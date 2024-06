BAF Việt Nam bị phạt 242,5 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã BAF-HOSE) với tổng số tiền lên đến 242,5 triệu đồng.

Trong đó, có 85 triệu đồng theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có văn bản số 1322/UBCK-QLCB ngày 24/03/2023 về việc đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ số 14.2023/BCKQ-BAF ngày 22/03/2023 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (Công ty), tuy nhiên đến ngày 03/11/2023 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam mới nhận được hồ sơ đăng ký trái phiếu của Công ty);

Tiếp theo là phạt 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu sau: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 01.01.2022/NQ-HĐQT ngày 01/01/2022 về việc phê duyệt các Hợp đồng/Giao dịch với người nội bộ và người có liên quan phải được chấp thuận của HĐQT Công ty, Đơn đề cử ngày 09/03/2022 kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT của ông Trương Sỹ Bá, Nghị quyết HĐQT số 0403/2022/BAF/NQ - HĐQT ngày 04/03/2022 về việc Chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Công ty, Nghị quyết HĐQT số 25.03.2022/NQ-HĐQT ngày 25/03/2022 về việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2022, Nghị quyết HĐQT số 1904/2022/BAF/NQ - HĐQT ngày 19/4/2022 về việc Điều chỉnh chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Công ty tại Nghị quyết HĐQT số 0403/2022/BAF/NQ-HĐQT, Nghị quyết HĐQT số 16.05.2022/NQ-HĐQT ngày 16/5/2022 về việc Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Nghị quyết HĐQT số 3002.12.2022 ngày 30/12/2022 thông qua phương án tạm phong tỏa tỉ lệ sở hữu nước ngoài, Nghị quyết HĐQT số 3001.12.2022 ngày 30/12/2022 thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, Nghị quyết HĐQT số 27.08.2022/NQ-HĐQT ngày 27/8/2022 về việc điều chỉnh thời gian dự kiến giải ngân của chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng 1, Nghị quyết HĐQT số 10.07.2023/NQ-HĐQT ngày 10/7/2023 về việc điều chỉnh thời gian dự kiến giải ngân của chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng 2;

Công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu kỳ báo cáo năm 2022 của đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1; Công ty không công bố thông tin cho HNX về Báo cáo thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023;

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX đối với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 10.05.2023/NQ-ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh công thức tính giá chuyển đổi tại phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC); Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX và trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu kỳ báo cáo bán niên năm 2023 của đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX về Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu đối với đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ);

Cuối cùng là phạt 65 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không trình bày đầy đủ thông tin tại Báo cáo tình hình quản trị công ty theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cụ thể: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022, năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023 và năm 2023 trình bày thiếu các thông tin sau: Nghị quyết HĐQT số 21/02/2022/NQHĐQT-BAF ngày 21/02/2022 về việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Anh Tuấn, Nghị quyết HĐQT số 27.08.2022/NQ-HĐQT ngày 27/8/2022 về việc điều chỉnh thời gian dự kiến giải ngân của chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng 1, Nghị quyết HĐQT số 10.07.2023/NQ-HĐQT ngày 10/7/2023 về việc điều chỉnh thời gian dự kiến giải ngân của chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng 2;

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 không trình bày giao dịch với bên liên quan là Công ty cổ phần (CTCP) sản xuất thương mại Chăn nuôi Kim Hợi, CTCP Tập đoàn Tân Long và Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Chăn nuôi Nam An Khánh; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 không trình bày giao dịch với bên liên quan là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bắc An Khánh, CTCP Nông nghiệp BAF Bình Định, CTCP Siba Food Việt Nam, CTCP Tập đoàn Tân Long, CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, CTCP Lương thực A An; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 không trình bày giao dịch với bên liên quan là Công ty TNHH Argo Việt, CTCP Siba Food Việt Nam, CTCP Tập đoàn Tân Long, CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, CTCP Lương thực A An).

Được biết ngày 25/6, BAF Việt Nam báo cáo kết quả đăng ký phát hành 7.176.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 51,1% so với giá đóng cửa ngày 26/6 là 20.450 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, BAF Việt Nam chỉ phát hành được 2.578.000 cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ phát hành thành công là 35,92% tổng lượng đăng ký phát hành và còn “ế” tới 4.598.000 cổ phiếu.

BAF Việt Nam lên kế hoạch phát hành tiếp thêm 190.000 cổ phiếu cho nhân viên khác, thời gian nộp tiền từ 26/6 đến 2/7, giá phát hành vẫn là 10.000 đồng/cổ phiếu và còn lại huỷ 4.408.000 cổ phiếu ESOP mà nhân viên được phân phối không mua.

Lý giải việc phát hành cổ phiếu ESOP chiết khấu 51,1% mà nhân viên không mua, Ban lãnh đạo BAF Việt Nam cho rằng: “Số lượng cổ phiếu ESOP còn lại chưa phân phối hết chủ yếu do là người lao động là các công nhân tại các trang trại từ bỏ quyền mua do chưa có nhiều cơ hội được tiếp cận các thông tin liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán nên không có nhu cầu mua cổ phiếu”.