Thành phố Hồ Chí Minh chưa thu được gần 3.000 tỷ tiền bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp

Thông tin trên được ông Lò Quân Hiệp, Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM đưa ra tại Hội nghị cung cấp thông tin quý 4/2023 cho báo chí tổ chức ngày 11/1.

Theo thống kê, hiện TP.HCM có trên 2,76 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 4% so với năm 2022; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên 2,62 triệu người và số người tham gia bảo hiểm y tế trên 8,72 triệu người, độ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92% dân số.

Riêng năm 2023, tổng số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thu được đạt 86.183 tỷ đồng, vượt 0,9% kế hoạch, tăng 11% so với năm 2022. Tuy nhiên, đáng chú ý, số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tạm tính đến 31/12/2023 vẫn còn lên đến 3.686 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ là 4%).

Trong năm 2023, tổng số chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 59.029 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2022. Trong đó, chi bảo hiểm xã hội 31.252 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2022. Trong năm 2023, Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã chi rút bảo hiểm xã hội một lần lên đến 8.396 tỷ đồng (tăng 11%), chi bảo hiểm thất nghiệp 4.972 tỷ đồng (tăng 35 %); chi bảo hiểm y tế 22.805 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2022.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra 3.125 cuộc, qua đó đã đề nghị 1.531 đơn vị khắc phục số tiền nợ 312 tỉ đồng (trong đó có 865 đơn vị khắc phục nợ trong thời gian thanh tra, kiểm tra với tổng số tiền là 109 tỉ đồng) và yêu cầu các đơn vị lập thủ tục tham gia cho 842 lao động với số tiền là 6,1 tỉ đồng…

Bảo hiểm xã hội TP.HCM cũng đã ban hành 238 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với tổng số tiền 13,1 tỉ đồng, tuy nhiên chỉ có 59 đơn vị chấp hành quyết định xử phạt với tổng số tiền nộp phạt là 2,2 tỉ đồng.

Lý giải về việc số doanh nghiệp chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thấp (24,7%), đại diện Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết, có nhiều quyết định cưỡng chế được ban hành nhưng doanh nghiệp cho số tài khoản không còn tiền, nên không thể cưỡng chế được. Trong khi đó, theo quy định của pháp luật, tài khoản của doanh nghiệp ngân hàng không được cung cấp cho bên ngoài, nên khó khăn cho việc cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội...

Dự kiến năm 2024, Bảo hiểm xã hội TP.HCM đặt mục tiêu số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt 94.500 tỷ đồng, tăng 10% so với 2023 và tỷ lệ chậm đóng giảm dưới 4 % số phải thu; phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 2.769.800 người, tăng 0,1% so với năm 2023.