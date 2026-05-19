Sự thay đổi của 15 nền kinh tế lớn nhất thế giới sau 10 năm

Dựa trên dữ liệu từ báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới tháng 4/2026 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đồ họa thông tin dưới đây so sánh 15 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong hai mốc 2016 và 2026. Qua đó, có thể thấy những nền kinh tế vươn lên, những nền kinh tế tụt lại phía sau và các trường hợp gây bất ngờ nhất trong thập kỷ qua.

Theo số liệu dự báo của IMF, Mỹ vẫn là nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2026, với tổng sản phẩm trong nước (GDP) danh nghĩa đạt 32,4 nghìn tỷ USD. Trung Quốc đứng thứ hai với GDP vượt mốc 20 nghìn tỷ USD. Ngược lại, Nhật Bản là nền kinh tế duy nhất trong Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) ghi nhận quy mô GDP giảm trong giai đoạn này.

Từ năm 2016 đến 2026, thứ hạng của nhiều nền kinh tế lớn có sự thay đổi đáng kể. Mexico vượt Tây Ban Nha, Ấn Độ vượt Pháp, còn Nga vượt qua cả Brazil và Canada.

Ấn Độ là một trong những nền kinh tế có bước tiến đáng chú ý nhất, với GDP danh nghĩa tăng 83% trong giai đoạn 2016-2026. Đến năm 2026, quy mô kinh tế Ấn Độ đã tiến gần Nhật Bản và Đức.

Trong khi đó, Đức vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. So với các thị trường mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Mexico, tăng trưởng của Đức tương đối khiêm tốn. Đà tăng của nền kinh tế lớn nhất châu Âu phần nào bị kìm hãm bởi tình trạng giảm tốc kéo dài trong giai đoạn hậu Covid-19.

Dù vậy, Đức vẫn tăng trưởng nhanh hơn một số nền kinh tế lớn khác trong Liên minh châu Âu (EU), gồm Pháp với mức tăng 46% và Italy với 45%. Tuy nhiên, mức tăng này thấp hơn Tây Ban Nha, nơi GDP tăng 68% trong cùng giai đoạn.

Giai đoạn 2016-2026 cũng đánh dấu một thay đổi lớn với EU, khi khối này mất nền kinh tế thành viên lớn thứ hai sau khi Anh rời khỏi vào năm 2020. Năm 2026, GDP của Anh được dự báo tăng 57% so với 10 năm trước, đạt 4,3 nghìn tỷ USD.

Trái với xu hướng tăng trưởng chung của nhóm nền kinh tế lớn, Nhật Bản là trường hợp duy nhất suy giảm trong giai đoạn này. GDP danh nghĩa của nước này giảm từ 5,1 nghìn tỷ USD năm 2016 xuống 4,4 nghìn tỷ USD năm 2026, tương đương mức giảm 14%.

Sau giai đoạn tăng trưởng nhanh trong nửa cuối thế kỷ 20, kinh tế Nhật Bản bắt đầu đối mặt nhiều sức ép từ thập niên 1990. Tỷ lệ nợ công/GDP của nước này đã vượt 200%, trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu lớn trong ngành ô tô và công nghệ chịu sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, cùng căng thẳng thương mại liên quan đến Mỹ và Trung Quốc.

Một thách thức lớn khác là nhân khẩu học. Dân số Nhật Bản năm 2026 được dự báo khoảng 5 triệu người so với năm 2016, phản ánh xu hướng giảm tỷ lệ sinh kéo dài nhiều thập kỷ. Điều này tiếp tục tạo sức ép lên triển vọng tăng trưởng dài hạn của Nhật bản.

Trong nhóm các nền kinh tế lớn nhất thế giới, Nga cũng là một trường hợp đáng chú ý. Theo dự báo của IMF, GDP danh nghĩa của Nga tăng 107% trong giai đoạn 2016-2026, lên 2,7 nghìn tỷ USD. Điều này đồng nghĩa quy mô kinh tế Nga đã cao gấp hơn hai lần sau 10 năm, sau khi nước này trải qua cuộc khủng hoảng tài chính giai đoạn 2014-2016, chủ yếu do giá dầu lao dốc.

Tuy nhiên, đà mở rộng của kinh tế Nga vẫn phụ thuộc lớn vào xuất khẩu dầu khí. Tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh Moscow chịu nhiều biện pháp trừng phạt sau khi sáp nhập vùng Crimea của Ukraine vào năm 2014 và mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022.

Sau khi hứng chịu các biện pháp trừng phạt chưa từng có từ Mỹ và EU, Nga đã chuyển hướng một phần xuất khẩu năng lượng sang Trung Quốc và Ấn Độ, dù phải chấp nhận bán với giá thấp hơn.

Tuy nhiên, triển vọng kinh tế Nga đang yếu đi rõ rệt. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ báo Vedomosti đăng ngày 12/5, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết GDP Nga hiện được dự báo chỉ tăng 0,4% trong năm 2026, giảm mạnh so với mức 1,3% trước đó, sau khi nền kinh tế suy giảm trong quý 1. Theo ông Novak, chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài là một trong những lực cản lớn đối với nền kinh tế có quy mô gần 3 nghìn tỷ USD này. Khoảng cách ngày càng lớn giữa cung và cầu trong nền kinh tế thời chiến cũng có thể khiến Nga phải duy trì chính sách thắt chặt lâu hơn.