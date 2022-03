Tháng 2, huy động được 9.380 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết thị trường trái phiếu chính phủ tháng 2/2022. Qua đó, huy động 9.380 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu, giao dịch thứ cấp đạt trên 14 nghìn tỷ đồng/phiên.

Cụ thể: tháng 2/2022, thông qua 12 đợt đấu thầu tại HNX, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 9.380 tỷ đồng trái phiếu chính phủ; trong đó trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm chiếm tỷ trọng phát hành lớn nhất 37,5%, tương ứng với khối lượng phát hành 3.515 tỷ đồng.

Như vậy, so với cuối tháng 1/2022, lãi suất huy động trái phiếu chính phủ của Kho bạc Nhà nước tăng tại các kỳ hạn 10, 15, 30 năm với mức tăng từ 0,03-0,05%/năm và giữ nguyên tại kỳ hạn 20 năm. Tính từ đầu năm, giá trị trái phiếu huy động qua đấu thầu đạt 32.462 tỷ đồng.

Trên thị trường giao dịch thứ cấp, giao dịch trái phiếu có diễn biến sôi động với ttổng giá trị giao dịch đạt 225.005 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân đạt 14.062 tỷ đồng/phiên, tăng 4,96% so với tháng 1. Trong đó, giá trị giao dịch Repos chiếm 39,13% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 2 giảm 0,8% so với trước với tỷ trọng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tháng 2 chiếm 1,59% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, giá trị mua ròng đạt 1.224 tỷ đồng.

Trước đó, HNX cho biết, trên thị trường sơ cấp, thông qua 14 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ được tổ chức tại HNX trong tháng 1/2022, Kho bạc Nhà nước huy động được 23.082 tỷ đồng trái phiếu, giảm 23,6% so với tháng trước; kỳ hạn 10 năm chiếm tỷ trọng phát hành lớn nhất đạt 46%, tương ứng với khối lượng phát hành 10.627 tỷ đồng.

Nếu so với kế hoạch phát hành 105.000 tỷ đồng trong quý 1/2022 mà Kho bạc Nhà nước công bố trước đó, cơ quan này mới hoàn thành được gần 22% và so với cuối tháng 12/2021, mức lợi suất trúng thầu vẫn tiếp tục đi ngang. Trong đó, lợi suất kỳ hạn 10 năm là 2,08%/năm, hầu như không có sự thay đổi. Còn lợi suất kỳ hạn 15 năm là 2,37%/năm, tăng 0,04 điểm phần trăm so với cuối tháng 12.