Nhà đầu tư nước ngoài tìm cách bảo vệ tài sản Mỹ khỏi biến động tỷ giá USD

Nhà đầu tư nước ngoài nắm tài sản Mỹ đang vội vã tìm kiếm các biện pháp phòng hộ biến động tỷ giá đồng USD, cho thấy mối lo có chiều hướng gia tăng về vị thế đồng tiền dự trữ toàn cầu của bạc xanh...

Một phân tích của ngân hàng Deutsche Bank cho thấy các vị thế đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu Mỹ có phòng hộ tỷ giá đã vượt các vị thế không có phòng hộ tỷ giá, lần đầu tiên trong vòng 4 năm qua. Thay đổi này bắt dầu diễn ra kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11/2024.

“Nhà đầu tư nước ngoài có thể đã quay lại mua tài sản Mỹ, nhưng họ không muốn phải đương đầu với những rủi ro từ biến động tỷ giá USD đi kèm với việc đầu tư đó”, chiến lược gia George Saravelos của Deutsche Bank nói với tờ báo Financial Times. Ông nói thêm rằng ở một mức độ chưa từng có tiền lệ, nhà đầu tư đang loại bỏ rủi ro từ biến động tỷ giá USD.

Hành vi này của nhà đầu tư giúp giải thích về một hiện tượng bất thường trên thị trường chứng khoán Mỹ từ sau đợt bán tháo gây ra bởi việc Tổng thống Trump công bố kế hoạch thuế quan đối ứng hồi đầu tháng 4. Hiện tượng bất thường đó là việc chứng khoán Mỹ đã phục hồi mạnh, nhưng tỷ giá đồng USD thì không.

Phân tích của Deutsche Bank cho thấy trong số khoảng 7 tỷ USD đã được rót vào các quỹ ETF cổ phiếu đặt ở Mỹ trong vòng 3 tháng qua, có khoảng 80% đã được phòng hộ tỷ giá. Vào thời điểm đầu năm nay, tỷ lệ phòng hộ như vậy chỉ đạt khoảng 20%.

Việc phòng hộ tỷ giá đồng nghĩa nhà đầu tư chỉ phải đối mặt với rủi ro từ biến động giá của tài sản mà họ nắm giữ, và không phải đối mặt với rủi ro từ biến động tỷ giá đồng USD so với đồng nội tệ của nước họ. Dù vậy, họ phải trả phí cho việc phòng hộ này.

Theo các nhà phân tích, hoạt động phòng hộ tỷ giá gia tăng là một nguyên nhân dẫn tới bán tháo đồng USD trong năm nay, khiến chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm hơn 10% từ đầu năm. Hôm 16/9, tỷ giá đồng euro so với USD đạt 1 euro đổi 1,18 USD, cao nhất trong 4 năm trở lại đây.

Các nhà quản lý quỹ tiết lộ với Financial Times rằng khách hàng của họ hào hứng với việc mua cổ phiếu Mỹ vì không muốn bỏ lỡ cơn sốt cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng họ cũng không muốn hứng chịu rủi ro từ biến động tỷ giá USD.

Chiến lược gia Arun Sai của Pictet Asset Management nói rằng công ty quản lý tài sản Thụy Sỹ này đã tăng phòng hộ tỷ giá USD cho lượng cổ phiếu Mỹ trong danh mục đầu tư, vì tin rằng đồng USD đang ở trong “một thị trường giá xuống kéo dài”. “Đồng USD sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi uy tín thể chế của Mỹ suy giảm”, ông Sai nói.

Một cuộc khảo sát của ngân hàng Bank of America có sự tham gia của các nhà quản lý quỹ toàn cầu trong tháng 9 này cho thấy 38% dự kiến tăng vị thế phòng hộ đối với sự mất giá của USD, trong khi chỉ 2% có ý định phòng hộ đối với sự tăng giá của USD.

“Đây không phải là một thời điểm để bán tài sản Mỹ, nhưng là một thời điểm để phòng hộ tỷ giá USD. Hoạt động phòng hộ này sẽ làm trầm trọng thêm sự suy yếu của USD”, trưởng chiến lược ngoại hối toàn cầu của ngân hàng JPMorgan Chase, bà Meera Chandan, nhận xét.

Diễn biến chỉ số Dollar Index trong vòng 1 năm trở lại đây - Nguồn: Trading Economics.

Các nhà đầu tư trái phiếu thường phòng hộ tỷ giá để tránh xảy ra sự biến động lớn về lợi nhuận từ trái phiếu - một kênh đầu tư được xem là có rủi ro thấp hơn. Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư cổ phiếu, việc phòng hộ tỷ giá vốn ít phổ biến hơn. Một số nói rằng vòng xoáy giá cổ phiếu tăng - tỷ giá tăng là nguyên nhân khiến việc phòng hộ tỷ giá đối với danh mục đầu tư cổ phiếu Mỹ là không cần thiết: trong những năm gần đây, dòng vốn ngoại chảy vào thị trường chứng khoán Mỹ đã đưa đồng USD tăng giá mạnh.

Tuy nhiên, vòng xoáy này đã bị phá vỡ trong năm nay, khi đồng USD đương đầu áp lực giảm giá từ mối lo về nền kinh tế Mỹ và các chính sách của ông Trump. Chỉ số S&P 500 của chứng khoán Mỹ đã tăng 12% xét theo giá trị tính bằng USD trong năm nay, nhưng giảm 2% nếu tính theo giá trị bằng euro.

Giám đốc đầu tư Charles-Henry Monchau của ngân hàng phục vụ tư nhân SYZ Group của Thụy Sỹ cho biết ông đã phòng hộ tỷ giá USD cho tất cả vị thế đầu tư cổ phiếu Mỹ của nhà băng này vào tháng 3 năm nay. “Địa chính trị là động cơ để hành động như vậy. Năm nay là một năm khác. Năm nay, cần phải phòng hộ tỷ giá”, ông nói, đề cập tới việc Tổng thống Trump có những phát biểu không muốn đồng USD mạnh.

Các quỹ hưu trí ở một số nước gồm Australia và Đan Mạch cũng đang đẩy mạnh việc phòng hộ biến động tỷ giá USD. Các quỹ của Đan Mạch đã giảm vị thế đầu tư không có phòng hộ tỷ giá USD xuống còn khoảng 16 tỷ USD vào thời điểm cuối tháng 6 từ mức 76 tỷ USD trước đó - theo phân tích của ngân hàng BNP Paribas. Các quỹ hưu trí của Hà Lan cũng tăng mức phòng hộ tỷ giá USD ngay từ đầu năm.

Trong một báo cáo hồi tháng 6, Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) nói rằng hoạt động phòng hộ tỷ giá của các định chế tài chính ngoài Mỹ đã “đóng góp quan trọng” vào sự mất giá của đồng USD trong tháng 4 và tháng 5. Báo cáo cũng nói rằng các nhà đầu tư ở châu Á có thể đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động này.

Một cách thông thường để phòng hộ sự mất giá của USD là thông qua các công cụ phái sinh như hợp đồng kỳ hạn tiền tệ chốt một mức tỷ giá trong tương lai. Những hợp đồng này phản ánh chênh lệch giữa các lãi suất ngắn hạn, và việc lãi suất ở Mỹ giảm đã giúp cho việc phòng hộ trở nên rẻ hơn.

Chiến lược gia trưởng Kamakshya Trivedi của ngân hàng Goldman Sachs nói chi phí phòng hộ tỷ giá giảm xuống đã khuyến khích các nhà đầu tư ở châu Á phòng hộ tỷ giá nhiều hơn, và việc này dẫn tới đồng USD giảm giá sâu hơn.