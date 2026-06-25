Thái Lan, Philippines, Argentina: Những điểm sáng mới của chuỗi cung ứng toàn cầu

Thái Lan, Philippines và Argentina đang nổi lên như những điểm đến nhiều triển vọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, nhờ sở hữu tiềm năng lớn nhưng chưa được khai thác hết...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg

Trong báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/6), công ty phân tích rủi ro Verisk Maplecroft có trụ sở tại Anh, cho rằng các quốc gia này, cùng một số nền kinh tế khác ở Đông Nam Á và Mỹ Latin, có thể hưởng lợi từ xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Ngày càng nhiều doanh nghiệp không chỉ tìm kiếm chi phí thấp và hiệu quả, mà còn muốn xây dựng chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc.

Verisk Maplecroft cảnh báo 1/3 số cảng biển và sân bay nhộn nhịp nhất thế giới đang đối mặt với nguy cơ gián đoạn do xung đột, rủi ro môi trường và các mối đe dọa an ninh trong nước. Trong bối cảnh hoạt động thương mại tại hơn 150 quốc gia, chiếm khoảng 90% thương mại toàn cầu, đang dễ bị tổn thương hơn trước các cú sốc, báo cáo cho rằng đây là cơ hội để các “ngôi sao mới nổi” trong chuỗi cung ứng xuất hiện.

Theo Verisk Maplecroft, việc eo biển Hormuz bị đóng trong cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đã tạo ra lực cản ngắn hạn đối với Thái Lan và Philippines. Tuy nhiên, dữ liệu của công ty cho thấy những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn vẫn sẽ thấy hai thị trường này đáng chú ý.

Verisk Maplecroft đánh giá tiềm năng của từng quốc gia dựa trên 3 yếu tố chính: độ mở của thị trường, chất lượng khung pháp lý và quyền lao động.

PHILIPPINES

Philippines được đánh giá có tiềm năng trong chuỗi cung ứng, dù quốc gia này trải qua nhiều biến động chính trị trong năm qua. Một vụ bê bối tham nhũng lớn đã làm suy giảm dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Philippines trong năm ngoái, đồng thời góp phần khiến chính phủ hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay.

“Một số việc vẫn đang diễn ra trong hậu trường, bao gồm nỗ lực thu hút đầu tư và giảm gánh nặng pháp lý cho doanh nghiệp, dù kết quả của các nỗ lực này chưa thực sự thể hiện rõ. Đôi khi hỗn loạn chính trị khiến quá trình hoạch định chính sách đình trệ hoàn toàn, nhưng cũng có khi hai việc này diễn ra song song”, bà Laura Schwartz, nhà phân tích cấp cao về châu Á tại Verisk Maplecroft, nhận định với hãng tin Bloomberg.

Theo bà Schwartz, Philippines có tiềm năng lớn trong lĩnh vực dịch vụ công nghiệp và thuê ngoài nhờ lực lượng lao động trẻ, sử dụng thành thạo tiếng Anh.

“Nếu doanh nghiệp tin rằng hệ thống quản lý chuỗi cung ứng của mình đủ khả năng theo dõi và kiểm soát rủi ro tham nhũng, thì rủi ro này sẽ trở thành rào cản hoàn toàn”, bà Schwartz chỉ ra.

THÁI LAN VÀ ARGENTINA

Đối với Thái Lan, Verisk Maplecroft cho rằng rủi ro của nước này đã giảm so với các nền kinh tế cùng khu vực trong 5 năm qua. Ngành điện tử Thái Lan đang hưởng lợi từ dòng vốn đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), trong khi nước này được đánh giá là có vị thế tốt để tham gia các mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi cung ứng.

Đánh giá này được đưa ra dù Thái Lan đang đối mặt với lực lượng lao động già hóa và chi phí nhân công cao hơn một số nước khác trong khu vực.

“Các điều kiện nền tảng của Thái Lan rất phù hợp với nhiều ngành đang tìm kiếm cơ hội từ làn sóng đa dạng hóa chuỗi cung ứng”, bà Schwartz nhận xét.

Với Argentina, thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và khối thị trường chung Nam Mỹ Mercosur cùng thỏa thuận thương mại và đầu tư đối ứng với Mỹ có thể thúc đẩy sự dịch chuyển trong các lĩnh vực khoáng sản quan trọng, năng lượng và xuất khẩu công nghiệp.

Chile và Uruguay cũng nằm trong danh sách các điểm sáng của khu vực. Trong đó, Uruguay được đánh giá có điều kiện hoạt động tốt nhất khu vực cho doanh nghiệp.

“Mỹ Latin vẫn đi sau Đông Nam Á nếu xét về vai trò là nền tảng sản xuất quy mô lớn. Tuy nhiên, nỗ lực của phương Tây nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc đang tạo ra những ứng viên mới trong chuỗi cung ứng”, báo cáo của Verisk Maplecroft nhận xét.

Báo cáo cũng cho rằng Việt Nam, Malaysia, Mexico và Brazil đã hưởng lợi khi thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc suy giảm, khiến các doanh nghiệp phải tìm thêm địa điểm sản xuất và trung tâm cung ứng mới. Cả 4 nền kinh tế này đều có lợi thế riêng trong vai trò trung tâm chuỗi cung ứng, nhưng Verisk Maplecroft cho rằng rủi ro đối với chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia tại những thị trường này đang tăng lên.