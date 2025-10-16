Theo số liệu từ Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA), trong giai đoạn từ quý 2/2007 đến quý 2/2025, tài sản tài chính của nhà đầu tư nước ngoài tại Mỹ đã tăng trưởng với tốc độ kép hàng năm (CAGR) đạt 7,3%, từ 17 nghìn tỷ USD lên 60,6 nghìn tỷ USD. Con số này chiếm khoảng 18% tổng giá trị tài sản tài chính trên toàn cầu.

Ngược lại, tài sản tài chính của nhà đầu tư Mỹ ở nước ngoài chỉ tăng trưởng với CAGR 4,7%, từ 15,9 nghìn tỷ USD lên 36,2 nghìn tỷ USD. Đây cũng là con số lớn nhưng tốc độ tăng chậm hơn, cho thấy dòng đầu tư của Mỹ ra nước ngoài có phần chững lại.

Như vậy, tài sản ròng của nhà đầu tư nước ngoài tại Mỹ đã tăng từ hơn 1 nghìn tỷ USD lên 24,4 nghìn tỷ USD trong giai đoạn trên, tương ứng với CAGR 19,3%.

Theo các nhà phân tích, sự gia tăng tài sản ròng của nhà đầu tư nước ngoài tại Mỹ phản ánh niềm tin ngày càng lớn vào nền kinh tế nước này, đặc biệt trong những lĩnh vực như trái phiếu chính phủ và cổ phiếu. Tuy nhiên, xu hướng này cũng đồng nghĩa với việc Mỹ ngày càng phụ thuộc vào vốn ngoại, điều có thể ảnh hưởng tới khả năng kiểm soát chính sách tài chính.

Trong khi đó, việc sở hữu tài sản tại Mỹ mang lại cho nhà đầu tư nước ngoài cơ hội tiếp cận một thị trường rộng lớn và ổn định. Dù vậy, các yếu tố như chính sách thương mại và biến động tỷ giá USD, vốn trực tiếp tác động tới giá trị khoản đầu tư, vẫn là những nhân tố quyết định hành vi đầu tư của khối ngoại.

Ngược lại, tăng trưởng tài sản của nhà đầu tư Mỹ ở nước ngoài đang chững lại, phản ánh xu hướng dè dặt trước những biến động kinh tế và chính trị toàn cầu. Gần đây, khi đồng USD suy yếu so với nhiều đồng tiền mạnh khác, lợi nhuận từ các khoản đầu tư ở nước ngoài của nhà đầu tư Mỹ trở nên giá trị hơn khi quy đổi về USD. Trong khi đó, lãi suất cao tại Mỹ tiếp tục duy trì sức hấp dẫn của các kênh đầu tư trong nước.