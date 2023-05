VCB, MSN tăng mạnh, VN-Index chưa thể đảo chiều thành công

Những nỗ lực đẩy trụ tăng chiều nay đã cải thiện đáng kể giao dịch: Độ rộng tốt hơn, thanh khoản cao hơn, VN-Index vài lần vượt tham chiếu. Tuy nhiên đến cuối cùng sức kéo vẫn chưa đủ, dù mức giảm chỉ là 0,3 điểm. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn hôm nay xuống thấp nhất 6 phiên.

Giao dịch của VCB và MSN là đáng chú ý nhất trong nhóm trụ. Ảnh hưởng tăng giá của hai mã này lên điểm số VN-Index cũng nhiều nhất. VCB chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,45% nhưng chiều nay tăng thêm tới hơn 1% nữa, đóng cửa trên tham chiếu 1,47%. MSN buổi sáng tích cực nhất rổ VN30, tăng 1,56% và phiên chiều bùng nổ hơn nữa 1,81%, chốt tăng tổng thể 3,4% so với tham chiếu. Chỉ hai mã này đã giúp VN-Index có được gần 2,5 điểm.

Rổ VN30 chiều nay ghi nhận 13 mã phục hồi giá so với phiên sáng, 10 mã tụt giá. Ngoài VCB và MSN, còn có BCM, HDB, NVL tăng hơn 1% so với buổi sáng, dù BCM đóng cửa còn đỏ và còn NVL chỉ là lấy lại mốc tham chiếu. Độ rộng rổ này không cải thiện nhiều, với 9 mã tăng/20 mã giảm, nhưng chỉ số co lại chỉ còn giảm 0,11%.

Độ rộng tổng thể của sàn HoSE cũng cho thấy trạng thái hồi giá là khá nhiều. Chốt phiên sáng sàn này có 118 mã tăng/230 mã giảm. Đóng cửa số tăng đã lên 154 mã, số giảm còn 223 mã. Tương quan này là chênh lệch không đáng kể. Sự thất bại ở chỉ số chủ yếu là do thiếu đi sức mạnh của các trụ khác: VIC giảm 1,17%, VHM giảm 1,01%, CTG giảm 1,42%, TCB giảm 1,2% lấy đi 1,9 điểm. Trong số này VIC và VHM không nhích giá lên nổi trong buổi chiều, còn CTG và TCB nằm trong số tụt giá sâu hơn.

Nỗ lực đảo chiều của VN-Index vẫn thất bại cuối phiên.

Mặt bằng giá cổ phiếu nhìn chung vẫn là hồi phục nhưng cường độ không nhiều. HoSE đóng cửa với 74 cổ phiếu đạt biên độ tăng giá hơn 1%, con số này buổi sáng là 56 mã. Số giảm giá vượt 1% buổi sáng là 96 mã, chiều nay là 105 mã. Có thể thấy sự phân hóa tiếp tục co gọn danh sách các cổ phiếu khỏe. Nhóm vốn hóa vừa tới nhỏ, thanh khoản trung bình hưởng lợi nhất trong trạng thái thị trường hiện tại. Hôm nay PSH, MHC, ITC, LSS tăng kịch trần với giao dịch loanh quanh 15-20 tỷ đồng đổ lại. Các mã như BFC, JVC, SKG, CTD, HAX, SBT, VIX, SAM là các mã hiếm hoi khác có mức tăng giá trên 3% và thanh khoản quá 10 tỷ đồng. Nhìn chung các mã này chưa bao giờ có ảnh hưởng rõ nét lên xu hướng thị trường chung cũng như với chỉ số VN-Index.

Phiên chiều nay hai sàn ghi nhận mức thanh khoản tăng 26% so với phiên sáng, đạt khoảng 4.389 tỷ đồng. HoSE tăng khoảng 32%, đạt 3.917 tỷ đồng. Dù vậy mức giao dịch này vẫn là rất nhỏ. Giao dịch chủ yếu tập trung vào DIG, GEX, NVL, HPG và VIX, những mã khớp trên 200 tỷ đồng phiên này và chiếm tới 21% giá trị sàn này. Tính chung cả ngày, HoSE và HNX đạt tổng giao dịch (bao gồm cả thỏa thuận) 10.340 tỷ đồng, giảm 12% so với phiên trước. Nếu tính riêng khớp lệnh, giao dịch giảm tới trên 25%, chỉ đạt gần 7.865 tỷ đồng.

Khối ngoại buổi chiều giao dịch cân bằng, mua 351,1 tỷ đồng, bán ra 407,5 tỷ đồng trên HoSE, tương ứng bán ròng nhẹ 56,4 tỷ. Cả phiên, mức bán ròng khoảng 175,8 tỷ đồng, tâp trung vào cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán như STB -63,2 tỷ, CTG -58,8 tỷ, SSI -26,9 tỷ, VPB -24,1 tỷ, VND -19,22 tỷ, VCI -13,1 tỷ, SHB -13,6 tỷ. Phía mua ròng có HPG +55,1 tỷ, VCB +26,1 tỷ, DGC +23,3 tỷ.