơn 50 tỷ phú mới trong năm nay. Trong đó phần lớn là các doanh nhân khởi nghiệp, gồm 7 nhà đồng sáng lập Anthropic - công ty có giá trị vốn hóa thị trường tăng gần gấp 3 trong chưa đầy một năm.

Đáng chú ý, ông Edwin Chen, CEO công ty Surge AI, là người giàu nhất trong nhóm tỷ phú AI mới nổi, với tài sản khoảng 18 tỷ USD. Công ty này chuyên hỗ trợ tinh chỉnh mô hình AI cho các khách hàng như OpenAI và Anthropic.

Các tỷ phú mới khác gồm các nhà sáng lập Sierra, công ty xây dựng và triển khai trợ lý chăm sóc khách hàng ảo sử dụng AI, và Mercor, startup tuyển dụng dùng AI.

Theo Forbes, ông Anton Osika và ông Fabian Hedin, đồng sáng lập Lovable, hiện mỗi người sở hữu tài sản khoảng 1,6 tỷ USD. Lovable là công ty phát triển phần mềm dựa trên việc mô tả yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên với sự hỗ trợ của AI.

Bên cạnh sự xuất hiện của các tỷ phú mới, nhiều tỷ phú công nghệ cũng chứng kiến tài sản tăng mạnh trong năm 2025. Theo bảng xếp hạng Bloomberg Billionaires Index, 5 người có mức tăng tài sản mạnh nhất từ đầu năm đến nay đều hưởng lợi từ cơn sốt AI, ít nhất ở một phần hoạt động kinh doanh.

Trong đó, ông Elon Musk tiếp tục là người giàu nhất thế giới năm nay, với tài sản ròng tăng gần gấp đôi. Trong nhóm 500 tỷ phú của bảng xếp hạng này, ông cũng là người tăng tài sản mạnh nhất năm 2025 khi "bỏ túi" thêm 213 tỷ USD.

Phần lớn giá trị tài sản ròng hiện tại của ông Musk - ước tính khoảng 645 tỷ USD - đến từ hãng hàng không vũ trụ SpaceX. Công ty này có kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực xây dựng trung tâm dữ liệu AI ngoài không gian và gần đây được định giá 800 tỷ USD. Theo một số nguồn tin, SpaceX dự kiến niêm yết trong năm 2026 với mức định giá mục tiêu khoảng 1,5 nghìn tỷ USD.

Tài sản của ông Musk cũng gồm cổ phần tại xAI - công ty khởi nghiệp AI do ông lập cách đây 2 năm. Startup này được cho là đang đàm phán gọi vốn ở mức định giá 230 tỷ USD. Bên cạnh đó, một phần lớn tài sản của vị tỷ phú cũng nằm ở cổ phần tại hãng xe điện Tesla, doanh nghiệp ngày càng dịch chuyển trọng tâm sang AI.

Cùng với ông Musk, hai đồng sáng lập tập đoàn công nghệ Alphabet, Larry Page và Sergey Brin, cũng nằm trong nhóm tăng tài sản mạnh nhất năm. Tính đến thứ Ba (ngày 29/12/2025), tài sản của ông Page tăng thêm 102 tỷ USD, còn ông Brin tăng 92,8 tỷ USD.

Với khối tài sản ròng 270 tỷ USD, ông Page hiện giàu thứ 2 thế giới còn ông Brin đứng thứ 4 với 251 tỷ USD. Phần lớn tài sản của hai tỷ phú này đến từ cổ phần tại Alphabet, doanh nghiệp vươn lên thành một thế lực mạnh trong thế giới AI năm nay.

Năm nay, tài sản ròng của ông Larry Ellison, nhà đồng sáng lập công ty phần mềm doanh nghiệp Oracle, tăng thêm 59,2 tỷ USD lên 251 tỷ USD, nhờ cổ phiếu Oracle tăng gần 20%. Trong phiên giao dịch sáng ngày 10/9, ông Ellison có lúc vượt ông Musk trở thành người giàu nhất thế giới, trước khi khép phiên ở vị trí hai. Vào ngày 29/12/2025, ông đứng thứ năm trên bảng xếp hạng với tài sản 248 tỷ USD. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư gần đây kém tích cực khi thị trường lo ngại doanh nghiệp phải vay nợ lớn để triển khai kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu.

Người còn lại trong nhóm 5 tỷ phú công nghệ tăng tài sản mạnh nhất năm nay là ông Jensen Huang, nhà đồng sáng lập kiêm CEO hãng chế tạo chip Nvidia. Theo Bloomberg, ông hiện sở hữu 156 tỷ USD, tăng 42 tỷ USD so với hồi đầu năm.

Ngoài 5 tỷ phú trên, hàng loạt sếp doanh nghiệp công nghệ khác cũng giàu lên đáng kể. Nhà sáng lập hãng thương mại điện tử Amazon Jeff Bezos tiếp tục giữ vị trí người giàu thứ ba thế giới. Ông Mark Zuckerberg, CEO Meta Platforms đứng thứ 6, còn ông Steve Ballmer, CEO Microsoft xếp thứ 8.

Trong top 10 người giàu nhất thế giới, ông Bernard Arnault, chủ tịch tập đoàn hàng xa xỉ LVMH, và ông Warren Buffett, chủ tịch lâu năm của tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway, là hai trường hợp hiếm hoi có tài sản ngoài lĩnh vực công nghệ.