Tài sản của Elon Musk có thể tăng gấp đôi sau IPO của SpaceX

Nếu SpaceX IPO thành công ở mức định giá công ty 1,5 nghìn tỷ USD, tổng tài sản của Elon Musk sẽ là 952 tỷ USD, tăng khoảng 491 tỷ USD so với hiện tại...

Theo tính toán của hãng tin Bloomberg, khối tài sản 460,6 tỷ USD của ông Elon Musk - người giàu nhất thế giới hiện tại - có thể tăng gấp hơn hai lần, nếu công ty vũ trụ SpaceX do ông sáng lập niêm yết cổ phiếu ra công chúng (IPO) với định giá 1,5 nghìn tỷ USD.

Cụ thể, tổng tài sản của ông sẽ là 952 tỷ USD, tăng khoảng 491 tỷ USD so với hiện tại.

Trong kịch bản này, riêng cổ phần mà ông sở hữu tại SpaceX có thể tăng giá trị lên hơn 625 tỷ USD, từ mức 136 tỷ USD hiện nay. Ngoài ra, ông còn sở hữu cổ phần trị giá nhiều tỷ USD tại các doanh nghiệp khác, bao gồm hãng xe điện Tesla - nhà sản xuất ô tô vốn hóa lớn nhất thế giới.

IPO của SpaceX là một trong những lộ trình đưa ông Musk trở thành tỷ phú sở hữu nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới, bên cạnh gói thưởng 12 chữ số tại Tesla.

Theo số liệu của Bloomberg, ông Musk hiện sở hữu cổ phần gần 42% tại SpaceX - công ty có trụ sở tại Starbase, bang Texas. Ước tính này dựa trên các hồ sơ của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cùng các phép tính điều chỉnh tác động pha loãng tỷ lệ sở hữu của ông từ những vòng huy động vốn gần đây của SpaceX.

Để tính toán giá trị cổ phần hiện tại của ông Musk tại SpaceX, Bloomberg dựa trên thương vụ tháng 12/2024, trong đó có giao dịch chào bán cổ phần thứ cấp trị giá 1,25 tỷ USD ở mức định giá gần 350 tỷ USD. Sau khi áp dụng mức chiết khấu do hạn chế thanh khoản - phản ánh cổ phần của doanh nghiệp tư nhân khó chuyển nhượng hơn cổ phiếu niêm yết - giá trị phần của ông Musk vào khoảng 136 tỷ USD.

Trên thực tế, đầu năm nay, một số cổ phần SpaceX đã được giao dịch trên thị trường thứ cấp với mức định giá công ty khoảng 400 tỷ USD. Tuy nhiên, Bloomberg không đưa mốc này vào phép tính do không xác định được quy mô lượng cổ phần chuyển nhượng. Hãng cung cấp dữ liệu PitchBook ước tính giá trị số cổ phần được giao dịch là dưới 50 triệu USD.

Theo đánh giá của Bloomberg, con đường để ông Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD, dù thông qua Tesla hay SpaceX, vẫn đối mặt nhiều thách thức.

Tại Tesla, ông chỉ được hưởng gói thù lao khổng lồ nếu công ty hoàn thành các mục tiêu tham vọng như đưa vốn hóa lên 8,5 nghìn tỷ USD, từ khoảng 1,5 nghìn tỷ USD hiện nay, và nâng EBITDA điều chỉnh - lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ tài sản - lên 400 tỷ USD, so với dưới 13 tỷ USD năm ngoái.

Hội đồng quản trị Tesla cho rằng công ty cần cơ chế đãi ngộ đủ lớn để đảm bảo ông Musk với tư cách CEO - dồn toàn bộ tập trung cho công ty.

Trong khi đó, nếu SpaceX, nơi ông Musk hiện cũng giữ chức CEO, IPO với mức định giá 1,5 nghìn tỷ USD, thương vụ này sẽ gần chạm mức vốn hóa kỷ lục của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco khi niêm yết năm 2019 với định giá 1,7 nghìn tỷ USD. Saudi Aramco đạt doanh thu khoảng 360 tỷ USD trong năm ngay trước khi lên sàn, trong khi SpaceX được cho là kỳ vọng doanh thu khoảng 15 tỷ USD trong năm nay, theo Bloomberg.

Tuy vậy, SpaceX có lịch sử tăng định giá nhanh và duy trì được sức hút lớn với nhà đầu tư. Công ty vũ trụ này sản xuất tên lửa và vận hành dịch vụ internet vệ tinh Starlink.

SpaceX đang thảo luận về một thương vụ cho phép nhân viên bán khoảng 2 tỷ USD cổ phiếu công ty ở mức định giá 800 tỷ USD. Nếu được thực hiện, SpaceX sẽ giành lại vị trí công ty tư nhân giá trị nhất thế giới, sau khi nhường ngôi cho công ty OpenAI đầu năm nay, và có thể đưa tài sản ròng của ông Musk tăng thêm hơn 180 tỷ USD.

Kể cả khi các con đường khác để trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD không thành hiện thực, ông Musk vẫn còn công ty trí tuệ nhân tạo (AI) có tên xAI - doanh nghiệp đạt mức định giá 200 tỷ USD tháng 9 vừa qua.