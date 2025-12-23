Cách áp dụng 6 lời khuyên thiết thực của tỷ phú Warren Buffett

Là một trong những nhà đầu tư thành công nhất thế giới, những nhận định của ông Warren Buffett về thị trường, doanh nghiệp và nền kinh tế luôn được cả Phố Wall lẫn công chúng theo dõi sát sao...

Không phải ngẫu nhiên ông Warren Buffett được mệnh danh là “Nhà hiền triết xứ Omaha”.

Ở tuổi 95, ông chuẩn bị rời ghế giám đốc điều hành tập đoàn Berkshire Hathaway, sau 60 năm dẫn dắt công ty này. Trong quãng thời gian đó, ông nhiều lần chia sẻ những lời khuyên thiết thực về đầu tư và cuộc sống, từ cách chọn công việc phù hợp đến cách đối xử với người khác.

Dưới đây là một số lời khuyên như vậy được hãng tin CNN tổng hợp.

ĐỪNG ĐỂ MẤT TIỀN

“Nguyên tắc số một trong đầu tư là đừng để mất tiền. Nguyên tắc số hai là đừng quên nguyên tắc số một” - Warren Buffett

Ông Buffett nổi tiếng với trường phái đầu tư giá trị, tức tìm mua cổ phiếu của các doanh nghiệp mà ông cho là đang bị thị trường định giá thấp.

Trong chương trình phân tích kinh tế - đầu tư Money World, ông từng nói rằng nếu một người mua tài sản với giá thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực và mua đa dạng nhiều khoản như vậy, về cơ bản họ sẽ không bị mất tiền.

Tuy nhiên, lời khuyên của ông Buffett cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đa dạng hóa để giảm rủi ro.

“Đó là nền tảng để tôi quản lý tiền cho khách hàng. Đầu tư hướng tới tăng trưởng nhưng cũng phải bảo toàn vốn. Hãy tìm các tài sản đầu tư có mức giá hợp lý và đừng đặt quá nhiều tài sản ròng của bạn vào một nơi duy nhất. Mỗi nhóm đều mức độ rủi ro khác nhau và khi kết hợp lại, bạn có thể nắm giữ dài hạn vì biến động tổng thể sẽ thấp hơn”, ông Brian Kearns, chuyên gia lập kế hoạch tài chính, chia sẻ.

TẬP TRUNG VÀO ĐIỀU CỐT LÕI

“Hãy xác định những điều quan trọng và có thể nắm rõ được” - Warren Buffett.

Tại một sự kiện năm 1998 ở Đại học Florida, ông Buffett nói ông không dựa vào các dự báo vĩ mô khi ra quyết định đầu tư.

“Tôi chưa từng quyết định mua hay không mua một doanh nghiệp chỉ vì cảm nhận vĩ mô bởi việc này không tạo sự khác biệt nào cả”, vị tỷ phú chia sẻ.

Hướng đi tương lai của nền kinh tế rất quan trọng, nhưng khó có thể biết trước được. Do vậy, ông Buffett khuyên nhà đầu tư nên tránh đưa ra dự báo và nhất là tránh nghe dự báo của người khác.

ĐỪNG LÀM PHỨC TẠP MỌI THỨ

“Hãy bỏ ngoài tai những lời bàn tán, giữ chi phí ở mức tối thiểu” - Warren Buffet

Trong thư gửi cổ đông Berkshire năm 2013, ông Buffett nói rằng: “Bạn không cần là chuyên gia để đạt mức sinh lời đầu tư thỏa đáng. Nhưng hãy đi theo một lộ trình mà có khả năng cao sẽ mang lại hiệu quả. Đảm bảo mọi thứ đơn giản và đừng cố "được ăn cả ngã về không'”.

Ông cũng nói đây là cách làm ông nói với người được ủy thác quản lý số tài sản mà ông dự định để lại cho vợ mình.

“Cách làm không thể đơn giản hơn: dành 10% tiền mặt cho trái phiếu chính phủ ngắn hạn và 90% cho một quỹ chỉ số S&P 500 có chi phí rất thấp. Tôi tin rằng về dài hạn, cách phân bổ này sẽ cho kết quả tốt hơn cho phần lớn nhà đầu tư”, ông viết.

TRÁNH XA NỢ THẺ TÍN DỤNG

“Hãy tránh thẻ tín dụng. Cứ quên chúng đi” - Warren Buffett

Trong một cuộc chia sẻ với sinh viên tại bang Nebraska nhiều năm trước, ông Buffett nhấn mạnh rằng: “Nếu bạn để nợ thẻ tín dụng quay vòng, bạn sẽ phải trả lãi rất cao. Với mức lãi như vậy và cứ tiếp tục vay mượn, rất khó cải thiện tình hình tài chính”.

Lời khuyên của ông là nếu không đủ tiền trả cho thứ gì đó, thì tốt nhất đừng mua.

CHỌN BẠN ĐỜI CẨN THẬN

“Điều quan trọng nhất là tìm được người bạn đời phù hợp” - Warren Buffett

Những năm qua, ông Buffett nhiều lần nhắc đến người vợ quá cố Susan - người đã sinh cho ông ba người con - và người vợ thứ hai Astrid. Ông kết hôn với bà Susan vào năm 1952 và có ba con gồm Peter, Howard và Susan.

Ông thường nói chìa khóa của cuộc sống hạnh phúc là đồng hành cùng đúng người.

“Bạn tìm kiếm phẩm chất gì ở người bạn đời của mình? Khiếu hài hước, ngoại hình, nhân cách, trí tuệ hay chỉ là một người có kỳ vọng thấp?”, ông đặt câu hỏi tại một sự kiện vào năm 2008 rồi nói thêm: “Nếu bạn chọn đúng bạn đời phù hợp, tôi đảm bảo bạn sẽ có cuộc sống tốt đẹp”.

LÒNG TỐT LÀ NỀN TẢNG CHO SỰ VĨ ĐẠI

“Hãy nhớ rằng người lao công cũng là con người như chủ tịch hội đồng quản trị của doanh nghiệp” - Warren Buffett

Ông Buffett thường gợi ý rằng mỗi người luôn có thể chủ động trở thành một người tốt đẹp hơn - chủ đề ông nhắc lại trong bức thư gửi cổ đông Berkshire dịp Lễ Tạ ơn năm nay.

“Hãy nghĩ xem bạn muốn cáo phó của mình viết gì và hãy sống sao cho xứng đáng với điều đó”, ông viết.

Ông cho rằng sự vĩ đại không đến từ việc tích lũy nhiều tiền, nhiều danh tiếng hay nhiều quyền lực.

“Khi bạn giúp một người theo bất kỳ cách nào trong hàng nghìn cách, bạn đang giúp thế giới. Lòng tốt không tốn kém nhưng vô giá. Dù có theo tôn giáo nào hay không, khó có nguyên tắc nào vượt qua ‘Quy tắc vàng’ để làm kim chỉ nam cho hành vi của mọi người”, tỷ phú 95 tuổi viết.

Quy tắc vàng ở đây là nguyên tắc ứng xử: hãy đối xử với người khác theo cách bạn muốn người khác đối xử với mình.