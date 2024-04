Dự báo lợi nhuận quý 1/2024: Ngân hàng phân hóa, nhóm thép và bán lẻ hồi phục tốt

Trong đó, ngành ngân hàng sẽ có sự phân hóa. Khi cầu tín dụng vẫn đang cho thấy sự suy yếu, kết quả kinh doanh trong Q1/24 sẽ có sự phân hóa giữa các ngân hàng. Các ngân hàng có lợi thế riêng về mảng cho vay (HDB, TCB, ...) hoặc những ngân hàng có chất lượng tài sản cải thiện, giảm bớt áp lực trích lập dự phòng (BID, TCB, STB) sẽ có kết quả kinh doanh Q1/24 khả quan hơn so với toàn ngành.

Ngành bất động sản đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Trong Q1/2024, 3 dự thảo luật Bất động sản quan trọng (Nhà ở, Đất đai, Kinh doanh Bất động sản) đã được thông qua tuy nhiên thời điểm áp dụng luật có thể phải đến 1/1/2025. Trong quý này, các doanh nghiệp hưởng lợi chủ yếu sẽ vẫn là các doanh nghiệp sở hữu quỹ đất sạch, dự án đủ điều kiện mở bán, phục vụ nhu cầu ở thực.

Lợi nhuận ròng của doanh nghiệp bất động sản trong quý 1/2024 có thể chưa ghi nhận sự phục hồi do không còn nhiều dự án để ghi nhận. Tuy nhiên, rủi ro thanh khoản đã giảm bớt do doanh nghiệp đã chủ động mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp và cơ cấu lại nợ, tổng nợ vay/VCSH cuối 2023 ở mức 0,46 lần, thấp nhất trong giai đoạn 2009-2023.

Với ngành khu công nghiệp tiếp tục là điểm sáng đầu tư trong 2024. Các yếu tố hỗ trợ bao gồm dòng vốn FDI trong 3 tháng đầu năm 2024 tăng trưởng mạnh (vốn đăng ký tăng 13,4%, vốn thực hiện tăng 7,1% so với cùng kỳ; Cơ sở hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng với kế hoạch vốn đầu tư công gấp 1,72 lần năm ngoái.

Nhìn chung, kết quả kinh doanh trong Q1/2024 ngành bất động sản khu công nghiệp tăng trưởng tốt so với cùng kỳ. Lợi nhuận của BCM, IDC và SZC tăng trưởng trên cơ sở nền thấp của năm trước. Ngược lại, lợi nhuận KBC có thể giảm mạnh do mức nền cao trong Q1&2/2023 từ nhiều hợp đồng ký được vào cuối 2022.

MBS đánh giá ngành thép bước vào chu kỳ phục hồi. Ngành Thép dự kiến bước vào chu kì hồi phục trong bối cảnh giá nguyên vật liệu giảm nhanh hơn giá thành phẩm do áp lực đến từ Trung Quốc.

Tính từ đầu năm đến nay, giá quặng đã giảm 15% về mức 107 USD/tấn và giá than đạt 295 USD/tấn giảm 10% so với cùng kỳ do nhu cầu yếu trong sản xuất thép tại Trung Quốc trong khi giá thép chỉ điều chỉnh giảm 3% so với cùng kỳ. Nhu cầu thị trường nội địa dự kiến tăng trưởng nhẹ khoảng 3% so với cùng kỳ khi Quý 1 vẫn là mùa thấp điểm cho các hoạt động xây dựng dân dụng và đầu tư công tuy nhiên biên lợi nhuận gộp sẽ cải thiện tốt.

Đối với mảng xuất khẩu, dự kiến giá xuất khẩu cao trong Q4/23 sẽ được hạch toán do doanh nghiệp thường chốt giá trước thời đểm giao hàng khoảng 3 tháng, mức giá xuất khẩu tăng trưởng 7% so với cùng kỳ trong khi giá HRC đầu vào duy trì ổn định nhờ nhu cầu yếu tại Trung Quốc sẽ tác động tích cực lên biên lợi nhuận gộp, dự kiến biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp xuất khẩu có thể tăng lên mức trung bình 7% trong Q1/24 (so với 3% cùng kì).

Tổng hợp lại, lợi nhuận ròng các doanh nghiệp thép sẽ có sự cải thiện tích cực về tăng trưởng và giá trị tuyệt đối trong Q1/2024.

Ngành dầu khí dành sự chú ý đến khu vực thượng nguồn. Trong Q1/24, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành Dầu khí được dự báo vẫn diễn biến phân hóa. Các doanh nghiệp hoạt động tại khu vực thượng nguồn được chúng tôi kỳ vọng ghi nhận kết quả tích cực nhờ việc triển khai các gói thầu hạn chế thuộc đại dự án Lô B, các dự án điện gió ngoài khơi; giá cho thuê giàn khoan đang ở mức cao kỷ lục. Các doanh nghiệp trung và hạ nguồn GAS và BSR có thể ghi nhận tăng trưởng âm khoảng do rủi ro thiếu khí của GAS và NMLD Dung Quất bảo dưỡng từ giữa T3 kéo theo sản lượng có thể giảm.

Chiều ngày 28/3 đã diễn ra cuộc họp để ký kết các văn bản quan trọng như hợp đồng mua bán khí GSPA, hợp đồng bán khí GSA với nhà máy điện Ô Môn 1, vận chuyển khí GTA và dịch vụ điều hành TOSA - đây là những bước tiến rất trọng yếu để có quyết định đầu tư cuối cùng FID cho dự án Lô B – Ô Môn, dự kiến được phê duyệt vào giữa 2024.

Ngành điện kết quả chưa thực sự khả quan trong Q1/2024/ Nhóm doanh nghiệp điện khí như POW, NT2 dự kiến ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm do ảnh hưởng bởi sản lượng Qc A0 giao rất thấp.

Đối với nhóm điện than như PPC, dự kiến triển vọng kinh doanh sẽ tích cực từ Q1/24, đến từ huy động điện than tối ưu, và nhà máy hoàn thành sửa tổ máy S2 Phả Lại 2 (300MW) từ T9/23.

Nhóm thủy điện cũng chưa có sự cải thiện khi Q1 năm nay thủy văn tiếp tục kém thuận lợi. Ngoài ra biên lợi nhuận thủy điện sẽ ảnh hưởng do tỉ trọng Qc quy định trong 2024 tăng từ 90% lên 98%, nghĩa là dư địa huy động sản lượng giá cao hơn trên Qm sẽ giảm mạnh.

Đối với các doanh nghiệp đa ngành như GEX, PC1 dự kiến sẽ ghi nhận tăng trưởng mạnh từ nền thấp năm ngoái. Đối với HDG và REE, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế sẽ chưa quá tốt trong Q1/24 do khó khăn từ nhóm thủy điện. Trong Q1/24, Phó Thủ tướng ký ban hành cơ chế điều chỉnh giá điện bán lẻ mới, hỗ trợ triển vọng ngành điện trong cả ngắn và dài hạn, đặc biệt các doanh nghiệp điện khí và điện NLTT.

Ngành bán lẻ phục hồi từ mức nền thấp. Sức khỏe vĩ mô thế giới phục hồi cùng khu vực sản xuất tăng trưởng trở lại giúp cho thu nhập của người tiêu dùng cải thiện, từ đó nhu cầu tiêu dùng gia tăng.

Tuy nhiên, trong Q1/2024, khi sức tiêu thụ chung vẫn đang ở mức yếu, mức tiêu thụ với từng ngành hàng bán lẻ cũng có sự phân hóa rõ rệt: các doanh nghiệp bán lẻ ICT sẽ ghi nhận doanh thu đi ngang svck, mặt bằng giá bán ICT-CE sẽ không còn cạnh tranh gay gắt như trong năm 2023 sẽ giúp cải thiện lợi nhuận ròng.

Bán lẻ dược phẩm tiếp tục duy trì tăng trưởng dựa theo sự phục hồi của vĩ mô, các doanh nghiệp hưởng lợi như FRT khi tiếp tục tăng độ phủ song; những diễn biến từ giá vàng sẽ thúc đẩy nhu cầu mua - bán vàng nhẫn, vàng miếng từ người dân, tuy nhiên doanh nghiệp bán lẻ trang sức sẽ tiếp tục duy trì lợi nhuận ròng đi ngang so với mức nền rất cao Q1/2023 khi các biến động mạnh từ giá vàng sẽ khiến cho giá nguyên vật liệu của doanh nghiệp có những diễn biến khó lường.