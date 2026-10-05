Thị trường phân hóa cân bằng, VN-Index phục hồi vượt 1750 điểm

Thực ra so với buổi sáng, chỉ số thay đổi cực nhỏ. Chốt phiên sáng VN-Index tăng 15,26 điểm và đóng cửa tăng 15,49 điểm. Mặc dù thống kê nhóm blue-chips chiều nay có nhiều mã thay đổi giá so với phiên sáng nhưng điểm số được bù đắp cân bằng.
Cụ thể, VHM giữ nguyên mức tăng nhẹ 0,59% của phiên sáng cho tới lúc đóng cửa. VIC nhích tăng 0,43% nhưng VCB lại lùi giá 0,18%. So với tham chiếu, VIC tăng mạnh 3,57% nhưng chiều nay gần như đứng im. STB phiên chiều lao dốc mạnh, giảm tới 2,44% so với phiên sáng và đảo chiều giảm dưới tham chiếu 0,58%. SSI từ sau 2h cũng lao dốc, chốt phiên giảm 0,25% tức là riêng chiều nay giảm mạnh 1,5%. Ngược lại TCB có phiên đảo chiều mạnh 1,88% so với buổi sáng và đóng cửa vượt tham chiếu 0,78%. VPB cũng đảo chiều 1,55% thành tăng 0,44%.
Thống kê rổ VN30 phiên chiều có 11 cổ phiếu tăng giá so với mức chốt buổi sáng và 16 mã tụt giá. Tính về thay đổi vốn hóa thì các cổ phiếu tăng và giảm bù lại gần như hoàn toàn, nên VN-Index thay đổi rất ít trong phiên chiều. Thanh khoản rổ VN30 phiên chiều cũng tăng rất nhẹ gần 8% so với buổi sáng và giao dịch tăng dồn hết TCB, VPB. Thiếu vắng sức cầu nên giá cổ phiếu còn lại biến động nhỏ. Chỉ số VN30-Index kết phiên cũng gần như không đổi, tăng 0,98% (phiên sáng tăng 0,99%).
Sự ổn định này có thể coi là tín hiệu tốt trong bối cảnh thị trường đang ở trong nhịp điều chỉnh ngắn hạn rõ ràng. Kể từ phiên biến động mạnh ngày 24/9 vừa qua VN-Index đã điều chỉnh gần như liên tục và quay lại vùng hỗ trợ tương đương đáy ngắn hạn giữa tháng 8. Thông thường tài một ngưỡng hỗ trợ, thị trường chuyển sang giằng co phân hóa với thanh khoản thấp là hợp lý, vì người bán hi vọng ngưỡng hỗ trợ sẽ phát huy tác dụng trong khi bên mua chưa sẵn sàng đặt cược lớn.
Độ rộng sàn HoSE cuối phiên ghi nhận 162 mã tăng và 155 mã giảm, có sự gia tăng nhẹ ở phía đỏ (chốt phiên sáng là 159 mã tăng/120 mã giảm). Cổ phiếu vừa và nhỏ giảm giá nhiều hơn nhưng không đủ thay đổi lớn về trạng thái chung. Cả sàn có 86 mã giảm quá 1%, nhiều hơn số lượng 57 mã trong phiên sáng trong khi VN30 chỉ có 2 mã là HDB và VPL (phiên sáng 4 mã trong rổ này giảm quá 1%).
Thống kê cũng cho thấy 54,1% số cổ phiếu có giao dịch của VN-Index hôm nay đóng góp 62% thanh khoản sàn HoSE tập trung ở những cổ phiếu dao động tăng giảm dưới 1%. Điều này xác nhận trạng thái dao động cân bằng chiếm ưu thế. Mặt khác, những giao dịch cực đoan với thanh khoản lớn ở cả chiều tăng lẫn chiều giảm đều chỉ tập trung vào số ít cổ phiếu.
Cụ thể, ở phía giảm mạnh quá 1%, PNJ giảm 6,07%, HDB giảm 1,41%, VPI giảm 3,23%, MSB giảm 1,07% là 4 cổ phiếu duy nhất khớp lệnh trên ngưỡng trăm tỷ đồng, chiếm 63% tổng giao dịch của toàn nhóm yếu nhất. Ở phía tăng, HPG tăng 2,24%, VIC tăng 3,57%, MWG tăng 1,64%, DGW tăng 3,95%, PVT tăng 2,98%, GEX tăng 1,31%, GEE tăng 4,09%, LPB tăng 6,97% là những mã khớp trên trăm tỷ, chiếm 77% tổng thanh khoản nhóm mạnh nhất.
Diễn biến phục hồi hôm nay là một tín hiệu ban đầu đối với cơ hội cân bằng sau nhịp giảm ngắn hạn. Bước đầu tiên trong nhịp điều chỉnh luôn cần là tâm lý bình tĩnh lại của bên bán, từ đó giảm áp lực bán, trước khi bên mua hành động. Dĩ nhiên từ tín hiệu này đến việc thị trường xác nhận bước vào giai đoạn tạo đáy vẫn cần thời gian. Quan trọng nhất là thanh khoản còn quá nhỏ, HoSE hôm nay chỉ khớp lệnh 10.126 tỷ đồng, mức thấp nhất 29 phiên trở lại đây.
Toàn thời gian giao dịch sáng nay VN-Index vận động trong vùng giá xanh, độ rộng cũng thể hiện sự tích cực tương ứng. Số liệu tăng trưởng ấn tượng công bố cuối tuần qua đang phản ánh vào kỳ vọng thị trường. Tuy vậy mức thanh khoản cực thấp đang cho thấy sự thận trọng nhất định.
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