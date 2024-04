Tháng 3, thanh khoản trên HNX tăng 32,6% so với tháng trước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo tháng 3/2024, thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX giao dịch sôi động, tăng trưởng mạnh cả về thanh khoản và giá cổ phiếu so với tháng trước.

Theo đó, chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 242,58 điểm, tăng 3,02% so với cuối tháng 2/2024. Thanh khoản trên thị trường cũng tăng 32,6% so với tháng trước với khối lượng giao dịch bình quân hơn 113,2 triệu cổ phiếu/phiên, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt 2.338 tỷ đồng/phiên.

Giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 có tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1.760 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 41,7 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 74,02% về khối lượng và 84,99% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Biểu đổ điểm chỉ số HNX.

Về thanh khoản của cổ phiếu: cổ phiếu SHS của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội tiếp tục là mã chứng khoán có khối lượng giao dịch lớn nhất tại HNX trong tháng 3/2024 với tỷ trọng 27,69% khối lượng giao dịch toàn thị trường, tương đương hơn 646,7 triệu cổ phiếu được giao dịch. Tiếp theo là cổ phiếu CEO của CTCP Tập đoàn C.E.O với tỷ trọng 13,08% tương đương hơn 305,4 triệu cổ phiếu được giao dịch.

Về giá giao dịch: tăng giá mạnh nhất là mã chứng khoán HMR của CTCP Đá Hoàng Mai với giá đóng cửa tháng 3 tăng 125% (tương đương 12.500đồng/cổ phiếu) đạt 22.500 đồng/cp so với cuối tháng trước, đứng thứ 2 là cổ phiếu TA9 của CTCP Xây lắp Thành An 96 với mức tăng 58,33% (tương ứng 6.300 đồng/cổ phiếu) đạt 17.100 đồng/cổ phiếu. Tiếp sau đó là cổ phiếu VTV của CTCP Năng lượng và Môi trường VICEM có mức tăng 54,55% (tương ứng 2.400 đồng/cổ phiếu) đạt 6.800 đồng/cổ phiếu; tiếp đến là cổ phiếu TPH của CTCP In Sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội có mức tăng 50,89% (tương ứng 5.700 đồng/cổ phiếu) đạt 16.900 đồng/cổ phiếu.

Trong tháng 3, nhà đầu tư nước ngoài có giá trị bán ròng đạt hơn 72,38 tỷ đồng, trong đó mua vào 1.835 tỷ đồng và bán ra hơn 1.370 tỷ đồng (tăng 30% so với tháng trước).



Trong đó, cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài giao dịch nhiều nhất trong tháng là SHS của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội với khối lượng mua 21,2 triệu cổ phiếu chiếm tỷ trọng 29,36% khối lượng giao dịch mua vào của nhà đầu tư nước ngoài và bán ra 19,09 triệu cổ phiếu chiếm tỷ trọng 26,3% khối lượng giao dịch bán ra của nhà đầu tư nước ngoài. Xếp sau đó là cổ phiếu PVS của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam với khối lượng mua gần 6,6 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ trọng 9,1% khối lượng giao dịch mua vào của nhà đầu tư nước ngoài, khối lượng bán ra hơn 12,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ trọng 16,7% khối lượng giao dịch bán ra của nhà đầu tư nước ngoài.

Hoạt động tự doanh cổ phiếu niêm yết tại HNX của các CTCK thành viên trong tháng 3/2024 có giá trị giao dịch hơn 495 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 1% toàn thị trường), trong đó khối này bán ròng với giá trị hơn 101,19 tỷ đồng.

Tính chung trong quý 1/2024, khối lượng giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX đạt 90,36 triệu cổ phiếu/phiên và giá trị giá trị giao dịch bình quân đạt 1.789 tỷ đồng/phiên.

Trong tháng 3/2024, thị trường niêm yết HNX có hơn 22,2 triệu cổ phiếu niêm yết bổ sung. Tại thời điểm cuối tháng 3/2024, thị trường niêm yết HNX có 321 mã cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết đạt gần 157,8 nghìn tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường tại phiên giao dịch cuối tháng 3 đạt 327,7 nghìn tỷ đồng, tăng 3,1% so với cuối tháng trước.