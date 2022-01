An toàn thực phẩm Tết 2022: TP.HCM sẽ thanh tra chấn chỉnh, không để ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân

Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM ngày 24/01/2022, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, cho biết thành phố hiện đang là vùng “xanh” liên tiếp 03 tuần và đang có những tín hiệu lạc quan trong phòng chống dịch.

SỨC MUA CẬN TẾT ĐANG TĂNG

Những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sức mua hàng hoá tại TP.HCM đang tăng, nhiều siêu thị tăng giờ mở cửa đón khách.

Thông tin về hàng hoá phục vụ Tết 2022, ông Nguyễn Anh Đức, Tổng giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op), cho biết đơn vị đã chuẩn bị số lượng hàng hóa đảm bảo không để thiếu hàng trong dịp Tết, nhất là 09 nhóm hàng hóa thiết yếu.

"Năm nay hệ thống siêu thị của Saigon Co.op chỉ đóng cửa vào Mùng 1 Tết và Mùng 2 Tết mở cửa trở lại bình thường. Vì vậy, người dân không phải lo lắng mà tích trữ hàng hóa" ông Đức nói.

Thông tin từ Saigon Co.op cũng cho biết, trong những ngày qua, 02 nhóm hàng hóa có sức mua bật tăng mạnh so với tuần trước là nhóm các loại trái cây nội địa và nhóm các mặt hàng thực phẩm bổ dưỡng, mứt Tết với mức tăng hơn 50%.

Cụ thể, nhóm trái cây nội như: thanh long ruột đỏ, dưa hấu không hạt, xoài cát chu, xoài cát hòa lộc, bưởi da xanh... có số lượng bán ra đã tăng 20% so với tuần trước. Các loại trái cây nhập khẩu như: nho đen không hạt Mỹ, táo Fuji Mỹ, táo đỏ Mỹ, kiwi Pháp … tăng nhẹ ở mức 10%. Nhóm thịt gia súc, gia cầm, trứng và nhóm rau cải nhiệt đới tăng từ 9% đến 15% tùy loại.

Cũng trong tuần qua, hệ thống siêu thị bán lẻ của Saigon Co.op cũng ghi nhận sức mua của các nhóm hàng đồ dùng như: tô, chén, dĩa, khay, nồi, chảo, xô, dao, thớt… nhóm quần áo thời trang nam nữ, trẻ em cũng tăng từ 21% đến 57% so với tuần trước.

Ngoài ra, sức mua tăng mạnh từ cuối tuần qua là những mặt hàng thực phẩm bổ dưỡng, bảo vệ sức khỏe như tổ yến, thực phẩn bổ sung vitamin và các mặt hàng đặc trưng Tết, gồm: các loại mứt, bánh ngọt, rượu, hộp quà, socola… tăng từ 20% đến gần 70%.

Tại các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, các mặt hàng liên tục giảm giá mạnh từ 20% đến 50% cho khoảng 100 mặt hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm trữ mát, các loại thực phẩm sơ chế tiện lợi dành cho các buổi họp mặt, các loại bánh mứt Tết. Đồng thời, cũng sẽ giảm giá các mặt hàng vệ sinh trang trí nhà cửa như nước lau kính, nước lau sàn, nước giặt, nước xả và nhóm thịt trứng gia súc gia cầm.

Theo Tổng công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra), do còn ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 sức mua chưa tăng nhiều, tuy nhiên, tại hệ thống đã tăng 16% so với tuần trước. Người dân chủ yếu tập trung mua các mặt hàng Tết như bánh, kẹo, bia, nước ngọt, thời trang, gia dụng và các giỏ quà Tết.

Còn tại Mega Market, đại diện chuỗi siêu thị này cho biết, nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng vào dịp cuối năm, Mega Market đã sớm chuẩn bị đa dạng các loại hàng hoá và thực phẩm Tết từ vài tháng trước, với mức giá phải chăng. Tính đến thời điểm này sức mua của khách hàng tại hệ thống đã tăng hơn so với mức trung bình khoảng 50%.

Đối với hệ thống siêu thị Aeon Việt Nam, theo đơn vị này sức mua cuối tuần qua tại hệ thống trên toàn quốc tăng 10%-20% so với cùng kỳ Tết năm ngoái. Dự kiến sức mua tiếp tục tăng trong tuần này.

HÀNG CHỤC ĐOÀN THANH TRA ATTP

Đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) cho người dân thành phố dịp Tết 2022, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết việc quản lý an toàn thực phẩm dịp này càng được đẩy mạnh.

Riêng về thanh tra, TP.HCM có hệ thống thanh tra, kiểm tra phủ kín nhằm kịp thời phát hiện các vi phạm để chấn chỉnh, không đợi đến lúc thực phẩm mất an toàn đến người tiêu dùng và dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe của người dân.

Năm nay, có 11 đoàn kiểm tra của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM và mỗi quận huyện và TP. Thủ Đức cũng có hàng chục đoàn liên ngành, chưa kể các lực lượng công an, cảnh sát môi trường, cảnh sát kinh tế. Các lực lượng sẽ ra quân đồng loạt trong dịp Tết này.

Đối tượng kiểm tra là các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP.HCM. Thành phố tập trung vào những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán và các Lễ hội, như: thịt và các sản phẩm từ thịt, bia, rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ, quả, phụ gia thực phẩm… và các cơ sở dịch vụ ăn uống.

Tập trung kiểm tra những doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm là đầu mối lớn, các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Người dân khi gặp bất kỳ sự cố gì về an toàn thực phẩm cần báo cho cơ quan chức năng, trong đó, đường dây nóng của Ban An Quản lý toàn thực phẩm TP.HCM: (02839301714).

Ngoài ra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, đồ uống có cồn. Trong đó, tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu thủ công, cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ đồ uống có cồn; Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; bị phản ảnh từ các cá nhân, tổ chức, báo đài...

“Các vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm rất đa dạng, vì vậy rất cần sự giúp sức, đồng hành của người dân. Sự đồng hành bằng cách ủng hộ thực phẩm sạch, hãy mua những sản phẩm ở những nơi hợp pháp có uy tín, trong chợ truyền thống, chợ đầu mối, các cửa hàng kinh doanh… không mua ở vỉa hè, ở những điểm bán tự phát”, bà Lan nói.