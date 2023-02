Chưa xác định được vốn điều lệ hợp lệ của ROS để chấp thuận giao dịch trên UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố trường hợp cổ phiếu ROS của CTCP Xây dựng FLC Faros bị hủy niêm yết bắt buộc trước đó.

Cụ thể: 567.598.121 cổ phiếu ROS đã bị huỷ niêm yết từ ngày 5/9/2022 do tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà HOSE và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải huỷ niêm yết để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, thuộc trường hợp chứng khoán bị huỷ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.



Ngày giao dịch cuối cùng trên HOSE là ngày 11/8. Tuy nhiên, ngày 25/8/2022, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bổ sung tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC và 03 người khác.



Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2014 đến năm 2016, ông Quyết và 3 bị can trên đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nâng khống vốn từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của CTCP Xây dựng Faros. Sau khi được niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, các bị can đã bán nhằm chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Việc tăng khống vốn điều lệ là hành vi bị cấm được quy định tại Điều 16 Luật Doanh nghiệp “Kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị”.

Theo HNX, do việc tăng vốn điều lệ từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng của Công ty cổ phần FLC Faros thuộc hành vi bị cấm theo quy định và đang trong quá trình điều tra, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chưa có cơ sở xác định số vốn điều lệ hợp lệ cũng như tính đại chúng của Công ty cổ phần FLC Faros để đảm bảo chấp thuận đúng số lượng chứng khoán ROS được đăng ký giao dịch.

Do vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ xem xét thực hiện đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM đối với cổ phiếu ROS của Công ty cổ phần FLC Faros sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng về số vốn điều lệ hợp lệ và tính đại chúng của CTCP FLC Faros.