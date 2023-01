Phát hiện hàng nghìn cơ sở vi phạm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm trong ngành nông nghiệp

Ngày 6/1/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023 công tác chất lượng, an toàn thực phẩm.

THỰC HIỆN MỤC TIÊU KÉP VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, cho biết năm 2022, công tác quản lý chất lượng nông sản và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tập trung thực hiện mục tiêu kép. Đó là góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của nhân dân; nâng cao chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông lâm thủy sản của Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế.

Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn ngành nông nghiệp đã thực hiện thanh tra 27.574 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và nông lâm thủy sản, xử phạt hành chính 2.244 cơ sở với số tiền phạt 20,14 tỷ đồng.

"Năm 2022, các địa phương lấy 35.506 mẫu nông lâm thủy sản sau thu hoạch, phát hiện 1.384 mẫu vi phạm an toàn thực phẩm chiếm 3,89% (giảm so với 4,2% năm 2021)". Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

“Trong năm 2022, Cục đã chỉ đạo tổ chức triển khai các Đề án, Chương trình về sản xuất nông nghiệp theo VietGAP, hữu cơ, tuần hoàn và kiểm soát an toàn thực phẩm từ gốc và liên kết sản xuất với tiêu thụ, phát triển chuỗi giá trị cung ứng nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu”, ông Tiệp nói.

Đối với kiểm soát chất lượng thủy sản, trong năm 2022, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã thực hiện lấy 2.916 mẫu thủy sản nuôi giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, qua đó phát hiện 49 mẫu nhiễm hóa chất, kháng sinh vượt mức giới hạn cho phép, chiếm 1,6% (tăng hơn năm 2021 là 1,39%); 5/350 mẫu nhuyễn thể 2 mảnh vỏ phát hiện vi sinh vật (E.coli) chiếm 1,42% (giảm so với năm 2021 là 1,7%).

Cục Bảo vệ thực vật cho biết năm vừa qua, cơ quan này đã lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, phát hiện 6/647 mẫu vi phạm (chiếm 0,92%); lấy 300 mẫu kiểm soát tồn dư từ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho một số nông sản xuất khẩu của Việt Nam 2022 (hiện chưa có kết quả phân tích).

Hội nghị diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội.

Theo Cục Thú y, Cơ quan này đã lấy 1.909 mẫu giám sát một số sản phẩm xuất khẩu (ong, thịt gà, sữa tươi nguyên liệu), lấy 1.380 mẫu giám sát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm động vật nhập khẩu không phát hiện vi phạm an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, trong năm vừa qua cũng lấy và phân tích 962 lượt mẫu thịt lợn, thịt gà tiêu thụ nội địa và phát hiện 128 lượt mẫu vi phạm chỉ tiêu vi sinh và 1 mẫu vi phạm kim loại nặng (chiếm 13,4%).

Các đơn vị cũng tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm lũy kế đến nay cho 89% cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản nhỏ lẻ (tăng so với lũy kế năm 2021 là 82%). Tỷ lệ cơ sở được thẩm định, duy trì đủ điều kiện an toàn thực phẩm (xếp loại A/B) là 98,3% (tăng so với năm 2021 là 94,87%).

VẪN CÒN NHIỀU VỤ THỰC PHẨM BẨN

Tuy nhiên theo các đại biểu tại hôi thảo, tình trạng thực phẩm bẩn ở nhiều tỉnh, thành phố còn diễn biến phức tạp.

Ngày 14/12/2022, Đội Quản lý thị trường số 9 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) cùng Đội 5, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an thành phố Hà Nội) phát hiện và tạm giữ gần hai tấn nầm lợn và tràng trứng gà không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm vệ sinh thú y.

Ngày 12/12/2022, Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái) phối hợp Đội Phòng ngừa đấu tranh án buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Yên Bái kiểm tra ô-tô BKS 29H-817.30 do Nguyễn Ngọc Dũng (địa chỉ: xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) điều khiển, phát hiện trên xe có 7.560kg tràng trứng gà non đông lạnh không nhãn mác, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp…

Ngày 25/12/2022, tại địa phận xã Triệu Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa), lực lượng cảnh sát giao thông đã yêu cầu kiểm tra xe ô-tô tải BKS 89C-15165, phát hiện xe chở 1,4 tấn da lợn đông lạnh, có dấu hiệu ôi thiu, biến đổi mầu sắc, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Đó là một số vụ việc điển hình bị phát hiện nhưng trên thực tế, có thể thấy, thực phẩm không rõ nguồn gốc vẫn còn xuất hiện tại nhiều chợ, quán ăn vỉa hè.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi Cục trưởng Chăn nuôi và Thú y Hà Nội cho rằng hiện nay ở nhiều tỉnh, thành phố, tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ còn khá cao, nhiều địa phương chưa có các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, gây khó khăn trong việc truy xuất nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm.

"Đến hết năm 2022, cả nước đã có 2.510 chuỗi giá trị nông lâm thủy sản được thiết lập duy trì (tăng 866 chuỗi so với năm 2021) với sự tham gia của một số tập đoàn lớn như Dabaco, Ba Huân, Saigon Coop, San Hà… Đã có hơn 244.000 ha diện tích cây trồng; 90.000 ha nuôi trồng thủy sản; 905 trang trại và 2.543 hộ chăn nuôi được chứng nhận VietGAHP". Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Để xử lý triệt để tình trạng này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cùng với đó, các địa phương cần tăng cường năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, chú trọng khâu chế biến và phát triển thị trường để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong quản lý, truy xuất nguồn gốc chất lượng nông sản, thực phẩm.

Chủ trì hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam, nhận định năm 2022, mức tăng trưởng giá trị sản xuất toàn ngành 3,36% và xuất khẩu nông lâm thủy sản hơn 53,22 tỷ USD là kết quả nổi bật của ngành nông nghiệp. Trong đó, đóng góp của công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho nguồn hàng xuất khẩu sang các nước là rất lớn.

"Số lượng các sản phẩm xuất khẩu bị trả về do lạm dụng kháng sinh và hóa chất giảm so với những năm trước. Vấn đề truy xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng, đảm bảo an toàn thực phẩm được triển khai đồng loạt tại các địa phương", Thứ trưởng Nam khẳng định, đồng thời nhấn mạnh năm 2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 17-CT/TW về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Chúng ta cần tiếp thu Chỉ thị 17 với một tinh thần mới nhằm bảo vệ sức khỏe cho giống nòi.

Trong bối cảnh dịp tết Nguyên đán sắp tới, Thứ trưởng Nam cho biết Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo, thành lập các đoàn kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các thành phố lớn. Qua kiểm tra cho thấy kết quả tốt, nguồn hàng hóa đều đảm bảo cung ứng đầy đủ cho dịp tết Nguyên đán.

"Tại các siêu thị, trên 90% nguồn hàng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Vấn đề cần quan tâm thời điểm này là phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cung ứng cho dịp tết tại hệ thống các chợ truyền thống, chợ đầu mối”, Thứ trưởng Trần Thanh Nam lưu ý.