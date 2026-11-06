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Tháng 10: HNX Index giảm 6,96% nhưng thanh khoản tăng 31,3%

H Hà An

Với 22 phiên giao dịch trong tháng 10, chỉ số giá HNX Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 252,74 điểm, giảm 6,96% so với tháng trước.

Biểu đồ điểm chỉ số HNX-Index.
Biểu đồ điểm chỉ số HNX-Index.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết tháng 10/2026, diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường niêm yết HNX có xu hướng đi ngang dao động trong biên độ hẹp.

Với 22 phiên giao dịch trong tháng 10, chỉ số giá HNX Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 252,74 điểm, giảm 6,96% so với tháng trước.

Trái ngược với xu hướng giảm điểm của chỉ số giá, thanh khoản thị trường tăng 31,3% với khối lượng giao dịch bình quân đạt 56,18 triệu cổ phiếu/phiên, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt 847,7 tỷ đồng/phiên, tăng 19,2% so với tháng 9.

Quy mô giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng 23,3% so với tháng trước. Trong đó, giá trị mua vào hơn 751,4 tỷ đồng và bán ra hơn 890,3 tỷ đồng, giá trị bán ròng hơn 138,9 tỷ đồng.

Hoạt động tự doanh cổ phiếu niêm yết HNX của các công ty chứng khoán giảm 107,8% so với tháng trước, với giá trị giao dịch hơn 90,3 tỷ đồng. Trong đó, khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng 20,2 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 10/2026, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX có 299 doanh nghiệp niêm yết với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 17,6 nghìn tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường tại phiên giao dịch cuối tháng đạt hơn 453,1 nghìn tỷ đồng, giảm 2,24% so với tháng 9/2026.

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