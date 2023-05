Tháng 4/2023, giá trị giao dịch trên UpCoM tăng 120% so với tháng trước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết thị trường UPCoM tháng 4/2023 có diễn biến sôi động, thanh khoản tăng đáng kể so với tháng trước.

Cụ thể: khối lượng giao dịch bình quân đạt xấp xỉ 44,13 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 731 tỷ đồng/phiên, tăng 55,29% về khối lượng giao dịch và 120,81% về giá trị giao dịch so với tháng 3/2023. Trong đó, phiên giao dịch có khối lượng giao dịch cao nhất tháng đạt 68,2 triệu cổ phiếu tại ngày 21/4/2023 và giá trị giao dịch cao nhất thuộc về ngày 12/4/2023 với hơn 2.300 tỷ đồng.



Chỉ số UPCoM Index đóng cửa tháng 4/2023 đạt 77,77 điểm, tăng 1,32% so với cuối tháng 3/2023.

Về biến động giá cổ phiếu, tăng giá mạnh nhất trong tháng 4 là mã chứng khoán LGM của CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu với giá đóng cửa cuối kỳ đạt 12.300 đồng, tăng 179,55% so với cuối tháng trước. Tiếp theo là DXL của CTCP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn với giá đóng cửa đạt 6.000 đồng, tăng 160,87% so với cuối tháng trước. Ngoài ra trong nhóm tăng giá mạnh nhất còn có cổ phiếu PTH của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây, CMW của CTCP Cấp nước Cà Mau, HSP của CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội.

Về khối lượng giao dịch, 5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng là BSR, PGB, C4G, SBS, VHG với khối lượng giao dịch lần lượt là 136 triệu, 98 triệu, 70 triệu, 63 triệu, và 33 triệu cổ phiếu.

Cũng theo HNX, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh so với tháng 3/2023, với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 1.956 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 79% so với tháng trước. Trong đó, giá trị mua vào đạt 1.633 tỷ đồng và bán ra 323 tỷ đồng, tính chung trong tháng 4/2023, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng xấp xỉ 1.310 tỷ đồng.



Các cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất là IDP, BSR, MPC, VEA, QNS và các cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất là VEA, VTP, LTG, QNS, WSB.

Giao dịch của khối tự doanh các CTCK đạt 220,1 tỷ đồng, giảm hơn 14% so với tháng 3/2023, trong đó giá trị mua vào đạt 156,8 tỷ đồng, bán ra đạt 63,3 tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường tại ngày cuối tháng 4/2023 đạt 972,8 nghìn tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với tháng trước.

Trong tháng 4, thị trường UPCoM đón nhận thêm 2 doanh nghiệp đăng ký giao dịch mới và có 3 doanh nghiệp hủy đăng ký giao dịch, tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường này là 856 doanh nghiệp vào cuối tháng 4, giá trị đăng ký giao dịch đạt hơn 400 nghìn tỷ đồng.