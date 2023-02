Thị trường hoa tươi trầm lắng, quà tặng Valentine thiết thực “lên ngôi”

Nhìn chung, thị trường ngày Valentine tiêu thụ chủ yếu là hoa hồng nhập ngoại hoặc hoa hồng Đà Lạt, vì có mẫu mã to đẹp, trong khi các loại hoa hồng trồng ở ngoài Bắc bông nhỏ và màu sắc kém bắt mắt hơn nên không được người tiêu dùng lựa chọn nhiều trong dịp này.

Thay vì quảng cáo cho những bó hoa hồng “khủng” số lượng lớn, các cửa hàng hoa năm nay quan tâm đến thiết kế, tạo mẫu các lẵng hoa để tạo sự mới lạ. Không các loại lẵng tròn hay chữ nhật bằng gỗ/mây tre quen thuộc, nhiều cửa hàng còn dùng các loại hộp bìa carton hoặc các loại túi giấy, hộp giấy hình lá thư hay giỏ quà hết sức độc đáo, khiến thị trường quà tặng 14/2 năm nay càng thêm thêm phong phú.

DÈ DẶT “CHI TIỀN” CHO HOA TƯƠI

Dạo một vòng tại chợ hoa Quảng An (Hà Nội) sáng ngày 13/2, các tiểu thương tại đây cho biết, giá hoa những ngày này cao hơn ngày thường và mặt bằng chung nhiều năm trước: “Vào ngày lễ bao giờ hoa cũng đắt, nhưng năm nay giá hoa đắt hơn so với mọi năm vì vừa mới qua Tết Nguyên đán. Vì vậy mà lượng người mua hoa tươi trước ngày lễ cũng giảm đi khá nhiều”.

Được biết trong dịp lễ tình nhân các loại hoa như hoa hồng, hoa lan, hoa hướng dương... được nhiều người lựa chọn. Giá thành những loại bị đẩy lên khá cao so với những loại hoa khác. Giá hoa hồng nhập ngoại từ 50.000 - 90.000 đồng/bông tùy loại, một bó khoảng 10 bông sẽ được bán ra với giá từ 500.000 - 1.000.000 đồng/bó. Hoa hồng Đà Lạt có giá rẻ hơn và dao động từ 20.000 - 30.000 đồng/bông tùy loại. Còn hoa hồng trồng ở Tây Tựu (Hà Nội) chỉ từ 7.000 - 8.000 đồng/bông. Ngoài việc mẫu mã không bắt mắt, lý do thời tiết sau Tết Nguyên đán thuận lợi, hoa trồng cũng đến lứa khiến hồng Tây Tựu rẻ hơn nhiều so với trước Tết.

Các loại hoa cúc, hoa lan ngoại nhập cũng tăng gấp đôi so với tháng trước: cúc lưới có giá 4.000 đồng/bông, cúc chùm 25.000 đồng/bó; hoa hướng dương khoảng 200.000 đồng/chục bông; hoa địa lan từ 110.000 - 150.000 đồng/bó 5 - 10 cành, hoa lan từ 300.000 - 400.000 đồng/giỏ… Bên cạnh đó, các lẵng hoa tươi cắm sẵn cũng có giá từ 500.000 đồng đến 1,3 triệu đồng, những lẵng hoa tươi hai tầng được kết phong phú nhiều loại hoa nhập ngoại có giá từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng...

Năm nay, các cửa hàng hoa quan tâm đến thiết kế, tạo mẫu các lẵng hoa để tạo sự mới lạ. Ảnh: Dang Thanh.

Tại một cửa hàng hoa ngoại nhập trên phố Nguyễn Thái Học (Hà Nội), những bó hoa đắt khách những ngày gần đây đều thuộc phân khúc tầm trung, từ 1 - 2 triệu đồng. "Các năm trước, những bó hoa có giá 4 – 5 triệu đồng được đặt trước khá nhiều, nhưng năm nay hầu như không có khách. Chúng tôi nhận thấy tình hình kinh tế khó khăn hơn mọi năm nên cũng chủ động thiết kế sản phẩm chủ lực rơi vào khoảng từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng", chủ tiệm cho biết.

Đại diện Dalat Hasfarm cũng nhìn nhận dù đã khá cận ngày lễ chính nhưng sức mua của khách hàng còn khá chậm. "Một phần vì nguồn cung hoa lớn, cạnh tranh nhiều và cả tâm lý thắt chặt chi tiêu. Ngoài ra, khách còn có thêm lựa chọn đa dạng ngoài hoa tươi, nên sức mua sẽ không tăng quá mạnh cho dịp này", người này lý giải. Về giá bán, Dalat Hasfarm cho biết tất cả loại hoa sẽ không tăng giá trong dịp lễ này. Riêng dòng hoa hồng cao cấp (premium rose) vốn được ưa chuộng nhất cũng được giữ giá ổn định ở mức 13.000 - 15.000/cành.

MUA QUÀ VALENTINE TẠI SIÊU THỊ, TẠI SAO KHÔNG?

Hãng nghiên cứu thị trường Statista cho thấy, năm 2022, Việt Nam nằm trong nhóm 5 quốc gia ở châu Á có chi tiêu bình quân đầu người cao nhất vào Lễ Tình nhân với 36 USD, tương đương 850.000 đồng. Tuy nhiên, con số này được dự báo có thể không tăng hoặc giảm trong dịp Valentine 2023, bởi tình hình kinh tế khó khăn khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Trong bối cảnh đó, những món quà dựa trên tính cách, sở thích và thói quen sinh hoạt của “nửa kia” được cho là lựa chọn vừa thiết thực lại vừa tinh tế.

Những ngày này, các mặt hàng như quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm... cũng được nhiều người tiêu dùng hướng đến để mua tặng người thương. Nhân dịp Lễ Tình nhân, nhiều thương hiệu thời trang giới thiệu các bộ sưu tập đồ đôi phục vụ khách hàng. Chẳng hạn, thương hiệu thời trang thể thao Reebok giới thiệu combo quà tặng cho mùa Valentine gồm: 2 món quần/áo bất kỳ giá 990.000 đồng, quần/áo và 1 đôi giày giá 1.990.000 đồng.

Một số thương hiệu dành cho giới trẻ như Levents, Bad Habits, Dirty Coins, WSE,…hay các thương hiệu cao cấp hơn như MLB, ADLV, Nike, Adidas… đều giới thiệu những mẫu trang phục "couple" dành cho các cặp đôi. Tùy theo thương hiệu, giá cả dao động từ 375.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/chiếc.

Tại các trung tâm thương mại, siêu thị, một số mặt hàng quà tặng bình dân cho dịp Valentine cũng được bày bán rất đa dạng; cùng đó là các chương trình giảm giá, khuyến mãi cho khách mua hàng trong dịp này. Điển hình, hệ thống siêu thị Co.opmart áp dụng các chương trình khuyến mãi, giảm giá đến 50% cho hơn 1.400 mặt hàng đặc trưng của Ngày tình nhân như áo cặp, mỹ phẩm, chocolate...

Cụ thể, ngoài giảm giá đến 50% cho các loại trang phục nam nữ như quần jeans, áo thun, sơ mi, áo kiểu, Co.opmart giới thiệu các loại áo thun đôi, áo khoác…, áp dụng mức giá dao động từ 59.900 - 239.000 đồng/sản phẩm. Dịp này, siêu thị GO! Cần Thơ, LOTTE Mart Cần Thơ, MM Mega Market Hưng Lợi, Tops Market,… cũng áp dụng giảm giá đến 50% cho nhiều mặt hàng.

Tại các trung tâm thương mại, siêu thị, một số mặt hàng quà tặng bình dân cho dịp Valentine cũng được bày bán rất đa dạng. Ảnh: Co.opmart.

Ðón sóng xu hướng quà tặng trang sức, nhiều hệ thống kim hoàn đã chuẩn bị mẫu mã phong phú và giới thiệu chương trình khuyến mãi dành riêng cho dịp này. Ðại diện PNJ cho biết, đơn vị dành tặng 2.000 vòng charm cho 1.000 cặp đôi đầu tiên mua trang sức vàng, cùng với đó là combo ưu đãi 100 triệu đồng khi mua kim cương viên và giảm 15% trang sức vỏ cùng nhiều tặng phẩm tinh tế khác. Bên cạnh đó, PNJ còn tạo không gian mua sắm hạnh phúc và gắn kết các cặp đôi thông qua những hoạt động như thử thách tình yêu, chụp hình check-in tại hệ thống cửa hàng PNJ trên toàn quốc…

Một bữa tối lãng mạn cũng được nhiều cặp đôi lựa chọn như là một “món quà” cho người yêu. Một vài nhà hàng hạng sang tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đều đã kín lịch cho tối 14/2. Chị Thu Huyền, quản lý Marketing của một nhà hàng trên phố Lý Thường Kiệt cho biết từ đầu tháng 2, nhiều người đã liên hệ qua các kênh để đặt chỗ, thậm chí lượng booking còn trải dài đến 15 - 16/2.

Anh Chí Bằng, co-founder của nhà hàng La Lune Rooftop (quận Đống Đa) chia sẻ, tốc độ kín bàn đặt trước cho dịp Valentine năm nay chỉ mất 3 ngày. “Khi người tiêu dùng cần cân nhắc cho các khoản chi tiêu, thì một bữa tối ý nghĩa hay một món quà có thể sử dụng được lâu dài sẽ được nhiều người ưu tiên hơn là một bó hoa đắt tiền,” anh Bằng nhận xét.