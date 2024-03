Tháng 2, hoạt động mua lại trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục ảm đạm, giảm 60% so với tháng trước

Công ty chứng khoán MB (MBS) vừa công bố báo cáo phân tích thị trường trái phiếu. Theo đó, trong tháng 2, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công giảm 48% so với cùng kỳ, giảm 87% với tháng trước. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ.

Tính từ đầu năm đến 28/2, Kho bạc Nhà nước đã phát hành được tổng cộng 37.429 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, hoàn thành 29% kế hoạch phát hành quý 1 và 9% kế hoạch năm.

Giá trị phát hành tháng 2 sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái do thời điểm nghỉ Tết nguyên đán diễn ra.

Tính đến ngày 28/2, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công trong tháng 2 khá khiêm tốn khi ước đạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, hoạt động phát hành sụt giảm đáng kể giảm 87% so với tháng trước. Đáng chú ý, chỉ có 2 đợt phát hành duy nhất trong tháng thuộc về CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An với giá trị phát hành là 500 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 6%/năm và CTCP Đầu tư và Xây dựng xa lộ Hà Nội với giá trị phát hành là 550 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, lãi suất 10,1%/năm.

Hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp lũy kế từ đầu năm với tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt hơn 9,4 nghìn tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ. Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp bình quân trong 2T24 đạt 11,1%, cao hơn so với mức trung bình 8% của năm 2022.

Đặc biệt, trong tháng 1 ghi nhận 3 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị phát hành là 5.463,07 tỷ đồng, chiếm 58% tổng lượng phát hành. Tổng giá trị trái phiếu phát hành đã tập trung vào nhóm ngành khác thay vì chỉ các ngân hàng thương mại như năm 2023 cho thấy các công ty đang bước vào giai đoạn hồi phục do các vấn đề pháp lý thực hành thu hồi nợ của nhiều đơn vị đã được xử lý.

Từ đầu năm đến nay, Xây dựng-Vật liệu xây dựng là nhóm ngành có giá trị phát hành cao nhất với khoảng 5,8 nghìn tỷ, (cùng kỳ năm trước phát hành 110 tỷ đồng) chiếm tỷ trọng 62% so với tổng giá trị. Lãi suất bình quân gia quyền của trái phiếu XD-VLXD là 10,6%/năm, kỳ hạn bình quân 8.8 năm.

Các doanh nghiệp phát hành giá trị lớn nhất bao gồm: CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (2,8 nghìn tỷ đồng), Tổng CT Đầu tư và Phát triển công nghiệp (1,3 nghìn tỷ đồng), CT TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận (1.2 nghìn tỷ đồng).

Xếp sau là nhóm ngành Bất động sản với tổng giá trị phát hành đạt 2.6 nghìn tỷ đồng (tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ), chiếm tỷ trọng 28%. Lãi suất bình quân gia quyền của trái phiếu bất động sản vẫn là 14%/năm, kỳ hạn bình quân là 3 năm. Tổng giá trị phát hành thuộc về 2 doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu ra công chúng gồm có: CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest (650 tỷ đồng) và Tập đoàn Vingroup – CTCP (2 nghìn tỷ đồng).

Hoạt động mua lại trái phiếu doanh nghiệp diễn ra ảm đạm trong các tháng đầu tiên của năm 2024



Trong tháng 2, giá trị trái phiếu mua lại trước hạn ước tính khoảng hơn 1.9 nghìn tỷ đồng, giảm 60% so với tháng trước do đây là diễn ra kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Lũy kế từ đầu năm 2024 đến nay, khoảng hơn 6,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được mua lại trước hạn, giảm 58% so với cùng kỳ.

MBS ước tính khoảng 38 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong quý 1/2024

Theo MBS ước khoảng 200 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong năm 2024, tăng 4% so với năm trước (đã trừ đi các khoản trái phiếu mua lại), trong đó nhóm bất động sản và ngân hàng chiếm 58% và 8%. MSB cho biết áp lực đáo hạn sẽ rơi vào lần lượt quý 2 (74 nghìn tỷ đồng) và quý 3 (52 nghìn tỷ đồng).

Hiện tại, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp chậm các nghĩa vụ thanh toán ước vào khoảng 193.6 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 19% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của toàn thị trường, trong đó nhóm ngành bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất khoảng 70% giá trị chậm trả.