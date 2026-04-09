SpaceX có thể lọt top 10 công ty giá trị nhất thế giới sau IPO

Với mức định giá này, công ty khởi nghiệp đắt giá nhất thế giới sẽ bước lên sàn chứng khoán với vị thế là doanh nghiệp có vốn hóa lớn thứ 8 thế giới.

Đồ họa thông tin dưới đây so sánh mức định giá mục tiêu khi IPO của SpaceX với các công ty niêm yết lớn nhất thế giới hiện tại, dựa trên dữ liệu từ CompaniesMarketCap và Bloomberg tính đến ngày 1/4/2026.

Với mức định giá mục tiêu 1,75 nghìn tỷ USD, giá trị của SpaceX sẽ chỉ đứng sau 7 công ty niêm yết lớn nhất thế giới gồm các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Mỹ gồm Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft và Amazon, bên cạnh các tập đoàn quốc tế lớn như TSMC và Saudi Aramco.

Nếu niêm yết ở quanh mức 1,75 nghìn tỷ USD, SpaceX sẽ vượt mức định giá khoảng 1,7 nghìn tỷ USD của Saudi Aramco khi lên sàn vào năm 2019. Trong vụ phát hành đó, Saudi Aramco huy động được 29 tỷ USD, đánh dấu vụ IPO đắt giá nhất nhất lịch sử.

Để dễ hình dung, mức định giá mục tiêu của SpaceX lớn hơn gấp hơn hai lần so với định giá khi IPO của JPMorgan Chase - ngân hàng lớn nhất tại Mỹ - và hãng dược Eli Lilly, công ty dược phẩm lớn nhất thế giới.

Hiện SpaceX thực hiện hơn một nửa số vụ phóng lên quỹ đạo trên toàn thế giới. Ngoài thế mạnh về tên lửa tái sử dụng, doanh nghiệp này còn vận hành Starlink - mạng internet vệ tinh lớn nhất thế giới.

Khả năng ông Musk trở thành người đầu tiên sở hữu tài sản ròng 1 nghìn tỷ USD phụ thuộc chủ yếu vào phần vốn ông đang nắm giữ tại SpaceX, khoảng 42%, và Tesla, khoảng 12%.

Nếu SpaceX niêm yết ở quanh mức định giá 1,75 nghìn tỷ USD, giá trị tài sản của ông Musk sẽ tăng mạnh, qua đó đưa ông tiến gần hơn tới mốc tài sản 1 nghìn tỷ USD nhưng cũng tùy theo diễn biến cổ phiếu Tesla.

Dù ông Musk hiện đã là người giàu nhất thế giới, nếu tài sản vượt ngưỡng 1 nghìn tỷ USD, ông sẽ thiết lập cột mốc chưa từng có trong lịch sử, với khối tài sản có quy mô gần tương đương GDP hàng năm của Thụy Sỹ.