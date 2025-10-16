BlackRock đang quản lý lượng tài sản 13,5 nghìn tỷ USD

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 16/10/2025
Bình Minh
16/10/2025, 00:57
BlackRock, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, đã ghi nhận một cột mốc quan trọng khi lượng tài sản mà công ty quản lý tăng lên mức kỷ lục 13,5 nghìn tỷ USD vào cuối quý 3 năm nay...
Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi dòng vốn mạnh mẽ đổ vào các quỹ ETF iShares của BlackRock và sự tăng điểm của thị trường chứng khoán toàn cầu.
Trong quý 3 vừa qua, BlackRock đã thu hút 205 tỷ USD vốn mới từ khách hàng, chủ yếu thông qua nền tảng ETF - bộ phận lần đầu tiên vượt qua mốc 5 nghìn tỷ USD tài sản. Công ty cũng báo cáo kết quả khả quan từ các thương vụ mua lại với tổng trị giá gần 30 tỷ USD, bao gồm việc mua lại các công ty quản lý đầu tư tư nhân Global Infrastructure Partners và HPS Investment Partners, cũng như Preqin - một công ty trong lĩnh vực tài sản thay thế (alternative assets).
Các hoạt động đầu tư tư nhân của BlackRock đã thu hút lượng vốn 13,2 tỷ USD trong quý, dẫn đầu là 7,9 tỷ USD ở mảng tín dụng tư nhân. Đơn vị này quản lý 321 tỷ USD vào thời điểm cuối tháng 9 và thu về số tiền phí 951 triệu USD phí trong quý, chiếm gần 15% tổng doanh thu của BlackRock.
Các quỹ đầu tư thay thế (alternative investment) của BlackRock mang lại mức phí cao hơn so với nhiều danh mục đầu tư thụ động. Mảng này cũng đã trở thành trọng tâm đối với các nhà quản lý tài sản truyền thống trong ngành, trong bối cảnh khách hàng chuyển hàng trăm tỷ USD vào các khoản đầu tư không công khai.
Doanh thu của BlackRock đã tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, đạt 6,5 tỷ USD, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. Tuy nhiên, lợi nhuận của công ty giảm 19% so với năm trước, xuống còn 1,3 tỷ USD, do các chi phí không tiền mặt liên quan đến các thương vụ mua lại, bao gồm việc thâu tóm HPS trị giá 12 tỷ USD hoàn tất vào tháng 7.
Loại trừ các chi phí này và các chi phí khác, công ty cho biết lợi nhuận ròng đạt 1,9 tỷ USD. Tăng trưởng phí cơ bản hữu cơ đạt 10%, vượt qua các mục tiêu do CEO Larry Fink đặt ra. Chỉ số này, một đại diện cho các khoản phí quản lý mà công ty thu từ các nhà đầu tư, được coi là một thước đo khả năng tăng lợi nhuận bền vững của công ty.
Ông Kyle Sanders, nhà phân tích tại công ty Edwards Jones, nhận định rằng trong hai thập kỷ qua, thành quả phát triển của BlackRock dựa vào sự phát triển bùng nổ của các quỹ ETF, và trong giai đoạn tiếp theo, công ty sẽ phụ thuộc vào thị trường tư nhân và công nghệ.
Dòng vốn ròng trong quý bao gồm 34 tỷ USD chảy vào các chiến lược quản lý tiền mặt mà BlackRock cung cấp, và 17 tỷ USD đổ vào tài sản kỹ thuật số. Các quỹ tiền điện tử iShares của công ty, bao gồm quỹ ETF bitcoin trị giá 93 tỷ USD, đã tăng trưởng về quy mô kể từ khi ra mắt, trở thành những nguồn lợi nhuận quan trọng cho công ty.
Cổ phiếu của BlackRock, đã tăng 14% từ đầu năm đến nay.
