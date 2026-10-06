Tăng tốc kết nối thanh toán xuyên biên giới qua VietQRGlobal

Không lo tìm điểm đổi tiền mặt, không phải chịu phí quẹt thẻ quốc tế đắt đỏ hay rủi ro lộ thông tin, trải nghiệm thanh toán của du khách quốc tế tại Việt Nam giờ đây diễn ra nhanh chóng, an toàn và liền mạch.

Trong vài năm gần đây, Napas phối hợp với các ngân hàng, các tổ chức trung gian thanh toán và các đối tác quốc tế đã đẩy mạnh triển khai phương thức thanh toán xuyên biên giới qua mã QR– VietQRGlobal, cho phép người nước ngoài đến Việt Nam và người Việt Nam ra nước ngoài sử dụng ứng dụng thanh toán của các đơn vị trong nước để quét mã QR để thanh toán với trải nghiệm liền mạch, đơn giản như ở nhà.

Ở chiều thanh toán xuyên biên giới VietQRGlobal, trong 8 tháng đầu năm 2026, lượng du khách Thái Lan, Lào, Campuchia chi tiêu tại Việt Nam tăng 8 lần về số lượng giao dịch so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng thị trường Trung Quốc – sau khi kết nối Alipay và UnionPay, cho phép du khách Trung Quốc có thể quét mã VietQR Global thanh toán tại Việt Nam, số lượng GD và giá trị GD của người dùng 2 nền tảng thanh toán này trong tháng 8/2026 tăng tương ứng gấp 3 lần về số lượng giao dịch và gấp 4 lần về giá trị giao dịch so với tháng 4/2026, Với việc hoàn thành kết nối các với nền tảng thanh toán của Trung Quốc (UPI, Alipay và mới đây là kết nối với Weixin Pay), giao dịch thanh toán QR xuyên biên giới với quốc gia này sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới

Ngoài ra, hạ tầng của NAPAS đã hoàn thành kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với Singapore cho cả hai chiều khách hàng Singapore thanh toán tại Việt Nam và khách hàng Việt Nam thanh toán tại Singapore. Với thị trường Hàn Quốc, dịch vụ chiều thanh toán của khách hàng Hàn Quốc tại Việt Nam đã được hoàn tất và sẽ tiếp tục mở rộng chiều thanh toán ngược lại.

Để tạo động lực mở rộng hệ sinh thái thanh toán QR, các chuyên gia kinh tế và ngân hàng cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, đồng thời tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật.

Đây được xem là những yếu tố nền tảng để VietQR Global mở rộng kết nối, phát triển bền vững, mang lại trải nghiệm thanh toán thuận tiện cho du khách quốc tế tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ người Việt Nam dễ dàng thanh toán khi đi du lịch, công tác và chi tiêu ở nước ngoài.