Thứ Sáu, 06/11/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Thanh khoản cực thấp, nhà đầu tư cá nhân vẫn mở mới 252.000 tài khoản chứng khoán trong tháng 10

T Thu Minh

Theo số liệu từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), tính đến ngày 31/10/2026, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đạt 14.331.814 tài khoản, tăng 252.159 tài khoản so với cuối tháng 9/2026.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thị trường biến động mạnh trong tháng, với nhịp điều chỉnh kéo dài 5 tuần liên tiếp, đưa VN-Index xuống 1.705,91 điểm trước khi hồi phục 4% trong tuần 43.

Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên sàn HoSE đạt 12.380 tỷ đồng/phiên, giảm 6,88% so với tháng 9 và thấp hơn 23,36% so với bình quân 5 tháng.

Trên cả ba sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 17.170 tỷ đồng/phiên, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 13.517 tỷ đồng/phiên, giảm 5,48% so với tháng trước và thấp hơn 18,18% so với bình quân 5 tháng. Đáng chú ý, thanh khoản khớp lệnh đã giảm tháng thứ năm liên tiếp, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền chưa quay trở lại đủ mạnh dù thị trường đã trải qua nhịp điều chỉnh kéo dài.

Theo số liệu từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), tính đến ngày 31/10/2026, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đạt 14.331.814 tài khoản, tăng 252.159 tài khoản so với cuối tháng 9/2026. Đây là mức tăng đáng chú ý, cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư trong nước đối với thị trường chứng khoán tiếp tục được duy trì.

Trong đó, nhà đầu tư cá nhân chiếm phần áp đảo với 14.311.172 tài khoản, tăng 251.974 tài khoản so với thời điểm cuối tháng trước. Như vậy, nhóm này đóng góp gần như toàn bộ lượng tài khoản tăng thêm trong tháng 10. Số tài khoản của nhà đầu tư tổ chức trong nước đạt 20.642 tài khoản, tăng 185 tài khoản so với cuối tháng 9.

Diễn biến trên cho thấy nhà đầu tư cá nhân vẫn giữ vai trò chủ đạo trong việc mở rộng quy mô người tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam. Với tỷ trọng áp đảo trong tổng số tài khoản trong nước, biến động của nhóm này tiếp tục là yếu tố quan trọng phản ánh mức độ quan tâm của công chúng đối với kênh đầu tư cổ phiếu.

Ở nhóm nhà đầu tư nước ngoài, số lượng tài khoản giao dịch tính đến ngày 31/10/2026 đạt 53.088 tài khoản, tăng 191 tài khoản so với cuối tháng 9. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân nước ngoài có 48.139 tài khoản, tăng 183 tài khoản; nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đạt 4.949 tài khoản, tăng 8 tài khoản.

So với mức tăng hơn 252.000 tài khoản của nhà đầu tư trong nước, số tài khoản nước ngoài tăng thêm trong tháng 10 khá khiêm tốn. Tuy nhiên, cả hai nhóm nhà đầu tư cá nhân và tổ chức nước ngoài đều ghi nhận mức tăng, cho thấy số lượng tài khoản của khối ngoại vẫn tiếp tục mở rộng, dù tốc độ không lớn.

Tính chung, đến cuối tháng 10/2026, tổng số tài khoản giao dịch chứng khoán trong nước và nước ngoài đạt 14.384.902 tài khoản, tăng 252.350 tài khoản so với cuối tháng trước. Trong đó, nhà đầu tư trong nước chiếm gần 99,6% tổng số tài khoản, phần còn lại thuộc về nhà đầu tư nước ngoài.

Nhìn tổng thể, sự gia tăng số lượng tài khoản trong tháng 10 tiếp tục được dẫn dắt bởi nhà đầu tư cá nhân trong nước. Đây là tín hiệu cho thấy nền tảng người tham gia thị trường vẫn được mở rộng. Tuy nhiên, số lượng tài khoản tăng không đồng nghĩa với dòng tiền thực tế gia nhập thị trường tăng tương ứng. Mức độ tham gia giao dịch, quy mô vốn và thanh khoản vẫn là những yếu tố cần được theo dõi để đánh giá đầy đủ sức hút của thị trường chứng khoán.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

biến động thị trường chứng khoán VnEconomy nhà đầu tư cá nhân VnEconomy nhà đầu tư nước ngoài VnEconomy số lượng tài khoản giao dịch VnEconomy tăng trưởng tài khoản chứng khoán VnEconomy tháng 10/2026 VnEconomy Thanh khoản thị trường VnEconomy thị trường chứng khoán Việt Nam VnEconomy Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam VnEconomy VN-Index VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Thanh khoản cải thiện trong nhóm blue-chips, đà phục hồi vẫn yếu ớt

Thanh khoản cải thiện trong nhóm blue-chips, đà phục hồi vẫn yếu ớt

Giao dịch đã sôi động hơn và bên mua chủ động hơn trong nhóm VN30 phiên chiều nay. Đáng tiếc dòng tiền vào vẫn kém khiến biên độ phục hồi chưa đủ để cải thiện rõ nét trên chỉ số. VN-Index đóng cửa vẫn giảm 0,88% (-15,37 điểm) và thất bại trước ngưỡng trung bình 20 phiên.

“Choáng váng” với biến động quốc tế, dòng tiền bắt đáy nỗ lực cân bằng, khối ngoại mua ròng

“Choáng váng” với biến động quốc tế, dòng tiền bắt đáy nỗ lực cân bằng, khối ngoại mua ròng

Áp lực bán tháo dữ dội trên thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua đã “nhấn chìm” chứng khoán châu Á sáng nay và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Thanh khoản đang tăng mạnh cho thấy nỗ lực bắt đáy đã xuất hiện, nhưng chưa thể đảo ngược tình thế. Khối ngoại cũng mua ròng nhẹ 118 tỷ sau 12 phiên sáng bán ròng liên tục.

DNSE Future Tech Summit 2026: Góc nhìn công nghệ và quản lý đầu tư

DNSE Future Tech Summit 2026: Góc nhìn công nghệ và quản lý đầu tư

DNSE Future Tech Summit 2026, sự kiện công nghệ thường niên ngành chứng khoán sẽ trở lại vào ngày 20/11 tại TP. Hồ Chí Minh, quy tụ các chuyên gia, diễn giả hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và công nghệ, mang đến góc nhìn chuyên sâu về thị trường và xu hướng ứng dụng AI tối ưu chiến lược đầu tư.

VnEconomy Xem thêm
Doanh nghiệp niêm yết Thị trường Đầu tư Quốc tế Khung pháp lý

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2026

VnEconomy [Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2026

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều con số kỷ lục. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD, vốn FDI đăng ký đạt mức cao nhất kể từ năm 2009 đến nay (54,85 tỷ USD), vốn FDI thực hiện cũng đạt mức cao nhất trong 5 năm qua (24,08 tỷ USD). Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của sản xuất công nghiệp, bán lẻ và du lịch, nền kinh tế Việt Nam đang chứng tỏ đà tăng trưởng vững chắc…

AI Điểm tin

VnE TV
Số cây cần sa được phát hiện tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Hải quan cung cấp

VnEconomy Phát hiện hàng chục kg cây cần sa tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài

Hai gói hàng được quấn bằng nilon màu vàng - trắng hình chữ nhật, hút chân không, kích thước khoảng 40 x 70cm, bên trong chứa thảo mộc khô (dạng hoa, lá, cành, nụ) đều là bộ phận của cây cần sa, có tổng trọng lượng khoảng 25,4kg vừa được lực lượng chức năng phát hiện tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Dòng sự kiện

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...

67 bài viết

Xem tất cả
Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...

9 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

338 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy