Thành viên Hội đồng quản trị đăng ký mua vào cổ phiếu VCB

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (mã VCB-HOSE).

Theo đó, bà Nguyễn Thị Kim Oanh - thành viên HĐQT đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, chiếm 0,00076% nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch thực hiện từ ngày 30/11 đến ngày 29/12/2023. Hiện bà Oanh chưa sở hữu bất kỳ cổ phiếu VCB nào.

Chốt phiên ngày 27/11, giá cổ phiếu VCB giảm 0,23% còn 85.800 đồng, tăng gần 39% trong 1 năm qua. Tạm tính giá này, bà Oanh dự chi 858 triệu sở hữu số cổ phiếu trên.

Mới đây, SSI Research đã hạ giá mục tiêu 1 năm từ 105.900 đồng xuống mức 104.000 đồng/cổ phiếu đối với cổ phiếu VCB, do SSI Research điều chỉnh giảm ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2023 và 2024 lần lượt là -8% và -5% xuống 40,7 nghìn tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ) và 46,5 nghìn tỷ đồng (tăng 14% so với cùng kỳ).

Ngoài ra, SSI Research điều chỉnh giảm ước tính lợi nhuận do tình hình cầu tín dụng yếu trong 9 tháng đầu năm (tăng trưởng tín dung của VCB chỉ đạt 3,8% so với đầu năm).



Tuy nhiên, SSI Research vẫn duy trì quan điểm lạc quan về dài hạn và duy trì khuyến nghị "khả quan" đối với cổ phiếu VCB.

Đặc biệt, SSI Research cho biết vẫn ưa thích VCB do ngân hàng có hoạt động cho vay khá thận trọng cũng như hệ thống quản trị rủi ro chặt chẽ nhưng điều này có vẻ không đem lại kết quả khả quan về lợi nhuận cho VCB trong quý 3/2023, do thanh khoản quá dồi dào (tăng trưởng tiền gửi vượt xa tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức +7,5% so với +3,8% so với đầu năm) dẫn đến khả năng sinh lời thấp hơn. NIM đã thu hẹp, chỉ đạt 2,96% (giảm 24 điểm cơ bản so với quý trước). Theo đó, thu nhập lãi ròng giảm 10% so với quý trước hay giảm 8% so với cùng kỳ, và lợi nhuận trước thuế đạt 9 nghìn tỷ đồng (giảm 2,4% so với quý trước và tăng 20% so với cùng kỳ).



Về dài hạn, SSI Research vẫn tin rằng quan điểm thận trọng về cho vay sẽ giúp VCB duy trì được một bảng cân đối tốt với chất lượng tài sản bền vững.

Quan điểm ngắn hạn của SSI Research: dự báo VCB sẽ ghi nhận lợi nhuận trước thuế giảm so với cùng kỳ trong quý 4/2023. Mặt khác, rủi ro giảm đối với khuyến nghị là xuất nhập khẩu phục hồi yếu hơn dự kiến; và việc phát hành riêng lẻ diễn ra không đúng kế hoạch và yếu tố hỗ trợ tăng đối với khuyến nghị là nền kinh tế phục hồi mạnh hơn dự kiến.