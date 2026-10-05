Thị trường phục hồi sau số liệu vĩ mô quý 3 khả quan, dòng tiền vẫn chưa hưởng ứng

VN-Index lúc yếu nhất vẫn tăng hơn 1 điểm so với tham chiếu, chốt phiên tăng 15,26 điểm (+0,88%). Chỉ số đang chốt ở sát mức cao nhất phiên, nhưng nhiều cổ phiếu blue-chips đã lùi giá xuống, cho thấy đang có hiệu ứng kéo trụ.
VIC tăng 3,13% đang là cổ phiếu kéo điểm khỏe nhất, chỉ riêng mã này đã đem về 11,6 điểm trong tổng mức tăng 15,26 điểm. Ngoài ra LPB kịch trần, HPG tăng 2,99% và VHM tăng 0,59% cộng nốt số điểm còn lại.
Ngay cả với các mã này, trừ LPB thì đều đã lùi xuống vài giá: VIC trượt khoảng 0,3%, VHM trượt 0,0,44%, HPG trượt 0,72%. Thống kê rổ VN30 trừ LPB, còn lại đều không giữ được mức cao nhất, trong khi VN-Index lùi lại khoảng 0,81 điểm. Độ rộng của rổ VN30 cũng không quá tốt với 16 mã xanh và 9 mã đỏ, chỉ số tăng 0,99%.
Ngoài LPB, VIC, HPG, có thêm STB tăng 1,9%, SSB tăng 1,47%, SSI tăng 1,27%, MBB tăng 1,05% là đáng kể. Số giảm giá có 4 mã đáng chú ý là VPL giảm 1,14%, VPB giảm 1,09%, TCB giảm 1,09% và HDB giảm 1,05%. Các cổ phiếu này đều trượt giá khá mạnh, ví dụ SSB lùi tới 1,42% so với đỉnh, VPB lùi 1,31%...
Độ rộng toàn sàn HoSE cuối phiên ghi nhận 159 mã xanh và 120 mã đỏ. Quan sát độ rộng trong phiên, khả năng duy trì sắc xanh ổn định là tín hiệu tích cực. Thời điểm kém nhất VN-Index cũng có 136 mã xanh và 138 mã đỏ. Thống kê sàn này chỉ còn khoảng 15% số cổ phiếu xanh duy trì được giá chốt ở mức cao nhất phiên, nhưng sức ép từ bên bán chưa lớn đến mức thay đổi tương quan độ rộng tích cực. Các giao dịch bán chủ đạo vẫn chọn giá trên tham chiếu.
Hành động bán này kết hợp với mức thanh khoản rất thấp cho thấy sức ép bán là yếu. Cụ thể, tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE mới đạt xấp xỉ 4.810 tỷ đồng, giảm 26% so với sáng phiên liền trước và loanh quanh ngưỡng thấp kỷ lục.
Điều này có thể thấy khá rõ ở nhóm cổ phiếu giảm giá. Trong 120 cổ phiếu đỏ có 57 mã giảm quá 1% nhưng chỉ một nửa số này đạt giao dịch quá 1 tỷ đồng. Số giao dịch trên 10 tỷ thậm chí chỉ là 8 mã: Ngoài các blue-chips TCB, VPB, HDB, VPL, thêm PNJ giảm 5,42%, VPI giảm 3,23%, NVL giảm 1,91%, PDR giảm 1,34%.
Ở phía tăng, sức ép bán ra trên vùng giá xanh đã đẩy giá lùi lại rõ ràng, nhưng cũng không đến mức co hẹp biên độ tăng. Trong 159 mã xanh có 89 mã tăng quá 1%. Tổng giao dịch nhóm này chiếm 40,3% giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE. VIX tăng 2,12%, VCI tăng 1,88%, DGW tăng 1,97%, PVT tăng 2,98%, GEE tăng 5,99%, GEX tăng 1,97% là các cổ phiếu midcap thu hút dòng tiền khá tốt.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng giảm mạnh quy mô giao dịch, vị thế ròng chỉ là -22,3 tỷ đồng. Khối này mua tốt nhất HPG +61,5 tỷ, DGW +28 tỷ, GMD +25 tỷ. Phía bán ròng có TCB -58,6 tỷ, PNJ -50,3 tỷ, VNM -23,2 tỷ, ACB -22,5 tỷ.
VN-Index đã tăng trở lại lên trên 1750 điểm, đạt 1753,5 điểm lúc kết thúc phiên sáng. Đây là tín hiệu khá tốt dù điểm số phụ thuộc quá nhiều vào các trụ. Quan trọng nhất là khả năng duy trì sự phân hóa cũng như khả năng nâng đỡ giá trước sức ép bán ra. Vấn đề thanh khoản chưa thể giúp cải thiện xu hướng ở thời điểm hiện tại.
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