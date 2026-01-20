Thứ Năm, 22/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

IMF cảnh báo rủi ro của cơn sốt AI đối với kinh tế toàn cầu

An Huy

20/01/2026, 18:44

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã đưa ra cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn đối với nền kinh tế toàn cầu nếu làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) đảo chiều...

Chuỗi sự kiện thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sỹ là nơi hội tụ các nhà lãnh đạo quốc gia và doanh nghiệp toàn cầu - Ảnh: Reuters.
Chuỗi sự kiện thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sỹ là nơi hội tụ các nhà lãnh đạo quốc gia và doanh nghiệp toàn cầu - Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới chuẩn bị cho các cuộc thảo luận tại chuỗi sự kiện thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEG) tại Davos trong tuần này, IMF nhấn mạnh rằng nền kinh tế toàn cầu - mặc dù "kiên cường tới mức gây ngạc nhiên" - vẫn có thể lung lay nếu làn sóng AI bất ngờ đảo chiều.

Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới cập nhật của IMF cho thấy tăng trưởng kinh tế toàn cầu hiện nay phụ thuộc vào một số ít động lực, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ của Mỹ và đà tăng trưởng mạnh mẽ của các cổ phiếu liên quan.

IMF dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ vượt xa các nước G7 khác, với mức tăng cả năm có thể đạt 2,4% vào năm 2026 và 2% vào năm 2027. Đầu tư vào công nghệ đã đóng góp tỷ lệ cao nhất trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ kể từ năm 2001, góp phần thúc đẩy sự vượt trội của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, ông Pierre-Olivier Gourinchas, nhà kinh tế trưởng của IMF, cảnh báo có nguy cơ xảy ra một cuộc "điều chỉnh thị trường" nếu kỳ vọng về lợi ích năng suất và lợi nhuận từ AI không được hiện thực hóa. Ông nhấn mạnh rằng mặc dù cơn sốt AI chưa đạt đến mức "bong bóng" như thời kỳ dotcom, nhưng vẫn có lý do để lo ngại.

Tại Davos, các cuộc thảo luận sắp tới sẽ tập trung vào các chủ đề gồm đánh giá lạc quan về đầu tư AI ở Mỹ, những lo ngại về định giá cao trên thị trường chứng khoán, và các mối đe dọa đối với các định chế như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Donald Trump cũng sẽ tham dự chuỗi sự kiện của WEF năm nay, và các cuộc thảo luận tại Davos có thể sẽ bị chi phối bởi lời đe dọa của ông Trump về việc áp thuế quan 10% đối với các nước châu Âu trừ khi họ ủng hộ nỗ lực của ông nhằm sáp nhập đảo Greenland của Đan Mạch vào Mỹ.

Báo cáo của IMF cho thấy tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã mạnh hơn dự kiến bất chấp căng thẳng thương mại do chính sách thuế quan của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ hai và một loạt các mối nguy địa chính trị ngày càng gia tăng.

IMF nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 từ 3,1% lên 3,3%, đồng thời cho rằng sẽ chỉ có một sự giảm tốc nhẹ trong năm 2027 xuống còn 3,2%. Tuy nhiên, IMF cảnh báo rằng một đợt leo thang mới trong xung đột thương mại có thể lại làm xáo trộn triển vọng tăng trưởng. Căng thẳng thương mại có thể bùng phát, kéo dài sự bất định và đè nặng hơn lên hoạt động kinh tế.

Kinh tế Trung Quốc được IMF dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng 4,5% vào năm 2026, tăng 0,3 điểm phần trăm so với dự báo mà IMF đưa ra hồi tháng tháng 10/2025. Về năm 2027, IMF nhận định kinh tế Trung Quốc tiếp tục giảm tốc, chỉ đạt mức tăng trưởng 4%.

Trong số các quốc gia thuộc nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), Canada được cho là sẽ có mức tăng trưởng mạnh thứ hai trong năm nay sau Mỹ, đạt 1,6%. Tăng trưởng kinh tế Canada được dự báo sẽ tăng lên 1,9% vào năm 2027.

IMF giữ nguyên dự báo cho kinh tế Anh năm 2026 và 2027 ở mức tương ứng 1,3% và 1,5%. GDP của Đức được dự báo tăng 1,1% trong năm nay và 1,5% vào năm tới, theo IMF.

IMF nhấn mạnh rằng tăng trưởng toàn cầu hiện nay dựa trên "nền tảng hẹp" là làn sóng đầu tư AI tại Mỹ. Nếu kỳ vọng về những tiến bộ năng suất do AI mang lại là lạc quan thái quá, sẽ có nguy cơ xảy ra "sự sụt giảm mạnh" trong đầu tư và sự đảo ngược của thị trường chứng khoán. Một sự sụt giảm trong đầu tư AI cùng với một đợt "điều chỉnh vừa phải" trong định giá cổ phiếu công nghệ có thể làm giảm tăng trưởng toàn cầu khoảng 0,4 điểm phần trăm trong năm nay - theo IMF.

Ông Gourinchas cảnh báo rằng do vốn hóa thị trường của các tập đoàn công nghệ hiện nay "lớn hơn nhiều" so với thời kỳ bong bóng dotcom cách đây 25 năm, ngay cả một sự đảo ngược nhỏ cũng có thể "có tác động lớn đến tài sản của mọi người”. Ông cũng cho biết sự phụ thuộc ngày càng tăng của các công ty AI vào việc vay nợ để rót vào cuộc chạy đua đầu tư cũng là một nguyên nhân gây lo ngại. "Đòn bẩy tăng lên, cảm giác lo lắng sẽ xuất hiện”, ông nói.

Cũng theo IMF, một sự điều chỉnh mạnh trên thị trường chứng khoán Mỹ cũng có thể gây ra "tổn thất tài sản đáng kể" bên ngoài Mỹ, làm giảm tiêu dùng toàn cầu.

Tuy nhiên, có một kịch bản lạc quan thay thế là những cải tiến năng suất từ AI bắt đầu hiện thực hóa sớm hơn IMF dự kiến. Nếu điều này trở thành sự thật, tăng trưởng toàn cầu có thể được thúc đẩy thêm 0,3 điểm phần trăm vào năm 2026 và từ 0,1-0,8 điểm phần trăm mỗi năm trong trung hạn, theo IMF.

Báo cáo của IMF cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự độc lập của ngân hàng trung ương sau khi Mỹ mở cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell.

"Sự độc lập của ngân hàng trung ương là điều tối quan trọng khi nói đến việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định tài chính và cung cấp một điểm tựa cho tăng trưởng bền vững. Trong trường hợp Fed, điều này càng quan trọng hơn do vị thế thống trị của hệ thống tài chính Mỹ trong nền kinh tế toàn cầu và tầm quan trọng của đồng USD đối với hệ thống tiền tệ quốc tế”, ông Gourinchas nói.

Oxfam: Giới tỷ phú đang có ảnh hưởng chính trị lớn chưa từng thấy

15:01, 20/01/2026

Oxfam: Giới tỷ phú đang có ảnh hưởng chính trị lớn chưa từng thấy

Giới chuyên gia lạc quan về kinh tế Mỹ 2026

07:51, 20/01/2026

Giới chuyên gia lạc quan về kinh tế Mỹ 2026

So sánh trào lưu AI với các bong bóng tương tự trong lịch sử

09:15, 01/01/2026

So sánh trào lưu AI với các bong bóng tương tự trong lịch sử

Từ khóa:

AI Davos IMF kinh tế toàn cầu thế giới WEF

Đọc thêm

Nghị viện châu Âu đình chỉ thỏa thuận thương mại với Mỹ, đưa thỏa thuận với Nam Mỹ ra tòa

Nghị viện châu Âu đình chỉ thỏa thuận thương mại với Mỹ, đưa thỏa thuận với Nam Mỹ ra tòa

Trong cùng một ngày, Nghị viện châu Âu có động thái bất lợi đối với hai thỏa thuận thương mại quan trọng

Phó thủ tướng Trung Quốc gặp riêng nhiều CEO doanh nghiệp lớn tại Davos

Phó thủ tướng Trung Quốc gặp riêng nhiều CEO doanh nghiệp lớn tại Davos

CEO của Apple, JPMorgan Chase và một số quỹ đầu tư lớn nằm trong nhóm lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu tiếp xúc với Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Davos...

Kinh tế Hàn Quốc bất ngờ giảm tốc

Kinh tế Hàn Quốc bất ngờ giảm tốc

Năm 2025, kinh tế Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2020 - thời điểm nền kinh tế này suy giảm trong đại dịch Covid-19...

Áp lực mất giá đè nặng đồng yên trước cuộc họp của BOJ

Áp lực mất giá đè nặng đồng yên trước cuộc họp của BOJ

Đồng yên và trái phiếu kho bạc Mỹ đã đồng loạt bị bán mạnh từ đầu tuần này, vì thị trường cho rằng cuộc bầu cử sớm sẽ củng cố vị thế của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền...

Tổng thống Trump rút lại thuế quan Greenland, tuyên bố sẽ đạt thỏa thuận

Tổng thống Trump rút lại thuế quan Greenland, tuyên bố sẽ đạt thỏa thuận

Tuyên bố mới nhất của ông Trump đánh dấu một cú “quay xe” nữa trong chính sách thuế quan của ông, đồng thời làm dịu đi lập trường cứng rắn của ông về Greenland...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên

Dân sinh

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên

Thanh Hóa: Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

Dân sinh

Thanh Hóa: Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

Thế giới

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nhu cầu “sống sang” đang được định hình từ những giá trị bền vững

Bất động sản

2

VietinBank dành 60.000 tỷ đồng tín dụng để đồng hành phát triển hạ tầng chiến lược

Tài chính

3

VietinBank tiếp tục dẫn đầu dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam

Tài chính

4

Dòng tiền ào ạt đổ vào cổ phiếu vừa và nhỏ

Chứng khoán

5

Kinh tế Hàn Quốc bất ngờ giảm tốc

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy