"Đặt cược" vào toàn cổ phiếu ngân hàng nhưng một "cá mập" đang lỗ nặng ở hai mã TPB và OCB

Báo cáo hiệu suất đầu tư tháng 3, quỹ Pyn Elite Fund cho biết, VN-Index đã tăng 2,5% trong tháng 3, do các cổ phiếu blue-chip dẫn đầu. PYN Elite vượt trội hơn với mức tăng 2,6%, mặc dù đồng Việt Nam đã giảm 2,1% so với đô la Mỹ. Lũy kế từ đầu năm đến nay, quỹ này đã tăng 15,34% đây là mức tăng vượt trội sau hai năm khó khăn.

Top 10 danh mục của quỹ gồm trong đó có đến 6 cổ phiếu ngân hàng gồm STB, HDB, MBB, CTG, TPB và OCD. Trong đó STB chiếm tỷ trọng nhiều nhất trong danh mục 14,6%; tiếp theo là HDB 10,2%; MBB 9,6%; CTG 9,4%; TPB 6,2%; OCB 3,1%. Ngoài ra các cổ phiếu còn lại gồm ACV, SHS, VHC, và DNSE.

Trong đó, top cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất trong danh mục lại là VCI với mức tăng 18%; SHS 13.6%; Sao Mai với 12,5%; ngược lại những cổ phiếu giảm mạnh nhất lại là OCB 1,3%; SAB giảm 3,1% và TPB giảm 3,8%.

Pyn Elite Fund cũng điểm lại một số sự kiện đáng chú ý như, tỷ lệ tiền gửi trung bình của Việt Nam tiếp tục thấp, ở mức thấp nhất trong 20 năm qua, tạo ra nhiều áp lực lên tỷ giá hối đoái.

Chủ tịch nước đã chính thức từ chức do vi phạm các quy định của Đảng. Ông là chủ tịch thứ hai từ chức trong hơn một năm. Sự thay đổi đột ngột này cũng đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý thị trường.

Một trong những công ty môi giới lớn nhất tại Việt Nam (VnDirect) đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công mạng. Quá trình khôi phục hệ thống đang được tiến hành và hiện nay chưa có báo cáo về thiệt hại đối với tài sản của khách hàng.

Về vĩ mô, GDP của Việt Nam tăng 5,7% trong tháng 3/2024 so với cùng kỳ năm trước trong quý 1, đây là mức tăng mạnh nhất trong quý 1 trong 5 năm qua. Ngành dịch vụ đóng góp 6,1% so với cùng kỳ năm trước và ngành sản xuất cũng tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu tăng trưởng 17%; nhập khẩu cũng tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Thặng dư thương mại mạnh mẽ đạt 8,1 tỷ USD so với 4,9 tỷ USD trong quý 1 năm 2023. FDI là điểm nổi bật của tình hình kinh tế Việt Nam. Vốn FDI đăng ký đạt 6,2 tỷ USD trong quý 1, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đánh giá riêng về cổ phiếu VHC, theo Pyn Elite Fund, VHC là công ty xuất khẩu cá lớn nhất Việt Nam, tập trung vào fillet cá basa, các thị trường xuất khẩu chính là Mỹ và EU. Trong khi cá basa đã là đối tượng của nhiều cuộc điều tra thuế chống bán phá giá tại Mỹ, VHC đã có thể giữ mức thuế 0 trong nhiều năm nhờ tính bền vững và minh bạch của mình. Công ty đã triển khai mô hình kinh doanh vòng tròn, từ thức ăn chăn nuôi đến các sản phẩm phụ (collagen, dầu cá, gelatin...) và xử lý chất thải. Năm ngoái, do dư tồn sau đại dịch Covid-19 dẫn đến nhu cầu yếu và giá xuất khẩu thấp. Năm 2024 được dự kiến sẽ là năm phục hồi cho VHC.

Hiệu suất của Pyn Elite Fund.

Ông Petri Deryng, người đứng đầu của quỹ đã đánh giá năm nay, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dự kiến sẽ tăng trở lại sau khi thị trường tiền tệ của đất nước đã trở lại bình thường từ mùa thu năm ngoái. Dự đoán của quỹ về tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam là 25% so với năm trước.

Trong năm 2023, thị trường tiêu biểu châu Á là Ấn Độ, với sự tăng gấp đôi giá trị của thị trường chứng khoán. Kinh tế của Việt Nam và Ấn Độ có những điểm tương đồng, cả hai đất nước đều dự kiến sẽ có tăng trưởng mạnh trong thập kỷ tới. Cả hai đều đặt nhiều nguồn lực vào giáo dục và nổi bật so với nhiều nước đang phát triển khác ở châu Á nhờ khả năng sáng tạo. Hai quốc gia này tiếp cận thị trường toàn cầu với khả năng kỹ thuật số của mình, từ đó thu được các khoản thu từ dịch vụ xuất khẩu ngày càng tăng.

Trong hai năm qua, Việt Nam đã ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường chứng khoán thông qua các sự kiện trong thị trường nội địa. Dựa trên dự báo kết quả năm 2024, khoảng cách về định giá P/E giữa Việt Nam và Ấn Độ đã trở nên quá lớn, khi Việt Nam có P/E là 11 và Ấn Độ là 22.

Quỹ tin rằng Việt Nam sẽ thu hẹp khoảng cách về định giá chứng khoán giữa hai quốc gia này. Nói về kinh tế tổng hợp, Việt Nam có thặng dư thương mại trong khi Ấn Độ có thâm hụt.

Trong năm 2023, cổ phiếu của các công ty nhỏ và vừa tại Việt Nam đã có thành tích tốt hơn so với cổ phiếu của các công ty lớn, nhưng từ đầu năm đã xảy ra sự thay đổi. Ngành ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong chỉ số VN-Index khi chiếm tới 39% trọng số (trong PYN Elite, ngành ngân hàng chiếm 52%). Quỹ đã nhận thấy sự biến động mạnh mẽ của cổ phiếu ngân hàng vào tháng 1. Trong năm nay, ngành ngân hàng có thể đóng vai trò lớn trong việc đưa chỉ số chứng khoán lên các mức cao mới.