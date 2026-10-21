Thái Lan rà soát các lô đất trị giá 417 triệu USD nghi do người nước ngoài sở hữu trái phép

Hiện có khoảng 2.360 lô đất tại nước này, với tổng giá trị khoảng 14 tỷ baht (417 triệu USD), đang bị nghi do người nước ngoài sở hữu thông qua người Thái đứng tên hộ...

Bãi biển Bang Makham trên đảo Koh Samui, tỉnh Surat Thani, là điểm đến hấp dẫn đối với người nước ngoài muốn mua bất động sản tại Thái Lan - Ảnh: Bangkok Post

Trong đợt siết chặt quản lý đất đai mới nhất, Chính phủ Thái Lan có thể buộc những người đứng tên sở hữu các lô đất này phải bán lại nếu xác định họ đứng tên hộ người nước ngoài trái quy định.

Theo hãng tờ Bangkok Post, ngày thứ Hai (19/10), Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul phát động chiến dịch xử lý tình trạng người nước ngoài sở hữu đất trái phép. Ông yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường điều tra những trường hợp nhờ người Thái đứng tên hộ, đồng thời kiểm tra chặt chẽ các giao dịch mua đất mới.

Luật pháp Thái Lan cấm cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài sở hữu đất, trừ trường hợp được Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BOI) chấp thuận. Tuy nhiên, các công ty trách nhiệm hữu hạn vẫn được phép mua đất nếu cổ đông Thái Lan nắm đa số cổ phần. Một số người nước ngoài đã lợi dụng quy định này, nhờ công dân Thái đứng tên cổ phần để gián tiếp sở hữu đất. Cách lách luật này đang bị giám sát chặt chẽ hơn sau hàng loạt vụ việc tại các trung tâm du lịch và kinh doanh lớn.

Ông Somchai Leelanoy, Cục trưởng Cục Đất đai Thái Lan, cho biết đợt rà soát ban đầu đã phát hiện 13.088 đối tượng có dấu hiệu đáng ngờ, gồm 1.550 công ty bị nghi vi phạm quy định về sở hữu nước ngoài và 11.538 đối tượng bị nghi đứng tên đất hộ người nước ngoài.

Trong số các trường hợp được rà soát, giới chức đã xác định 2.360 lô đất liên quan đến 1.397 người bị nghi đứng tên hộ. Những lô đất này có tổng diện tích khoảng 5.467 rai, tương đương 875 ha, với giá trị ước tính 14,01 tỷ baht. Diện tích này tương đương khoảng 1.225 sân bóng đá tiêu chuẩn.

Ông Anutin chỉ đạo các tỉnh trưởng hoàn tất việc rà soát những lô đất nghi do người nước ngoài sở hữu thông qua người đứng tên hộ trước cuối tháng 12 tới. Ông cho biết biện pháp buộc bán đất nhằm ngăn số đất này tiếp tục được chuyển từ người đứng tên hộ này sang người đứng tên hộ khác.

Theo hãng tin Bloomberg, ngoài việc xử lý số đất hiện có, Chính phủ Thái Lan cũng tìm cách ngăn các thỏa thuận đứng tên hộ mới thâm nhập vào hệ thống bất động sản. Theo ông Somchai, các cá nhân mua đất có giá trên 2 triệu baht (khoảng 60.000 USD) hoặc mua bất động sản có giá trị thẩm định trên 5 triệu baht (khoảng 149.000 USD) sẽ phải trải qua quy trình thẩm tra lý lịch.

Cục Đất đai Thái Lan đã áp dụng các ngưỡng này từ tháng 5. Khi giao dịch vượt ngưỡng, cán bộ phải kiểm tra thêm nguồn tiền, thu nhập, tình hình tài chính và nghề nghiệp của người mua.

Bên cạnh đó, công dân Thái Lan kết hôn với người nước ngoài sẽ phải chứng minh số tiền dùng để mua đất thuộc về người vợ hoặc chồng mang quốc tịch Thái Lan. Đối với doanh nghiệp mua bất động sản, giới chức sẽ xem xét cơ cấu cổ đông và nguồn vốn, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp cung cấp tài liệu chứng minh theo luật đất đai. Cục Đất đai đặc biệt chú ý đến các công ty có cơ cấu cổ đông phức tạp, thường xuyên tăng vốn hoặc thay đổi cổ đông, do đây có thể là kênh để người nước ngoài gián tiếp nắm giữ đất.

Dù vậy, ông Anutin khẳng định Thái Lan vẫn chào đón các nhà đầu tư nước ngoài làm ăn trung thực, minh bạch, tuân thủ pháp luật và đáp ứng các điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư.

Tình trạng người nước ngoài sở hữu bất động sản trái phép đang gây lo ngại tại Thái Lan, đặc biệt ở các điểm du lịch nổi tiếng. Hồi tháng 5, ông Anutin đã yêu cầu lãnh đạo cảnh sát xử lý các mạng lưới người nước ngoài thu mua đất thông qua người Thái đứng tên hộ, tập trung tại đảo Koh Phangan và Phuket.

Đến tháng 8, cảnh sát khám xét 15 địa điểm tại Hua Hin, phát hiện ít nhất 33 công ty bị nghi đứng tên đất hoặc bất động sản hộ người nước ngoài, với thiệt hại ước tính hơn 300 triệu baht (8,9 triệu USD). Cơ quan chức năng đã phát lệnh bắt 45 người nước ngoài và triệu tập 39 công dân Thái Lan.

Theo quy định, người nước ngoài sở hữu đất trái phép và người Thái đứng tên đất hộ người nước ngoài có thể bị phạt tù tới 2 năm, phạt tiền tới 20.000 baht (khoảng 600 USD) hoặc cả hai.