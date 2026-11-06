Thanh khoản cực thấp, nhà đầu tư cá nhân vẫn mở mới 252.000 tài khoản chứng khoán trong tháng 10

Theo số liệu từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), tính đến ngày 31/10/2026, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đạt 14.331.814 tài khoản, tăng 252.159 tài khoản so với cuối tháng 9/2026.

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Thị trường biến động mạnh trong tháng, với nhịp điều chỉnh kéo dài 5 tuần liên tiếp, đưa VN-Index xuống 1.705,91 điểm trước khi hồi phục 4% trong tuần 43.

Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên sàn HoSE đạt 12.380 tỷ đồng/phiên, giảm 6,88% so với tháng 9 và thấp hơn 23,36% so với bình quân 5 tháng.

Trên cả ba sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 17.170 tỷ đồng/phiên, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 13.517 tỷ đồng/phiên, giảm 5,48% so với tháng trước và thấp hơn 18,18% so với bình quân 5 tháng. Đáng chú ý, thanh khoản khớp lệnh đã giảm tháng thứ năm liên tiếp, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền chưa quay trở lại đủ mạnh dù thị trường đã trải qua nhịp điều chỉnh kéo dài.

Theo số liệu từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), tính đến ngày 31/10/2026, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đạt 14.331.814 tài khoản, tăng 252.159 tài khoản so với cuối tháng 9/2026. Đây là mức tăng đáng chú ý, cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư trong nước đối với thị trường chứng khoán tiếp tục được duy trì.

Trong đó, nhà đầu tư cá nhân chiếm phần áp đảo với 14.311.172 tài khoản, tăng 251.974 tài khoản so với thời điểm cuối tháng trước. Như vậy, nhóm này đóng góp gần như toàn bộ lượng tài khoản tăng thêm trong tháng 10. Số tài khoản của nhà đầu tư tổ chức trong nước đạt 20.642 tài khoản, tăng 185 tài khoản so với cuối tháng 9.

Diễn biến trên cho thấy nhà đầu tư cá nhân vẫn giữ vai trò chủ đạo trong việc mở rộng quy mô người tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam. Với tỷ trọng áp đảo trong tổng số tài khoản trong nước, biến động của nhóm này tiếp tục là yếu tố quan trọng phản ánh mức độ quan tâm của công chúng đối với kênh đầu tư cổ phiếu.

Ở nhóm nhà đầu tư nước ngoài, số lượng tài khoản giao dịch tính đến ngày 31/10/2026 đạt 53.088 tài khoản, tăng 191 tài khoản so với cuối tháng 9. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân nước ngoài có 48.139 tài khoản, tăng 183 tài khoản; nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đạt 4.949 tài khoản, tăng 8 tài khoản.

So với mức tăng hơn 252.000 tài khoản của nhà đầu tư trong nước, số tài khoản nước ngoài tăng thêm trong tháng 10 khá khiêm tốn. Tuy nhiên, cả hai nhóm nhà đầu tư cá nhân và tổ chức nước ngoài đều ghi nhận mức tăng, cho thấy số lượng tài khoản của khối ngoại vẫn tiếp tục mở rộng, dù tốc độ không lớn.

Tính chung, đến cuối tháng 10/2026, tổng số tài khoản giao dịch chứng khoán trong nước và nước ngoài đạt 14.384.902 tài khoản, tăng 252.350 tài khoản so với cuối tháng trước. Trong đó, nhà đầu tư trong nước chiếm gần 99,6% tổng số tài khoản, phần còn lại thuộc về nhà đầu tư nước ngoài.

Nhìn tổng thể, sự gia tăng số lượng tài khoản trong tháng 10 tiếp tục được dẫn dắt bởi nhà đầu tư cá nhân trong nước. Đây là tín hiệu cho thấy nền tảng người tham gia thị trường vẫn được mở rộng. Tuy nhiên, số lượng tài khoản tăng không đồng nghĩa với dòng tiền thực tế gia nhập thị trường tăng tương ứng. Mức độ tham gia giao dịch, quy mô vốn và thanh khoản vẫn là những yếu tố cần được theo dõi để đánh giá đầy đủ sức hút của thị trường chứng khoán.