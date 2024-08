Tập đoàn Yeah1 vay gần 190 tỷ từ các cá nhân để kinh doanh

HĐQT Công ty CP Tập đoàn Yeah1 (mã YEG-HOSE) thông qua vay vốn từ một số cá nhân và người có liên quan.

Theo đó, HĐQT YEG thông qua việc vay vốn từ các cá nhân, người có liên quan để tăng cường nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh và khoản vay này cũng được sử dụng để mua cổ phần, vốn góp tại các công ty khác hoặc thanh toán các khoản nợ.

Cụ thể, Yeah1 đã vay 189,48 tỷ đồng từ các cá nhân, gồm: Bà Nguyễn Hải Tường Vi hơn 54,7 tỷ đồng, ông Võ Xuân Huy khoảng 55,6 tỷ đồng và bà Vũ Thị Tuyết Vân hơn 79 tỷ đồng. Thời hạn của các khoản vay đều là 1 năm với lãi suất 8% và lãi suất quá hạn 12%.

Trước đó, HĐQT công ty thông qua việc nhận chuyển nhượng thêm 34,55% cổ phần của Công ty cổ phần Yeahl Edigital và nhận chuyển nhượng thêm 18% cổ phần của Công ty cổ phần Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam.

Sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, YEG sở hữu 69,55% tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Yeahl Edigital, do đó Công ty cổ phần Yeahl Edigital trở thành công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn YeaHl kể từ ngày hoàn tất nhận chuyển nhượng; và 69% tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam.

Về kết quả kinh doanh, quý 2/2024, YEG ghi nhận doanh thu đạt 207 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước (81,5 tỷ). Lợi nhuận sau thuế của Yeah1 đạt 8,5 tỷ đồng, tăng 66,7% so với cùng kỳ năm 2023 (5,13 tỷ đồng).

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của YEG đạt gần 281 tỷ đồng, gần gấp đôi so với 6 tháng đầu năm ngoái(142 tỷ đồng) và lãi trước đạt 24,7 tỷ đồng, gấp 4,8 lần cùng kỳ năm trước (5,2 tỷ) và lãi sau thuế đạt 20,5 tỷ đồng, tăng 124,58% so với cùng kỳ.



Theo giải trình từ YEG là do doanh thu từ mảng hoạt động quảng cáo và tư vấn truyền thông tăng trưởng 136% so với cùng kỳ dẫn đến sự gia tăng về lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế của tập đoàn.