SpaceX nộp hồ sơ IPO, đặt mục tiêu định giá 2 nghìn tỷ USD

SpaceX, công ty khởi nghiệp đắt giá nhất thế giới, đang chuẩn bị cho một trong những cuộc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất từ trước đến nay, với mục tiêu định giá vượt mức 2 nghìn tỷ USD.

Với mức định giá này, khối tài sản ròng của nhà sáng lập SpaceX là tỷ phú Elon Musk có khả năng sẽ vượt mức 1 nghìn tỷ USD.

Theo tiết lộ của giới thạo tin với hãng tin Bloomberg, công ty khai phá vũ trụ của ông Musk đã tiến hành các thủ tục đầu tiên để khởi động cuộc IPO được chờ đợi từ lâu. Cùng với đó, công ty nâng mục tiêu định giá lên mức 2 nghìn tỷ USD, tăng 2/3 so với cách đây chưa đầy 2 tháng.

Hồi tháng 2, vụ sáp nhập giữa SpaceX với công ty trí tuệ nhân tạo xAI - một doanh nghiệp khác trong “hệ sinh thái” của ông Musk - đã định giá công ty kết hợp ở mức 1,25 nghìn tỷ USD.

Nếu đạt được mức định giá này, SpaceX sẽ trở thành một trong những công ty lớn nhất trên thế giới, chỉ đứng sau những “gã khổng lồ” công nghệ lâu năm như Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft và Amazon. Điều này cũng có nghĩa là SpaceX sẽ vượt qua cả Meta Platforms và Tesla, hai công ty khác thuộc nhóm Magnificent 7, về vốn hóa.

Theo Bloomberg, SpaceX âm thầm nộp hồ sơ cho đợt IPO dự kiến diễn ra vào tháng 6 năm nay. Đây có thể sẽ là đợt IPO đầu tiên trong một chuỗi các đợt IPO lớn, được tiếp nối bởi các cuộc phát hành của OpenAI và Anthropic PBC - những công ty có sản phẩm chatbot cạnh tranh với Grok của xAI.

Các cuộc thảo luận về chi tiết của đợt IPO vẫn đang diễn ra và có thể thay đổi, nguồn tin cho hay. Nếu thành công, SpaceX có thể huy động được tới 75 tỷ USD trong cuộc IPO này, vượt xa mức 29 tỷ USD mà tập đoàn dầu khí quốc doanh Saudi Aramco của Saudi Arabia huy động được trong đợt IPO lớn nhất lịch sử năm 2019.

Theo dự kiến, số tiền huy động được từ vụ IPO sẽ được sử dụng để thực hiện tầm nhìn của Musk về các trung tâm dữ liệu AI trong không gian và một nhà máy trên Mặt Trăng.

Để thực hiện những kế hoạch đầy tham vọng này, SpaceX sẽ cần một lượng vốn chưa từng có và các nguồn lực từ nhiều công ty mà ông Musk kiểm soát. Ông đã từng chia sẻ về Terafab, một dự án sẽ sản xuất chip cho robot, AI và các trung tâm dữ liệu không gian, được điều hành chung bởi Tesla và SpaceX.

SpaceX đã chọn một loạt các ngân hàng lớn như Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase và Morgan Stanley để đảm nhận vai trò chính trong đợt IPO này. Công ty cũng đã lên kế hoạch cho một cuộc gọi với các ngân hàng này vào ngày 6/4, và sẽ có một buổi cung cấp thông tin đến các nhà phân tích vào cuối tháng 4.

Theo công ty dữ liệu PitchBook, ông Musk hiện sở hữu cổ phần khoảng 42% trong SpaceX, mặc dù con số này sẽ thay đổi sau khi IPO do phát hành thêm cổ phiếu. Dù thế nào, khối tài sản ròng của ông Musk đang đứng trước cơ hội vượt qua mốc 1 nghìn tỷ USD sau vụ phát hành này.

Dữ liệu từ xếp hạng những người giàu nhất hành tinh Bloomberg Billionaires Index cho thấy ông Musk hiện là chủ nhân của khối tài sản 636 tỷ USD, đứng ở vị trí thứ nhất. Trong khi đó, theo xếp hạng giàu của tạp chí Forbes, ông Musk đang có 823 tỷ USD tài sản ròng.

Ngoài việc chế tạo tên lửa tái sử dụng để phóng các phi hành gia và thiết bị lên quỹ đạo, SpaceX còn sở hữu Starlink, công ty truyền thông vệ tinh lớn nhất thế giới. Gần đây, SpaceX đã sáp nhập hai doanh nghiệp khác của ông Musk là nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter) và công ty trí tuệ nhân tạo xAI, trong một giao dịch gây tranh cãi, vì cả bên mua và bên bán đều do ông Musk nắm quyền kiểm soát.

Trong 5 năm qua, SpaceX đã giành được các hợp đồng trị có tổng trị giá 6 tỷ USD từ Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), Bộ Quốc phòng và các cơ quan chính phủ khác của Mỹ, - theo USAspending.gov.