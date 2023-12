Thành phố đầu tiên của cả nước thành lập Sở An toàn thực phẩm

Sáng 30/12, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị công bố thành lập Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và trao quyết định bổ nhiệm bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM, làm Giám đốc Sở.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức, thay mặt lãnh đạo Thành phố, tin tưởng và mong muốn lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm tiếp tục nỗ lực phát huy kết quả đã đạt được và đoàn kết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ thành phố giao.

“Việc lập Sở An toàn thực phẩm là cấp thiết cho một đô thị đặc biệt như TP.HCM. Mô hình này là một bước đột phá trong tiến trình phát triển bền vững và đảm bảo an sinh xã hội, lấy mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân làm kim chỉ nam cho hành động; phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương đang hướng phát triển", ông Đức nhấn mạnh.

Về các quyết định nhân sự, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, được bổ nhiệm làm giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM; ông Lê Minh Hải, phó trưởng Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, giữ chức phó giám đốc Sở An toàn thực phẩm.

Về nhiệm vụ và quyền hạn, Sở An toàn thực phẩm sẽ tham mưu, trình UBND Thành phố các dự thảo quyết định liên quan lĩnh vực, phạm vi quản lý. Cơ quan này cũng dự thảo kế hoạch phát triển lĩnh vực an toàn thực phẩm, chương trình, dự án, đề án, biện pháp tổ chức trong lĩnh vực...

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm phối hợp các sở, ngành liên quan khẩn trương kiện toàn bộ máy tổ chức của Sở và triển khai ngay các công việc đảm bảo an toàn thực phẩm đặc biệt là đảm bảo an toàn thực phẩm cho Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 sắp tới.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm; phát hiện, biểu dương các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn; công khai tổ chức, cá nhân vi phạm an toàn thực phẩm bị xử lý theo quy định; Liên kết chặt chẽ với các tỉnh, phát triển các vùng sản xuất thực phẩm an toàn; thúc đẩy việc áp dụng các quy trình quản lý chất lượng tiên tiến, các mô hình sản xuất thực phẩm theo chuỗi, hệ thống phân phối thực phẩm an toàn.

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ, bà Phạm Khánh Phong Lan cho biết, trong năm 2024, Sở An toàn thực phẩm sẽ cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của lãnh đạo Thành phố giao. Bên cạnh đó, không để xảy ra khoảng trống trong kiểm tra an toàn thực phẩm; đẩy mạnh liên kết, quản lý các sở ngành, tỉnh/thành để bảo đảm thực phẩm sạch tại nguồn…

Cũng tại hội nghị, ông Lâm Hùng Tấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, đã công bố quyết định của Thủ tướng chấm dứt thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM.

Ngày 19/9/2023, tại kỳ họp thứ 11 HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thống nhất thông qua Nghị quyết về việc thành lập Sở An toàn thực phẩm TPHCM. Đây là địa phương đầu tiên của cả nước có Sở An toàn thực phẩm và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2024. Tiền thân của Sở An toàn thực phẩm là Ban Quản lý An toàn thực phẩm và qua thời gian hoạt động thí điểm, ban đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và là đầu mối chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM về công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn trong gần 7 năm qua.

Ngày 24/6/2023, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, trong đó có chấp thuận cho thành phố được thành lập Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Đây là cơ hội và cũng là thách thức đối với thành phố, đặc biệt là vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm tình trong hình mới.

Được biết, bà Phạm Khánh Phong Lan sinh năm 1970, quê Khánh Hòa. Bà có học hàm PGS-TS, từng là giảng viên khoa Dược, Đại học Y Dược TPHCM, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM. Bà là Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm TPHCM từ ngày đầu thí điểm đến nay. Đồng thời, bà cũng là Chủ tịch Hội Dược học, Phó chủ tịch Hội Đông y thành phố và Đại biểu quốc hội ba khóa 13, 14, 15.