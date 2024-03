“Sóng thần” bán tháo, thanh khoản cao chưa từng thấy

Chỉ riêng sáng nay sàn HoSE đã khớp trên 26.300 tỷ đồng, mức cao chưa từng thấy trong lịch sử thị trường. Phiên sáng thanh khoản lớn nhất là 23.107 tỷ đồng ngày 12/1/2021. Tính chung cả hai sàn, mức khớp lệnh cũng lên ngưỡng kỷ lục gần 28.900 tỷ đồng.

VN-Index chốt phiên sáng đã bốc hơi 35,91 điểm tương đương -2,84%. Thị trường chưa xấu ngay, khoảng 45 phút đầu tiên chỉ số vẫn đánh võng hẹp quanh tham chiếu. Đến khoảng 10h15 mức giảm cũng chỉ hơn 5 điểm. Đột nhiên ngay sau đó thị trường rơi thẳng đứng dưới áp lực bán tăng vọt. Đến 10h30 chỉ số đã giảm gần 32 điểm.

Những nỗ lực bắt đáy chỉ làm chậm đà giảm của thị trường chứ không thể thay đổi được xu hướng. Dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh đẩy thanh khoản lên rất cao. Tuy vậy bên bán cùng khủng khiếp hơn, hầu hết các cổ phiếu đang dừng ở bằng hoặc sát mức thấp nhất phiên.

Độ rộng cũng phản ánh rõ nét sự kinh hoàng: VN-Index chỉ có 38 mã tăng/461 mã giảm. Trong đó, 205 mã giảm trên 2%, 60 mã khác giảm trong biên độ 1% tới 2%. Số giảm sàn là 9 mã.

Diễn biến bất thường này đang khiến rất nhiều nhà đầu tư hoảng hốt đi tìm lý do, nhưng bảng điện cho thấy đang có hành động bán tháo rất quyết liệt. Biên độ giảm giá cực mạnh, VN-Index rơi sốc quá nhanh và đặc biệt là thanh khoản ở ngưỡng kỷ lục thì chắc chắn đang có hiện tượng thoát hàng bằng mọi giá. Do dòng tiền vẫn đang canh me bắt đáy và tiền nhiều, nên cổ phiếu chưa đến mức sàn cả loạt.

Dù vậy tổn thất sáng nay là rất nặng nề. Ngoại trừ số ít cổ phiếu bất động sản vẫn còn ngược dòng, đại đa số các mã khác xuất hiện biên độ giảm lớn với thanh khoản rất cao. DGC giảm sàn với giao dịch tới 1.244,3 tỷ đồng. SSI giảm 4,5% với 1.214,1 tỷ đồng. HPG giảm 2,99% với 1.047,4 tỷ. Nhóm chứng khoán như VIX, VND, VCI giảm 4%-6% thanh khoản 600 tới 800 tỷ đồng…

Nhóm blue-chips chỉ có thể nâng đỡ được chỉ số trong thời gian rất ngắn. VN30-Index thậm chỉ đỏ sớm hơn VN-Index lúc đầu phiên. Lúc 10h VN-Index bắt đầu đỏ, độ rộng là 166 mã tăng/240. Rõ ràng là chỉ số đi sau diễn biến ở cổ phiếu, nhờ một số blue-chips còn tốt. Rổ VN30 tại thời điểm đó thậm chí còn có 10 mã tăng giá. Tuy nhiên sau đó chính nhóm này bị ép quá lớn và điểm số rơi nhanh hơn do blue-chips giảm sốc. Cả 10 cổ phiếu khiến VN-Index mất gần một nửa điểm số sáng nay đều là thuộc rổ VN30. Dẫn đầu là BID giảm 3,45%, CTG giảm 5,04%, GVR giảm 6,21%, TCB giảm 4,11%, HPG giảm 2,99%.

Trong 38 cổ phiếu đi ngược dòng sáng nay, có một số mã khá ấn tượng, thu hút dòng tiền mạnh mẽ và duy trì được biên độ giá tốt. Nổi bật là DIG tăng 3,51% thanh khoản 1.663,7 tỷ đồng; HQC tăng 3,33% với 122,4 tỷ; DPG tăng 3,23% với 149,3 tỷ; TCH tăng 2,63% với 383,8 tỷ; DXG tăng 0,82% với 466,1 tỷ. Còn lại vài mã nhỏ thanh khoản kém hơn cũng giao dịch mạnh như DHG, TNT, ITC, SJS, SCR, EVG.

Tuy nhiên nhóm đi ngược dòng nói trên cũng không đại diện gì, cơ hội để nhà đầu tư nắm giữ đúng những cổ phiếu đó có xác suất rất nhỏ trong tổng thể thị trường giảm sâu sáng nay. Tổng giá trị khớp ở nhóm tăng giá trên sàn HoSE chỉ chiếm khoảng 11% sàn này mà thôi.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng vẫn bán ra rất nhiều, tổng xả trên HoSE lên tới 2.017 tỷ đồng, là phiên sáng xả vượt 2.000 tỷ đầu tiên kể từ ngày 7/8/2023 (xả 3.332 tỷ đồng nhưng trong đó thỏa thuận nội bộ gần 3.166 tỷ đồng ACB). Mức bán ròng khoảng 509,3 tỷ, cũng là cao nhất kể từ cuối tháng 12 năm ngoái.

Các mã bị bán ròng rất lớn là DGC -122,3 tỷ, VHM -105,7 tỷ, VPB -67,1 tỷ, SSI -62,1 tỷ, DCM -58,2 tỷ, VNM -47,9 tỷ, STB -46,4 tỷ, HPG -43,1 tỷ, PDR -35,6 tỷ, KBC -30,5 tỷ. Bên mua có DIG +117,6 tỷ, MSN +38,7 tỷ, FRT +31,6 tỷ, VRE -31,2 tỷ.