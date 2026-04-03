Thứ Hai, 06/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

SpaceX nộp hồ sơ IPO, đặt mục tiêu định giá 2 nghìn tỷ USD

Điệp Vũ

03/04/2026, 09:08

Với mức định giá này, khối tài sản ròng của nhà sáng lập SpaceX là tỷ phú Elon Musk có khả năng sẽ vượt mức 1 nghìn tỷ USD...

Logo của SpaceX tại một văn phòng của công ty ở Texas - Ảnh: Reuters.

SpaceX, công ty khởi nghiệp đắt giá nhất thế giới, đang chuẩn bị cho một trong những cuộc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất từ trước đến nay, với mục tiêu định giá vượt mức 2 nghìn tỷ USD.

Với mức định giá này, khối tài sản ròng của nhà sáng lập SpaceX là tỷ phú Elon Musk có khả năng sẽ vượt mức 1 nghìn tỷ USD.

Theo tiết lộ của giới thạo tin với hãng tin Bloomberg, công ty khai phá vũ trụ của ông Musk đã tiến hành các thủ tục đầu tiên để khởi động cuộc IPO được chờ đợi từ lâu. Cùng với đó, công ty nâng mục tiêu định giá lên mức 2 nghìn tỷ USD, tăng 2/3 so với cách đây chưa đầy 2 tháng.

Hồi tháng 2, vụ sáp nhập giữa SpaceX với công ty trí tuệ nhân tạo xAI - một doanh nghiệp khác trong “hệ sinh thái” của ông Musk - đã định giá công ty kết hợp ở mức 1,25 nghìn tỷ USD.

Nếu đạt được mức định giá này, SpaceX sẽ trở thành một trong những công ty lớn nhất trên thế giới, chỉ đứng sau những “gã khổng lồ” công nghệ lâu năm như Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft và Amazon. Điều này cũng có nghĩa là SpaceX sẽ vượt qua cả Meta Platforms và Tesla, hai công ty khác thuộc nhóm Magnificent 7, về vốn hóa.

Theo Bloomberg, SpaceX âm thầm nộp hồ sơ cho đợt IPO dự kiến diễn ra vào tháng 6 năm nay. Đây có thể sẽ là đợt IPO đầu tiên trong một chuỗi các đợt IPO lớn, được tiếp nối bởi các cuộc phát hành của OpenAI và Anthropic PBC - những công ty có sản phẩm chatbot cạnh tranh với Grok của xAI.

Các cuộc thảo luận về chi tiết của đợt IPO vẫn đang diễn ra và có thể thay đổi, nguồn tin cho hay. Nếu thành công, SpaceX có thể huy động được tới 75 tỷ USD trong cuộc IPO này, vượt xa mức 29 tỷ USD mà tập đoàn dầu khí quốc doanh Saudi Aramco của Saudi Arabia huy động được trong đợt IPO lớn nhất lịch sử năm 2019.

Theo dự kiến, số tiền huy động được từ vụ IPO sẽ được sử dụng để thực hiện tầm nhìn của Musk về các trung tâm dữ liệu AI trong không gian và một nhà máy trên Mặt Trăng.

Để thực hiện những kế hoạch đầy tham vọng này, SpaceX sẽ cần một lượng vốn chưa từng có và các nguồn lực từ nhiều công ty mà ông Musk kiểm soát. Ông đã từng chia sẻ về Terafab, một dự án sẽ sản xuất chip cho robot, AI và các trung tâm dữ liệu không gian, được điều hành chung bởi Tesla và SpaceX.

SpaceX đã chọn một loạt các ngân hàng lớn như Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase và Morgan Stanley để đảm nhận vai trò chính trong đợt IPO này. Công ty cũng đã lên kế hoạch cho một cuộc gọi với các ngân hàng này vào ngày 6/4, và sẽ có một buổi cung cấp thông tin đến các nhà phân tích vào cuối tháng 4.

Theo công ty dữ liệu PitchBook, ông Musk hiện sở hữu cổ phần khoảng 42% trong SpaceX, mặc dù con số này sẽ thay đổi sau khi IPO do phát hành thêm cổ phiếu. Dù thế nào, khối tài sản ròng của ông Musk đang đứng trước cơ hội vượt qua mốc 1 nghìn tỷ USD sau vụ phát hành này.

Dữ liệu từ xếp hạng những người giàu nhất hành tinh Bloomberg Billionaires Index cho thấy ông Musk hiện là chủ nhân của khối tài sản 636 tỷ USD, đứng ở vị trí thứ nhất. Trong khi đó, theo xếp hạng giàu của tạp chí Forbes, ông Musk đang có 823 tỷ USD tài sản ròng.

Ngoài việc chế tạo tên lửa tái sử dụng để phóng các phi hành gia và thiết bị lên quỹ đạo, SpaceX còn sở hữu Starlink, công ty truyền thông vệ tinh lớn nhất thế giới. Gần đây, SpaceX đã sáp nhập hai doanh nghiệp khác của ông Musk là nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter) và công ty trí tuệ nhân tạo xAI, trong một giao dịch gây tranh cãi, vì cả bên mua và bên bán đều do ông Musk nắm quyền kiểm soát.

Trong 5 năm qua, SpaceX đã giành được các hợp đồng trị có tổng trị giá 6 tỷ USD từ Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), Bộ Quốc phòng và các cơ quan chính phủ khác của Mỹ, - theo USAspending.gov.

Từ khóa:

Elon musk IPO SpaceX thế giới tỷ phú

Chiến tranh Trung Đông đẩy châu Phi vào khủng hoảng nhiên liệu.

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 29/3-4/4/2026: Chiến sự Iran vẫn "nóng, Tổng thống Trump có động thái thuế quan mới

Hơn 40 quốc gia lập liên minh bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz

Thêm nhiều hạ tầng năng lượng tại Trung Đông bị tấn công

Tổng thống Trump đề xuất tăng ngân sách 500 tỷ USD cho quốc phòng

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Thị trường

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Doanh nghiệp

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

eMagazine

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Đầu tư

2

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Đầu tư

3

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Chứng khoán

4

Đà Nẵng và Champasak (Lào): Cầu nối chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông - Tây

Du lịch

5

Một nửa dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ bị đình trệ

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy