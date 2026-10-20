Sức mua suy yếu đáng kể, VN-Index tiếp tục “chìm” sâu hơn

Thanh khoản sàn HoSE sáng nay sụt giảm xuống mức thấp nhất 4 phiên kết hợp với độ rộng áp đảo ở phía đỏ, cho thấy sức mua đã suy yếu đáng kể. Đà giảm từ các trụ, đặc biệt tại VHM, đang khiến VN-Index rơi nhanh hơn về vùng đáy 1650 điểm.

Các blue-chips vốn hóa lớn vẫn đang tạo sức ép lên điểm số.

Chỉ số xanh nhẹ trong vài phút đầu tiên sau khi mở cửa, nhưng càng về cuối càng yếu. Chốt phiên VN-Index giảm 0,64% (-10,83 điểm), về mốc 1679,01 điểm. Đáng chú ý là độ rộng cho thấy trọn thời gian cổ phiếu giá đỏ áp đảo. Sàn HoSE kết phiên với 108 mã xanh và 173 mã đỏ, tương quan giá đã trở nên tiêu cực hơn so với các phiên trước.

Hoạt động hạ giá bán có tín hiệu lan rộng, không chỉ liên quan đến VN-Index sụt giảm mạnh hơn. Hiện tượng đầu cơ giá lên ở các cổ phiếu vừa và nhỏ đã kéo 3-4 phiên gần đây và nhu cầu chốt lời ngắn hạn đã lên cao hơn. Trong khi đó nhịp tăng của các mã nhỏ chủ yếu dựa trên hiện tượng giảm bán hơn là cầu mạnh vì thanh khoản của đa số cổ phiếu đều nhỏ.

Với nhóm blue-chips, sức ép từ các trụ vẫn đang duy trì và gia tốc giảm cho chỉ số VHM sáng nay tiếp tục xu hướng dò đáy khi giảm 3,15%. VIC đầu phiên tăng vượt 2% nhưng sau đó cũng rơi trở lại. Chốt phiên sáng cổ phiếu lớn nhất thị trường này giảm 2,31% so với giá đỉnh và đảo chiều qua tham chiếu 0,05%. Nhóm ngân hàng ghi nhận VPB giảm 2,29%, CTG giảm 1,31%, HDB giảm 2,2%, SHB giảm 1,42%, SSB giảm 1,25%, LPB giảm 1,17%.

Cả rổ VN30 ghi nhận 24 mã giảm, chỉ 6 mã tăng, chỉ số đại diện giảm 0,53%, trong đó 11 mã giảm quá 1%. Số tăng duy nhất HPG tăng 1,7% là đáng kể và cũng chưa lọt nổi vào Top 10 vốn hóa. TCB tăng nhẹ 0,15% tác động hầu như rất ít.

Trong nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, đà tăng đã co hẹp lại rất nhiều. Trong 108 mã đang xanh chỉ có 50 mã tăng từ 1% trở lên nhưng giao dịch thực chất chỉ có 27 mã đạt thanh khoản trên 1 tỷ đồng. Từ ngưỡng thanh khoản trên 10 tỷ, số lượng còn ít hơn với 13 cổ phiếu. HPG dẫn đầu với 241,2 tỷ đồng, tiếp đến là MSB tăng 1,01% với 108,2 tỷ; CII tăng 1,54% với 102,4 tỷ; PNJ tăng 1,89% với 90,4 tỷ; POW tăng 2,45% với 71,8 tỷ; CTD tăng 2,53% với 53,5 tỷ; NT2 tăng 3,43% với 52,2 tỷ.

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Số lượng mã xanh đã suy giảm cũng phản ánh khả năng nâng đỡ từ bên mua suy yếu vì đa số những cổ phiếu tăng tốt gần đây đều có thanh khoản nhỏ. Các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ rất linh hoạt và ít khi có quan điểm nắm giữ dài hạn. Trong bối cảnh xu hướng VN-Index đang giảm liên tục, các cơ hội lợi nhuận được tận dụng với tâm lý an toàn tối đa.

Số lượng cổ phiếu giảm giá sâu đã gia tăng đáng kể trong sáng nay, tới 80/173 mã đỏ chứng kiến mức giảm từ 1% trở lên, trong đó rổ VN30 có 11 mã. Điểm bất ngờ là thanh khoản ở nhóm này cũng rất thấp, phản ánh sự thay đổi chủ yếu đến từ phía cầu, với tâm lý đầu cơ trở nên thận trọng hơn. Các mã blue-chips chiếm phần lớn vị trí thanh khoản hàng đầu như VHM, HDB, VJC, VPB, SHB khớp trên trăm tỷ đồng.

Toàn nhóm 80 mã giảm sâu nhất sáng nay chiếm 28,5% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, nhưng nếu không tính giao dịch ở nhóm blue-chips, các cổ phiếu midcap và penny chỉ còn chiếm 7,3%. Đây là một hiệu ứng thường thấy ở các cổ phiếu đầu cơ nhỏ khi cung cầu có thể thay đổi rất thất thường.

Nhà đầu tư nước ngoài đã giảm quy mô bán ra trên HoSE xuống mức thấp nhất 5 phiên và vị thế ròng cũng chỉ còn -247,8 tỷ đồng. Phía bán ròng không có đột biến, quy mô ròng tổng thể chủ yếu nhờ số lượng. Bán ròng lớn nhất là VHM -57,7 tỷ, VCB -53,6 tỷ, VIC -52,5 tỷ. Phía mua bất ngờ có TCB +104,4 tỷ, HPG +78,3 tỷ.

VN-Index đang trong xu hướng giảm rất rõ rệt và càng về gần đáy cũ tháng 7/2026 sức ép ở các trụ càng rõ. Khả năng duy trì phân hóa là điểm tựa tích cực duy nhất. Tuy nhiên hiện tượng đầu cơ ngắn hạn đang khiến sự phân hóa trở nên thất thường.