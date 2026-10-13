Thanh khoản cực thấp, VN-Index có nguy cơ “thủng” đáy ngắn hạn

Giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay tiếp tục sụt giảm 13% so với sáng hôm qua, rơi xuống mức 4.617 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Đây là vùng thanh khoản thấp kỷ lục, đi kèm với số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo cho thấy lực cầu “có vấn đề”.

Nếu VIC và VHM không phục hồi, VN-Index đã hoàn toàn thủng đáy ngắn hạn ngay đầu phiên.

Gần hai phần ba thời gian của phiên sáng nay VN-Index trượt trong vùng giá đỏ, chốt phiên giảm 0,33% (-5,72 điểm). Kết quả này đã là có sự hỗ trợ bất ngờ từ VIC và VHM. Trong khi đó rổ VN30 có tới 22 mã giảm và chỉ 7 mã tăng, chỉ số giảm 0,52%.

VIC chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,41% sau khi bất ngờ phục hồi từ khoảng 9h30 trở đi. Lúc thấp nhất VIC giảm tới 1,69% so với tham chiếu. Như vậy VIC đã đảo chiều mạnh 2,14% so với đáy. VHM cũng tạo đáy ngay đầu phiên, giảm sâu nhất 2,35% so với tham chiếu. Nhịp hồi của VHM không ổn định bằng VIC nhưng cũng co hẹp biên độ giảm lại còn -0,78%.

Trái ngược với diễn biến phục hồi của VIC và VHM, VN-Index lại suy yếu dần theo thời gian. Chỉ số đạt đỉnh lúc 9h37, tăng hơn 5 điểm, sau đó trượt dần. Điều này xác nhận các cổ phiếu khác đã suy yếu ở quãng thời gian còn lại.

Trong 22 cổ phiếu đỏ của rổ VN30 có 9 mã giảm quá 1%, dẫn đầu là MSN giảm 2,33%, SHB giảm 1,92%, GAS giảm 1,52%, LPB giảm 1,49%, MCH giảm 1,4%. Khá may mắn là các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất như VCB, BID, CTG cũng đỏ nhưng không nhiều. Phía tăng chỉ có HDB tăng 2,43% và VIB tăng 1,09% là đáng kể. HDB có diễn biến tăng dần khá tích cực, nhất là từ sau 10h30 giá được neo vùng cao. Cổ phiếu này cũng dẫn đầu thị trường về thanh khoản, giá trị khớp lệnh đạt gần 409,4 tỷ đồng.

Dù HDB giao dịch gấp đôi sáng hôm qua nhưng tổng thanh khoản rổ VN30 vẫn giảm mạnh 20%, chỉ đạt gần 2.753 tỷ đồng. Nếu cùng trừ đi giao dịch của HDB, thanh khoản VN30 giảm tới 27% so với sáng hôm qua, xác nhận các cổ phiếu còn lại giảm giao dịch rất nhiều. Dòng tiền lớn hoạt động yếu khiến lực đỡ của giá kém đi. Nếu không có sự phục hồi kịp thời của VIC và VHM, VN-Index đã “cầm chắc” nguy cơ thủng đáy.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Thực ra mức chốt của chỉ số này cuối phiên sáng đã là 1715,26 điểm, hoàn toàn thấp hơn mức dao động thấp nhất của vùng đáy giữa tháng 8 vừa qua (giá thấp nhất 1715,91 điểm ngày 17/8). Dù vậy biên độ dao động vẫn có thể thay đổi trong khoảng thời gian còn lại của phiên.

Diễn biến ở các cổ phiếu ngoài nhóm blue-chips sáng nay đã xấu đi nhiều so với các phiên trước: Độ rộng không còn duy trì được đà phân hóa nữa, kết phiên sáng VN-Index chỉ có 79 mã xanh và 203 mã đỏ. Thời điểm chỉ số mạnh nhất vượt tham chiếu, độ rộng cũng chỉ có 115 mã xanh và 108 mã đỏ. Như vậy rất nhiều cổ phiếu đã trượt giảm theo thời gian.

Toàn sàn HoSE hiện có 87 cổ phiếu giảm giá quá 1% so với tham chiếu và thanh khoản rất thấp. Trừ nhóm blue-chips như MSN, SHB, BSR… chỉ có 14 cổ phiếu khác đạt thanh khoản trên 10 tỷ đồng. FRT giảm 3,81%, DGW giảm 2,88%, VND giảm 1,14%, VPI giảm 1,65%, HAH giảm 1,94%, DCM giảm 2,07% là những cổ phiuế giao dịch lớn nhất nhưng cũng chỉ quanh 30 tỷ đồng trở lên. Điều này cũng xác nhận giá giảm đang có yếu tố thiếu cầu rõ rệt.

Lực mua yếu cũng khiến rất ít cổ phiếu duy trì giá xanh thuyết phục. Trong 79 mã xanh chỉ có 14 mã tăng hơn 1% với thanh khoản từ 1 tỷ đồng trở lên, số khớp trên 10 tỷ thậm chí chỉ 7 mã. Ngoài HDB, VIB thuộc rổ VN30, thêm PNJ tăng 2,2%, KBC tăng 1,77%, HHP tăng 5,38%, TLG tăng 1,83%, PVP tăng 1,26%.

Ngay cả khối ngoại sáng nay cũng giảm mạnh giao dịch, mua vào giảm 40% và bán ra giảm 35% so với sáng hôm qua. Tổng giá trị bán của khối này trên HoSE đạt 667,8 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8/2026. Giá trị ròng đạt -246,8 tỷ đồng nhưng không có mã nào đáng chú ý. Bán nhiều nhất là FPT -43,2 tỷ, TCB -21,8 tỷ. Phía mua ròng cũng chỉ có HDB +35,4 tỷ là đáng kể.

VN-Index đang được níu giữ yếu ớt nhờ sự phục hồi kịp thời của VIC, VHM, nhưng tổng thể thanh khoản rất nhỏ cho thấy dòng tiền rất kém. Thiếu lực đỡ, chỉ cần bên bán mạnh tay hơn hoặc xả vài trụ là có thể khiến chỉ số hoàn toàn phá đáy ngắn hạn.