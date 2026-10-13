Sức hấp dẫn của di sản chuyển hóa thành tăng trưởng bền vững

Sau ba mùa thời trang may sẵn, Matthieu Blazy bắt đầu định hình ngôn ngữ sáng tạo riêng cho Chanel. Những di sản lâu đời được đánh thức bằng tinh thần tự do và cách nhìn của phụ nữ đương đại. Nhờ đó, thương hiệu đạt doanh thu lên đến 19,3 tỷ USD trong năm tài chính vừa qua…

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Chanel có thể mang theo di sản hơn một thế kỷ nhưng vẫn biết cách bước vào hiện tại bằng sự vui tươi, không cần biến mỗi lần xuất hiện thành một nghi lễ trang trọng. Mới đây, dưới trần Grand Palais, một đàn chim én và chim yến phát sáng bay qua bầu trời nhân tạo, mở ra thế giới Chanel Xuân-Hè 2027 của giám đốc sáng tạo Matthieu Blazy.

Hình ảnh những loài chim di cư mà nhà thiết kế quan sát ở Calabria trở thành ẩn dụ cho hành trình của Gabrielle Chanel, người phụ nữ đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm sự tự do trong cách sống và cách ăn mặc. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả không nằm ở sân khấu trình diễn, mà ở bộ trang phục đầu tiên xuất hiện trước mắt khán giả: một chiếc váy ngắn màu trắng, mỏng nhẹ và gần như trong suốt, đi cùng chiếc túi 2.55 gắn bó với chính Gabrielle Chanel.

Với một nhà mốt thường được nhận diện qua màu đen, bộ suit vải tweed và những quy tắc thanh lịch đã trở thành kinh điển, lựa chọn ấy giống như một lời tuyên bố về cách Matthieu Blazy đang tiếp cận di sản. Anh không cần viết lại từ đầu, cũng không có nhu cầu phủ nhận những gì đã làm nên thương hiệu. Điều anh tìm kiếm là những khả năng vẫn còn ẩn bên trong các biểu tượng quen thuộc, những điều có thể khiến chúng trở nên sống động một lần nữa trong tủ quần áo của phụ nữ hôm nay.

CHANEL SAU BA MÙA MỐT CỦA MATTHIEU BLAZY

Sau một năm ở vị trí giám đốc nghệ thuật, qua ba mùa thời trang may sẵn Xuân-Hè 2026, Thu-Đông 2026 và Xuân-Hè 2027, Blazy đã bắt đầu cho thấy một hệ thống thẩm mỹ nhất quán. Di sản được giữ lại, nhưng hình thức biểu đạt trở nên mềm mại hơn. Kỹ nghệ thủ công vẫn là nền tảng, nhưng trang phục không còn mang cảm giác phải được trưng bày như những hiện vật quý giá. Sự sang trọng vẫn hiện diện, song được giải phóng khỏi vẻ nghiêm cẩn, xa cách với đời sống.

Ảnh: 10 Magazine

Trong thế giới của Blazy, một chiếc áo khoác có thể được mặc sát cơ thể như áo phông, một chiếc váy dạ hội có thể nhẹ đến mức gợi cảm giác chưa hoàn tất, còn chiếc túi kinh điển có thể đi cùng bộ trang phục tưởng như chẳng liên quan đến lịch sử của nó. Đó là cách anh gọi tinh thần mới của mình: những thiết kế được “Chanel hóa”, nghĩa là mọi thứ có thể thay đổi, miễn là sau cùng vẫn mang một phẩm chất khiến người ta nhận ra.

Blazy hình dung bộ sưu tập Xuân-Hè 2027 như một dòng thời gian, nhưng không phải dòng thời gian tuyến tính của một cuộc triển lãm lịch sử. Quá khứ hiện diện qua những lớp ký ức chồng lên nhau, giống cách một người phụ nữ thực sự xây dựng phong cách cá nhân sau nhiều năm mặc, cất giữ, lựa chọn và đôi khi thay đổi ý nghĩa của những món đồ mình sở hữu.

Ảnh: 10 Magazine

Một loạt chân váy hạ eo kết hợp bouclé, len và vải dệt kim nhiều màu gợi lại tinh thần tiên phong trong cách Gabrielle Chanel giải phóng cơ thể phụ nữ khỏi những hình dáng gò bó. Tuy nhiên, thay vì giữ nguyên vẻ trang trọng thường gắn với bộ suit kinh điển, Blazy đặt chúng bên những chiếc áo kiểu thoải mái, áo ba lỗ, áo khoác thêu sống động và các chi tiết có phần nghịch ngợm. Một bộ suit in họa tiết không đồng bộ, với cổ áo hình thoi xanh và cam, đem lại cảm giác như người mặc đã tự phối những món đồ yêu thích qua nhiều năm.

Những chiếc váy voan gợi hình ảnh vũ công ba lê, kết hợp phần corset mang âm hưởng Edwardian, mở ra liên tưởng đến Ballets Russes và thế giới nghệ thuật từng ảnh hưởng đến thời trang đầu thế kỷ XX. Một chiếc váy midi đen trắng dáng suông, gợi lại không khí nhạc jazz và tinh thần ăn mặc phóng khoáng, nhưng không khiến người xem cảm thấy đang nhìn một bản sao của thời kỳ cũ. Trong khi đó, những biến thể liên tiếp của đôi giày cao gót mũi tròn gợi nhớ đến tinh thần thực dụng nhưng duyên dáng của Gabrielle…

CHIẾN LƯỢC TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG VÀ GIỮ GÌN BẢN SẮC

Những chi tiết này không đứng riêng như các dấu hiệu nhận diện được đưa lên sàn diễn để khẳng định thương hiệu. Trong phân khúc xa xỉ, nơi mức giá ngày càng cao khiến người mua cân nhắc kỹ hơn trước khi quyết định, khả năng tồn tại lâu dài của một món đồ trở thành một phần quan trọng trong giá trị mà thương hiệu cung cấp.

Ảnh: 10 Magazine

Người mua không chỉ tìm kiếm vẻ đẹp của mùa mốt hiện tại, mà còn muốn tin rằng chiếc túi, đôi giày hay bộ áo khoác họ sở hữu sẽ tiếp tục có ý nghĩa sau nhiều năm. Một thiết kế có thể được nhận diện, sử dụng theo nhiều cách và truyền lại cho thế hệ sau giúp củng cố lý do để khách hàng chấp nhận mức giá cao.

Khi làm mềm chất liệu, thay đổi tỷ lệ, giảm cảm giác nghi thức và khuyến khích cách mặc linh hoạt, Blazy không loại bỏ giá trị nhận diện của bộ trang phục. Anh mở rộng phạm vi sử dụng của nó. Cùng một chiếc áo khoác có thể xuất hiện trong một bộ trang phục trang trọng, đi với quần jeans, hoặc được mặc trực tiếp trên da như một món đồ gần với trang phục thường ngày.

Sự linh hoạt ấy có thể giúp sản phẩm tiếp cận những nhóm khách hàng có lối sống khác nhau mà không cần đánh đổi bản sắc thương hiệu. Chiến lược này cũng cần được nhìn rộng hơn khỏi sàn diễn. Theo báo cáo tài chính công bố cho năm tài chính 2025, Chanel đạt doanh thu 19,3 tỷ USD, tăng 2% theo tỷ giá cố định và cơ sở so sánh tương đương; lợi nhuận hoạt động đạt khoảng 4,712 tỷ USD, tăng 5%.

Ảnh: 10 Magazine

Trong cùng năm, hãng chi khoảng 2,395 tỷ USD cho các hoạt động xây dựng thương hiệu và 1,449 tỷ USD cho đầu tư vốn, đồng thời mở hơn 40 cửa hàng và đầu tư hơn 700 triệu USD để mua lại các nhà cung cấp lâu năm. Những con số ấy cho thấy Chanel vẫn có nguồn lực lớn để đầu tư vào sáng tạo, hệ thống bán hàng và năng lực chế tác, ngay cả khi thị trường xa xỉ đối diện với những biến động về nhu cầu và tâm lý chi tiêu.

Tuy nhiên, doanh thu năm 2025 không thể được xem là kết quả trực tiếp của toàn bộ ba mùa mốt dưới thời Blazy. Anh chỉ mới chính thức ra mắt với bộ sưu tập đầu tiên vào tháng 10/2025. Giá trị kinh doanh của cuộc chuyển đổi vì thế cần được đánh giá trong những mùa mốt tiếp theo, khi các thiết kế mới có đủ thời gian đi vào cửa hàng, tiếp cận khách hàng và thể hiện sức bán thực tế.