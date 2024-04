Thanh khoản thấp nhất 7 tuần, phục hồi lại thất bại

Nhịp phục hồi chiều nay thậm chí còn tốt hơn chiều thứ Sáu tuần trước khi VN-Index đã “trồi” lên qua tham chiếu. Tuy nhiên kết cục thì giống nhau: Lực cầu quá yếu trong khi bên bán lại tranh thủ thoát hàng, thị trường lao dốc giảm trở lại từ sau 2h, với số mã đỏ nhiều gấp 3,2 lần số mã xanh.

VN-Index đóng cửa vẫn giảm 4,76 điểm tương đương -0,38%. Đây là kết thúc khá tệ khi nhìn vào nỗ lực phục hồi nửa đầu phiên chiều, chỉ số đã tăng gần 3,3 điểm. Độ rộng cho thấy chỉ số vẫn phục hồi thuần túy là kéo trụ. Cụ thể, lúc VN-Index tăng đạt đỉnh khoảng 2h chiều, sàn HoSE chỉ có 152 mã tăng/311 mã giảm. Đến lúc đóng cửa, độ rộng còn hẹp hơn nữa với 112 mã tăng/355 mã giảm.

Nguyên nhân khiến nỗ lực phục hồi thất bại vẫn là do thiếu dòng tiền đỡ. Khi thị trường bước vào nhịp điều chỉnh, cổ phiếu càng về tài khoản càng dễ bị thua lỗ nên khi mức lỗ còn nhẹ, nhà đầu tư muốn bán đi càng nhanh càng tốt. Trong phiên giá phục hồi chính là cơ hội tốt nhất để bán với giá cao.

Thêm nữa, khi càng nhiều nhà đầu tư lo ngại thị trường điều chỉnh thì càng muốn chờ đợi, dòng tiền mua sẽ ít dần đi. Lực cầu suy yếu không chỉ khiến khả năng đẩy giá kém tin cậy mà còn khiến thị trường dễ xoay chiều giảm trở lại khi bên bán tăng cường độ xả.

Thanh khoản HoSE và HNX chiều nay giảm 1,2% so với buổi sáng, đạt khoảng 10.003 tỷ đồng, thấp nhất trong vòng 6 tuần. Do thanh khoản kém cả sáng lẫn chiều, phiên này tổng khớp hai sàn tụt giảm tới 25,4% so với phiên trước, chỉ còn 20.122 tỷ đồng. Đây là mức giao dịch thấp nhất kể từ khi sau Tết nguyên đán.

VN-Index đóng cửa với 146 cổ phiếu giảm quá 1% so với tham chiếu nhiều hơn đáng kể so với phiên sáng (117 mã). Thanh khoản nhóm giảm sâu nhất này cũng chiếm tới gần 44% tổng khớp sàn HoSE. Sức ép lớn đẩy 14 cổ phiếu giảm chạm mức sàn trong đó VTP thanh khoản rất cao với 237,8 tỷ đồng. Có 11 cổ phiếu thanh khoản vượt 200 tỷ đồng hôm nay và giá giảm rất sâu như STB giảm 2,03%, VIX giảm 1,81%, VND giảm 1,81%, DGC giảm 3%, VRE giảm 4,45%, EVF giảm 6,6%... Toàn sàn HoSE có 50 cổ phiếu thanh khoản trên 100 tỷ đồng thì 31 mã đỏ với 21 mã giảm quá 1%.

VN30 chiều nay giảm nhẹ 0,24% do vẫn có một số cổ phiếu ngân hàng phục hồi. Dẫn đầu là HDB tăng 2,36%, BID tăng 1,2%, CTG tăng 0,9% và TCB tăng 0,66%. Độ rộng của rổ ghi nhận 9 mã tăng/17 mã giảm. Mặc dù về mặt điểm số chỉ số VN30 cũng tương đương chốt phiên sáng (-0,27%) nhưng mặt bằng giá lại kém hơn. Cụ thể, rổ này có 14 mã tụt xuống so với mức chốt buổi sáng, 11 mã cải thiện. GAS, VRE nằm trong nhóm tệ nhất. GAS từ tham chiếu buổi sàng bổ nhào giảm 1,36%. VRE tụt thêm tới 2,28% thành giảm tổng cộng 4,45%. TPB cũng chịu sức ép khá lớn, từ mức tăng 1,65% buổi sáng xuống còn 0,27% lúc đóng cửa.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay đã quay xe mua vào nhiều hơn bán ra. Cụ thể, sàn HoSE được giải ngân mới 979,4 tỷ và bán ra 836 tỷ, tương ứng mua ròng 143,4 tỷ đồng. Phiên sáng khối này xả ròng 296,2 tỷ đồng. VHM bị bán cực mạnh gấp đối lên -282,7 tỷ, VRE -122,8 tỷ, DIG -27,6 tỷ, HHV -27 tỷ, DPM -26,9 tỷ, DCM -23,9 tỷ, SAB -23,7 tỷ, VNM -22,2 tỷ và chứng chỉ quỹ FUESVFL -118,6 tỷ. Phía mua có SBT +57 tỷ, HPG +54,2 tỷ, BID +41,3 tỷ, DPG +35,7 tỷ, CTG -35,6 tỷ, DGC +32,3 tỷ, VCB +32,4 tỷ.