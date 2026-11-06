Thanh khoản cải thiện trong nhóm blue-chips, đà phục hồi vẫn yếu ớt

VN30-Index đóng cửa còn giảm 1,01%, đã cải thiện một chút so với phiên sáng (-1,4%), độ rộng cũng khá với 10 mã xanh/19 mã đỏ (phiên sáng 3 mã xanh/25 mã đỏ). Thống kê rổ này có 19 cổ phiếu cải thiện giá so với mức chốt buổi sáng, 9 mã tụt giá sâu hơn.
Tuy số lượng cổ phiếu blue-chips lên giá khá nhiều, nhưng phần lớn chỉ cải thiện rất hạn chế, chỉ có 7 mã đạt mức tăng hơn 1% và hầu như chỉ đủ nhích nhẹ qua tham chiếu, do phải bù lại biên độ giảm sâu buổi sáng. Trong nhóm ngân hàng, CTG và VPB ấn tượng nhất. Hai mã này từ khoảng 1h30 bắt đầu có dòng tiền mạnh vào đẩy lên. CTG đóng cửa vượt tham chiếu 0,79%, tức là riêng buổi chiều đã tăng tới 2,08% so với mức chốt phiên sáng. VPB cũng tăng riêng chiều tới 1,38%, vượt tham chiếu 0,68%. Ngoài ngân hàng có MSN cũng lên giá mạnh 2,1% chiều nay và đóng cửa tăng 1,96%.
Với 19/30 mã có cải thiện giá trong phiên chiều, rổ VN30 cũng ghi nhận tăng thanh khoản 28% so với phiên sáng. Đáng chú ý là thanh khoản chiều nay tập trung tới 75% ở các cổ phiếu có giá cải thiện. Như vậy hành động mua đã có sự thay đổi tích cực khi nhà đầu tư chấp nhận nâng giá chủ động hơn.
VN30-Index đóng cửa vẫn giảm 1,01% nhưng diễn biến phục hồi giá nói trên cho thấy ảnh hưởng về vốn hóa vẫn khá mạnh. Cụ thể, FPT giảm sâu 3,97% lúc đóng cửa ảnh hưởng rất nhiều. Mã này cũng nằm trong nhóm suy yếu buổi chiều khi giá giảm thêm khoảng 0,78% so với phiên sáng. VIC đóng cửa giảm 1,47%, HPG giảm 1,4%, MWG giảm 1,73% là các cổ phiếu khác khiến VN30-Index mất điểm. Ngược lại số tăng tốt có MSN tăng 1,96%, STB tăng 1,16%, SAB tăng 1,07% là đáng kể duy nhất.
Đối với VN-Index, mức ảnh hưởng cũng tập trung chủ yếu vào nhóm trụ. Trong 10 mã vốn hóa lớn nhất thì VPB, CTG và VPL còn xanh nhưng tăng yếu do còn phải bù lại mức giảm mạnh buổi sáng. VIC giảm giảm 1,47%, VHM giảm 1,9%, VCB giảm 1,11%, MBB giảm 1,28%, HPG giảm 1,4% đều là những mã rất có ảnh hưởng về vốn hóa.
Đối với nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, dòng tiền yếu ớt khiến diễn biến phục hồi không rõ ràng. HoSE chiều nay ghi nhận tăng thanh khoản 7,3% so với phiên sáng, tương đương 533,7 tỷ đồng, còn thấp hơn cả mức tăng của VN30 (tăng 857,7 tỷ). Như vậy các cổ phiếu ngoài rổ VN30 đã giảm giao dịch khoảng 324 tỷ đồng. Độ rộng sàn HoSE cuối phiên có 101 mã xanh và 212 mã đỏ, tuy cũng cải thiện so với phiên sáng (67 mã xanh/234 mã đỏ) nhưng vẫn còn 124 cổ phiếu giảm giá quá 1% (chốt phiên sáng có 147 mã). Rổ VN30 chiếm 13 mã trong số này, tức là nhóm vừa và nhỏ giảm sâu rất nhiều.
Tuy nhiên do thanh khoản chung ở các cổ phiếu vừa và nhỏ thấp, dấu hiệu bán tháo cũng không có và giá rơi sâu có ảnh hưởng của việc thiếu cầu. Cụ thể, GEX giảm 1,1% khớp 225,1 tỷ đồng; VPI giảm 1,13% với 140 tỷ; HCM giảm 1,88% với 124,2 tỷ là những mã duy nhất thanh khoản vượt mốc trăm tỷ đồng. Phần lớn các cổ phiếu giảm sâu nhất với thanh khoản cao nhất là blue-chips như FPT, HPG, VIC, VHM, VCB, TCB, MBB đều khớp trên 200 tỷ đồng mỗi mã.
Ở phía tăng giá, khả năng đảo chiều khi nhìn từ độ rộng so với phiên sáng là không đáng kể, số đạt mức tăng mạnh hơn 1% càng ít. Mạnh nổi bật là VIX tăng 2,29% với 1246,6 tỷ đồng. Cổ phiếu này buổi sáng yếu, tăng nhẹ 0,38%. VND cũng đảo chiều ấn tượng, sáng còn giảm 0,35%, đóng cửa tăng 4,58%, khớp 588,4 tỷ. DXG tăng 1,4% với 343,6 tỷ, TCH tăng 3,46% với 304,6 tỷ, DIG tăng 1,46% với 151,2 tỷ là những gương mặt mới, bên cạnh MSN và KDH. Đây là những cổ phiếu đều đạt thanh khoản trên trăm tỷ đồng, xác nhận có dòng tiền mạnh vào đỡ. Một số khác giao dịch trung bình là CTS tăng 2,41%, PDR tăng 1,73%, HDG tăng 4,55%, NLG tăng 2,69%, REE tăng 2,06%.
Khối ngoại chiều nay giải ngân thêm khoảng 1.355,6 tỷ đồng nữa trên HoSE, vị thế ròng đạt +260,1 tỷ, tốt hơn buổi sáng (+118,3 tỷ). Các mã được mua ròng mạnh là KDH +170,9 tỷ, VND +99,4 tỷ, VIX +93,4 tỷ, MSN +85,7 tỷ, VIC +75,1 tỷ. Phía bán ròng có FPT -151,4 tỷ, VCB -110,8 tỷ, MBB -43,7 tỷ.
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